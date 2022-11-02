РФ атакувала Кривий Ріг дроном-камікадзе: Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)

Російські загарбники завдали удару по Кривому Рогу дроном "Shahed".

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Влучення дроном "Шахид". Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Вілкул додав, що рашисти влучили дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи", - зазначив він.

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