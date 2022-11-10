Співпрацю Маска з іншими країнами слід перевірити, - Байден

Президент США Джо Байден вважає, що відносини власника Twitter, генерального директора Tesla Ілона Маска з іншими країнами варто перевірити.

"Я думаю, що співпраця та/або технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами варті перевірки незалежно від того, чи робить він щось неналежне", - сказав Байден, відповідаючи в середу на запитання журналістів, чи становить Маск загрозу національній безпеці США.

"Але це все, що я скажу", - додав він.

Коли журналіст уточнив: "Як?", - президент відповів: "Є багато способів".

Нагадаємо, незадовго до того, як Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів, агентство Bloomberg повідомило, що посадовці адміністрації Байдена обговорювали можливість проведення перевірки деяких компаній Маска з точки зору національної безпеки.

Серед інвесторів, які взяли на себе зобов'язання допомогти Маску профінансувати угоду з купівлі, є кілька іноземних організацій, у тому числі суверенний фонд Катару і принц Саудівської Аравії аль-Валід ібн Талал.

Також Маск має бізнес-зв’язки з Китаєм, де виробляє близько половини своїх автомобілів.