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Украина получила от Испании 20 медицинских роботов для дистанционного обследования пациентов

медицина,робот

Испанская НПО Help to Ukraine передала Украине 20 роботов для дистанционного обследования пациентов Homedoctor.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

"С использованием этих роботов украиноязычные врачи Испании, а впоследствии и врачи Украины смогут дистанционно обследовать и консультировать украинских пациентов в наиболее труднодоступных в условиях войны регионах страны", - говорится в сообщении.

Как отметила замглавы Минздрава по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, благодаря этому оборудованию "пациент сможет быстро проверить базовые показатели здоровья - измерить температуру, давление, сатурацию, сделать ЭКГ и другие исследования, а врач - оперативно получить результаты этих исследований и предоставить рекомендации пациенту".

Роботы поступили при содействии Посольства Королевства Испании в Украине. В то же время во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу и основателя НГО "Help to Ukraine" Карлоса Фернандеза с представителями министерства и предприятия "Электронное здоровье", Карчевич поблагодарила партнеров за поддержку украинской системы здравоохранения в сложные для нашей страны времена.

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Автор: 

Испания (868) медицина (2524) робот (53)


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Дякуємо Іспанії! 🇪🇸
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09.11.2022 22:58 Ответить
дякуємо, за кожну допомогу, дякуємо!
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09.11.2022 23:01 Ответить
НГО це російською, українською НДО
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09.11.2022 23:03 Ответить
 
 