УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13170 відвідувачів онлайн
Новини
6 652 24

Співпрацю Маска з іншими країнами слід перевірити, - Байден

маск

Президент США Джо Байден вважає, що відносини власника Twitter, генерального директора Tesla Ілона Маска з іншими країнами варто перевірити.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що співпраця та/або технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами варті перевірки незалежно від того, чи робить він щось неналежне", - сказав Байден, відповідаючи в середу на запитання журналістів, чи становить Маск загрозу національній безпеці США.

"Але це все, що я скажу", - додав він.

Коли журналіст уточнив: "Як?", - президент відповів: "Є багато способів".

Нагадаємо, незадовго до того, як Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів, агентство Bloomberg повідомило, що посадовці адміністрації Байдена обговорювали можливість проведення перевірки деяких компаній Маска з точки зору національної безпеки.

Також читайте: Маск не вимкне Starlink в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться надати фінансування

Серед інвесторів, які взяли на себе зобов'язання допомогти Маску профінансувати угоду з купівлі, є кілька іноземних організацій, у тому числі суверенний фонд Катару і принц Саудівської Аравії аль-Валід ібн Талал.

Також Маск має бізнес-зв’язки з Китаєм, де виробляє близько половини своїх автомобілів.

Автор: 

Байден Джо (2897) США (24070) Маск Ілон (703)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Ото требу це тому Маску? Скучно жилося? Зараз всі 17 розвідувальних служб США почнуть копатись в його білизні ))
показати весь коментар
10.11.2022 09:23 Відповісти
+8
А вот тут с дедом абсолютно согласен. Чувак явно что то скрывает.
показати весь коментар
10.11.2022 09:35 Відповісти
+5
Мабуть так. Бо Маск зірветься і полетить на Марс, влаштувавши на Землі ядерний апокаліпсис.
показати весь коментар
10.11.2022 09:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть намікає на Чаину .
показати весь коментар
10.11.2022 09:21 Відповісти
Ото требу це тому Маску? Скучно жилося? Зараз всі 17 розвідувальних служб США почнуть копатись в його білизні ))
показати весь коментар
10.11.2022 09:23 Відповісти
Вони і так там копаються) Щодо фінансових злочинів у США все досить строго. Копають довго, але якщо знайдуть, то потім або сідаєш на десяточку, або без штанів залишаєшся.
показати весь коментар
10.11.2022 09:38 Відповісти
Про це і кажу, сидів би тихо, не ліз в політику, ан нє полізло ))
показати весь коментар
10.11.2022 09:49 Відповісти
маску час вчити китайську...
показати весь коментар
10.11.2022 09:23 Відповісти
Мабуть так. Бо Маск зірветься і полетить на Марс, влаштувавши на Землі ядерний апокаліпсис.
показати весь коментар
10.11.2022 09:23 Відповісти
Не хотить давать оружие - подарите Украине хотя бы Твиттер. А зачем? Хуже не будет!!!!
показати весь коментар
10.11.2022 09:24 Відповісти
Політичних керівників деяких країн треба також перевірити на предмет такої «співпраці». Дуже сильно їхні недавні заяви співпадають з кремлівськими.
показати весь коментар
10.11.2022 09:31 Відповісти
А вот тут с дедом абсолютно согласен. Чувак явно что то скрывает.
показати весь коментар
10.11.2022 09:35 Відповісти
Илон Сноуден
показати весь коментар
10.11.2022 09:36 Відповісти
Шо,такы Ілону за бампер взяли?
показати весь коментар
10.11.2022 09:52 Відповісти
Как бы Илон не заигрался
показати весь коментар
10.11.2022 09:52 Відповісти
Уже доигрался. Лед тронулся. Дело времени.
показати весь коментар
10.11.2022 09:57 Відповісти
Це тонкий намек бубочке, за его потуги сотрудничать з краiнами на 5-ти конечной звезде клянущимися.
показати весь коментар
10.11.2022 09:55 Відповісти
А как Илон Макс хорошо начинал Жаль
показати весь коментар
10.11.2022 10:00 Відповісти
Собачиться с Президентом США всегда себе дороже.
Даже миллиардерам.
показати весь коментар
10.11.2022 10:11 Відповісти
Да руснявые деньги у него...
И не просто так он в свое время ездил в рашку и Росскосмос...
показати весь коментар
10.11.2022 10:15 Відповісти
Его там высмеяли и послали.
показати весь коментар
10.11.2022 10:31 Відповісти
Это тебе рашка сказала?
показати весь коментар
10.11.2022 11:45 Відповісти
И денег дали )
показати весь коментар
10.11.2022 13:04 Відповісти
Настало время потрогать товарища Маска за вымя!
показати весь коментар
10.11.2022 11:22 Відповісти
Це називається просто: політичне переслідування. Передвиборчий переляк пройшов.
показати весь коментар
10.11.2022 11:54 Відповісти
 
 