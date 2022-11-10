Сотрудничество Маска с другими странами следует проверить, - Байден
Президент США Джо Байден считает, что отношения владельца Twitter, генерального директора Tesla Илона Маска с другими странами стоит проверить
"Я думаю, что сотрудничество и/или технические отношения Илона Маска с другими странами следует проверить независимо от того, делает ли он что-то ненадлежащее", - сказал Байден, отвечая в среду на вопрос журналистов, представляет ли Маск угрозу национальной безопасности США.
"Но это все, что я скажу", - добавил он.
Когда журналист уточнил: "Как?" - президент ответил: "Есть много способов".
Напомним, незадолго до того, как Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов, агентство Bloomberg сообщило, что чиновники администрации Байдена обсуждали возможность проведения проверки некоторых компаний Маска с точки зрения национальной безопасности.
Среди инвесторов, которые взяли на себя обязательства помочь Маску профинансировать сделку по покупке, есть несколько иностранных организаций, в том числе суверенный фонд Катара и принц Саудовской Аравии аль-Валид ибн Талал.
Также у Маска есть бизнес-связи с Китаем, где он производит около половины своих автомобилей.
