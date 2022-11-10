РУС
Сотрудничество Маска с другими странами следует проверить, - Байден

маск

Президент США Джо Байден считает, что отношения владельца Twitter, генерального директора Tesla Илона Маска с другими странами стоит проверить

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что сотрудничество и/или технические отношения Илона Маска с другими странами следует проверить независимо от того, делает ли он что-то ненадлежащее", - сказал Байден, отвечая в среду на вопрос журналистов, представляет ли Маск угрозу национальной безопасности США.

"Но это все, что я скажу", - добавил он.

Когда журналист уточнил: "Как?" - президент ответил: "Есть много способов".

Читайте также: Маск купил Twitter и уволил руководство компании

Напомним, незадолго до того, как Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов, агентство Bloomberg сообщило, что чиновники администрации Байдена обсуждали возможность проведения проверки некоторых компаний Маска с точки зрения национальной безопасности.

Среди инвесторов, которые взяли на себя обязательства помочь Маску профинансировать сделку по покупке, есть несколько иностранных организаций, в том числе суверенный фонд Катара и принц Саудовской Аравии аль-Валид ибн Талал.

Также у Маска есть бизнес-связи с Китаем, где он производит около половины своих автомобилей.

Байден Джо (2799) США (27716) Маск Илон (259)
+14
Ото требу це тому Маску? Скучно жилося? Зараз всі 17 розвідувальних служб США почнуть копатись в його білизні ))
10.11.2022 09:24 Ответить
10.11.2022 09:23 Ответить
+8
А вот тут с дедом абсолютно согласен. Чувак явно что то скрывает.
10.11.2022 09:35 Ответить
10.11.2022 09:35 Ответить
+5
Мабуть так. Бо Маск зірветься і полетить на Марс, влаштувавши на Землі ядерний апокаліпсис.
10.11.2022 09:23 Ответить
10.11.2022 09:23 Ответить
Мабуть намікає на Чаину .
10.11.2022 09:21 Ответить
10.11.2022 09:21 Ответить
Ото требу це тому Маску? Скучно жилося? Зараз всі 17 розвідувальних служб США почнуть копатись в його білизні ))
10.11.2022 09:23 Ответить
10.11.2022 09:23 Ответить
Вони і так там копаються) Щодо фінансових злочинів у США все досить строго. Копають довго, але якщо знайдуть, то потім або сідаєш на десяточку, або без штанів залишаєшся.
10.11.2022 09:38 Ответить
10.11.2022 09:38 Ответить
Про це і кажу, сидів би тихо, не ліз в політику, ан нє полізло ))
10.11.2022 09:49 Ответить
10.11.2022 09:49 Ответить
маску час вчити китайську...
10.11.2022 09:23 Ответить
10.11.2022 09:23 Ответить
Мабуть так. Бо Маск зірветься і полетить на Марс, влаштувавши на Землі ядерний апокаліпсис.
10.11.2022 09:23 Ответить
10.11.2022 09:23 Ответить
Не хотить давать оружие - подарите Украине хотя бы Твиттер. А зачем? Хуже не будет!!!!
10.11.2022 09:24 Ответить
10.11.2022 09:24 Ответить
Політичних керівників деяких країн треба також перевірити на предмет такої «співпраці». Дуже сильно їхні недавні заяви співпадають з кремлівськими.
10.11.2022 09:31 Ответить
10.11.2022 09:31 Ответить
А вот тут с дедом абсолютно согласен. Чувак явно что то скрывает.
10.11.2022 09:35 Ответить
10.11.2022 09:35 Ответить
Илон Сноуден
10.11.2022 09:36 Ответить
10.11.2022 09:36 Ответить
Шо,такы Ілону за бампер взяли?
10.11.2022 09:52 Ответить
10.11.2022 09:52 Ответить
Как бы Илон не заигрался
10.11.2022 09:52 Ответить
10.11.2022 09:52 Ответить
Уже доигрался. Лед тронулся. Дело времени.
10.11.2022 09:57 Ответить
10.11.2022 09:57 Ответить
Це тонкий намек бубочке, за его потуги сотрудничать з краiнами на 5-ти конечной звезде клянущимися.
10.11.2022 09:55 Ответить
10.11.2022 09:55 Ответить
А как Илон Макс хорошо начинал Жаль
10.11.2022 10:00 Ответить
10.11.2022 10:00 Ответить
Собачиться с Президентом США всегда себе дороже.
Даже миллиардерам.
10.11.2022 10:11 Ответить
10.11.2022 10:11 Ответить
Да руснявые деньги у него...
И не просто так он в свое время ездил в рашку и Росскосмос...
10.11.2022 10:15 Ответить
10.11.2022 10:15 Ответить
Его там высмеяли и послали.
10.11.2022 10:31 Ответить
10.11.2022 10:31 Ответить
Это тебе рашка сказала?
10.11.2022 11:45 Ответить
10.11.2022 11:45 Ответить
И денег дали )
10.11.2022 13:04 Ответить
10.11.2022 13:04 Ответить
Настало время потрогать товарища Маска за вымя!
10.11.2022 11:22 Ответить
10.11.2022 11:22 Ответить
Це називається просто: політичне переслідування. Передвиборчий переляк пройшов.
10.11.2022 11:54 Ответить
10.11.2022 11:54 Ответить
 
 