Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи
У середу, 9 листопада, увечері у Кривому Розі було чути вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальних подробиць інциденту.
Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вибухи, які чули у Кривому Розі та Криворізькому районі, ймовірно, були внаслідок роботи російського "Смерчу" або "Торнадо С".
"Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів! Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики! Будь-яка інформація - телефонуємо 101, 102 та 1520", - написав він у телеграмі.
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и что произошло потом.. куда смотрели "патриоты".. как это ни прокурорище всех времен и народов Луценко.... ни глава избиркомов ни прочие .. люстрированные Петей службы ничего "не видели"...
и место переголосования на тех аномальных участках. мы получили новые выборы. даже не с 2го тура.. а полностью новые с 10+ кандидатами... на какие уши это натянуть?
на уши что ктото из актеров роли "патриотв" скорешился с бывшими рыгами всюду?
вот верить что эти барыги чтото изменят.. это вобще лажа полная..