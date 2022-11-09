Україна отримала від Іспанії 20 медичних роботів для дистанційного обстеження пацієнтів

Іспанська НГО "Help to Ukraine" передала Україні 20 роботів для дистанційного обстеження пацієнтів "Homedoctor".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

"З використанням цих роботів україномовні лікарі Іспанії, а згодом і лікарі України, зможуть дистанційно обстежувати та консультувати українських пацієнтів у найбільш важкодоступних в умовах війни регіонах країни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила заступниця очільника МОЗ з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, завдяки цьому обладнанню "пацієнт зможе швидко перевірити базові показники здоровʼя - виміряти температуру, тиск, сатурацію, зробити ЕКГ та інші дослідження, а лікар - оперативно отримати результати цих досліджень та надати рекомендації пацієнтові".

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Зауважується, що роботи надійшли за сприяння Посольства Королівства Іспанії в Україні. Водночас під час зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу та засновника НГО "Help to Ukraine" Карлоса Фернандеза із представники міністерства та підприємства "Електронне здоровʼя", Карчевич подякувала партнерам за підтримку української системи охорони здоровʼя в складні для нашої країни часи.