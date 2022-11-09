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10 ноября по всей Украине будут применяться плановые отключения

світло,світла,відключення,віялові

Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Укрэнерго.

Режим плановых отключений будет действовать:

С 06:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).

Смотрите также: Момент отключения электроэнергии в Киеве. ВИДЕО

Напоминаем, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит, применять меньшие объемы ограничений потребителей. Пожалуйста, не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Автор: 

Укрэнерго (659) отключение света (424)


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Топ комментарии
+8
Та вже потерпимо. Аби наши оркам під Херсоном піzдюлей гарно надавали...
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09.11.2022 22:29
+5
Я на вулицю, на веранду на ніч все з морозилки виношу. Можна на балкон, хто в багатоповерхівках...
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09.11.2022 22:45
+2
Там по четыре часа отключают электроэнергию в этот промежуток времени, а не на все время. Например наш дом в Киеве часто отключают с 12 до 16 и потом с 21 до 23-24, всего где-то по семь восемь часов сидим без света.
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09.11.2022 22:45
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09.11.2022 22:27 Ответить
Та вже потерпимо. Аби наши оркам під Херсоном піzдюлей гарно надавали...
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09.11.2022 22:29 Ответить
Порозмерзаються всі холодильники з 6 до 24.
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09.11.2022 22:37 Ответить
Надія - черги відключення, впевненість (хоч на деякий час) - акумулятори холоду. Не знаю, чи є вони в ******** хзолодильниках, але раніше таке входило в комплект. На 12 годин вистачає - перевірено власним досвідом.
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09.11.2022 22:44 Ответить
Декілька пластик.пляшек 0,5 з водою в морозилку, коли світло є. Той же самий ефект буде.
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09.11.2022 22:48 Ответить
Современные холодильники сами по себе хорошо держат температуру. За двух часовые отключения морозилка с -18 до -17, а холод с 4 до 7. И это холоду лет 7.
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09.11.2022 22:59 Ответить
Там по четыре часа отключают электроэнергию в этот промежуток времени, а не на все время. Например наш дом в Киеве часто отключают с 12 до 16 и потом с 21 до 23-24, всего где-то по семь восемь часов сидим без света.
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09.11.2022 22:45 Ответить
кожного дня по різному згідно графіка дтек. я й зараз без світла
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09.11.2022 22:57 Ответить
Ну у нас два графика только. Один с 12 до 16 и с 21 до 24. Так что я сейчас тоже без света. И второй с 9 до 13 и с 18 до 22-00 отключают свет. Мы уже привыкли к таким графикам. Точно знаем, когда отключат свет у нас дома
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09.11.2022 23:11 Ответить
https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns

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10.11.2022 08:12 Ответить
Я на вулицю, на веранду на ніч все з морозилки виношу. Можна на балкон, хто в багатоповерхівках...
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09.11.2022 22:45 Ответить
Почему не ввести пробки, которые при включении чего-то мощного
сразу отключаются ? Чтобы самым большим потребителем стал холодилник?
С пломбами, за срыв которых отключение на неделю.
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09.11.2022 23:50 Ответить
Відключення - це ще півбіди. Вмикання з напругою 150 - 140, яка тримається годину, оце проблема для приладів. Доведеться ще й стабілізатор купляти до всього.
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10.11.2022 02:31 Ответить
 
 