Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи

У середу, 9 листопада, увечері у Кривому Розі було чути вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальних подробиць інциденту.

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вибухи, які чули у Кривому Розі та Криворізькому районі, ймовірно, були внаслідок роботи російського "Смерчу" або "Торнадо С".

"Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів! Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики! Будь-яка інформація - телефонуємо 101, 102 та 1520", - написав він у телеграмі.

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