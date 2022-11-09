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Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи

кривий,ріг

У середу, 9 листопада, увечері у Кривому Розі було чути вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальних подробиць інциденту.

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вибухи, які чули у Кривому Розі та Криворізькому районі, ймовірно, були внаслідок роботи російського "Смерчу" або "Торнадо С".

"Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів! Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики! Будь-яка інформація - телефонуємо 101, 102 та 1520", - написав він у телеграмі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Кривий Ріг дроном-камікадзе: Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28732)


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Вілкулоїд і війна. Кривий Ріг невиліковний.
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09.11.2022 20:57 Відповісти
Саша Ровный и папа Юра,это крест который Кривбасс несёт не один год!И причём добровольно!Да Кривой Рог не исправим....
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09.11.2022 21:01 Відповісти
да ну. а как же выборы 2015-2016... где с каруселями и аномальными явками разница в 720 голосв.. (семьсот двадцать) на городв с 650к+/- жителей....

и что произошло потом.. куда смотрели "патриоты".. как это ни прокурорище всех времен и народов Луценко.... ни глава избиркомов ни прочие .. люстрированные Петей службы ничего "не видели"...
и место переголосования на тех аномальных участках. мы получили новые выборы. даже не с 2го тура.. а полностью новые с 10+ кандидатами... на какие уши это натянуть?

на уши что ктото из актеров роли "патриотв" скорешился с бывшими рыгами всюду?
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09.11.2022 21:16 Відповісти
неизлечимые те кто верит в патриотизм.. тех кто 20 лет бегает с партии в партию.. идет в разные договорняки со всеми...

вот верить что эти барыги чтото изменят.. это вобще лажа полная..
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09.11.2022 21:18 Відповісти
авианалета????
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09.11.2022 21:40 Відповісти
 
 