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Вілкул Олександр (327) Кривий Ріг (1254) дрони (4305)

РФ атакувала Кривий Ріг дроном-камікадзе: Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)

дрони

Російські загарбники завдали удару по Кривому Рогу дроном "Shahed".

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Влучення дроном "Шахид". Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Вілкул додав, що рашисти влучили дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи",  - зазначив він.

Читайте: Ворожа ракета влучила у промислове підприємство у Кривому Розі

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Топ коментарі
+17
зелох даже свой город защитить не может, что уж говорить про остальное...
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02.11.2022 22:34
+6
пiдлога рашкостана вам скажет, шо копипастить методичку - это просто борошно.
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02.11.2022 23:22
+4
сдаешься? в раше пенсии и лектричство и нефта
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02.11.2022 22:46
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зелох даже свой город защитить не может, что уж говорить про остальное...
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02.11.2022 22:34 Відповісти
Зi всього "рiдного" для нього там залишились тiльки штопанi колготи зi слiдами юначих полюцiй...
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02.11.2022 23:39 Відповісти
ти жалюгідний нікчема!
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03.11.2022 01:14 Відповісти
а ты зебил с расстройством мозга "завтра проснемся в другой стране" инспирированного телевизором
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03.11.2022 01:19 Відповісти
Світла знову немає. Щось рашафашисти серйозно взялись за енергосистему. Такими темпами про електрику надовго можна буде забути. Розкради державу, ні свого ппо, ні про, нічого свого і відповідальних немає перед суспільство, одне лише пуйло кремлівське винне
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02.11.2022 22:43 Відповісти
сдаешься? в раше пенсии и лектричство и нефта
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02.11.2022 22:46 Відповісти
Не здаюсь, але і винні у тотальному занепаді України мають понести карну відповідальність... З такою думкою легше витримувати всі різноманітні виклики
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02.11.2022 23:28 Відповісти
Витримуй- понесуть..
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02.11.2022 23:41 Відповісти
пiдлога рашкостана вам скажет, шо копипастить методичку - это просто борошно.
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02.11.2022 23:22 Відповісти
один сбили...один проскользнул, п*дла...
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02.11.2022 22:55 Відповісти
 
 