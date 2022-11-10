РУС
Судья ВАКС отстранил от дела экс-нардепа Грановского главного детектива из-за его "плохой коммуникации с прокурором", - Шабунин

грановский

Судья Антикоррупционного суда отстранил главного детектива, это решение не подлежит обжалованию.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, мы в ЦПК постоянно отслеживаем работу ВАКС. Мы постоянно рассказываем об их крутых решениях. Пора рассказать о конкретном залете одного из судей. Спалился он на деле главного решалы прошлой власти - нардепа Александра Грановского. Судья Воронько отстранил от дела главного детектива руководствуясь "аргументами", по которым из любого дела можно выбросить любого детектива, прокурора или судью.

Из текста решения следует, что предвзятость детектива заключается в… плохой коммуникации с прокурором. Или в отклонении ходатайств защиты, где суд не соглашался с детективом. Смешнее всего, что в решении Воронько пишет, что не видит заинтересованности детектива, но все равно отстраняет его от дела. И это решение не подлежит обжалованию", – рассказал он.

Читайте также: НАБУ и САП сообщили экс-нардепу Грановскому о подозрении в организации коррупционной схемы на "Одесском припортовом заводе", - Леменов. ИНФОГРАФИКА

"Глубже анализ трэша от судьи тут. Это очень напоминает гнилую практику необоснованных отстранений от дел эффективных детективов/прокуроров, которую коррумпированные судьи использовали для создания ВАКС. Это решение Воронька бьет по репутации всего ВАКС. На Банковой естественный вопрос: почему наших ВАКС валит, а решалу с прошлой власти отмазывает? Уважаемые судьи ВАКС, этой пакостью в интересах Грановского Воронько подставил всех вас.

В марте 2020 года НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении Ольге Ткаченко – доверенному лицу бывшего народного депутата Александра Грановского в нанесении ущерба в 93,3 млн грн Одесскому припортовому заводу.

В августе 2019 года сообщалось, что Александр Грановский также проходит по делу о незаконном уголовном преследовании лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана и по делу о бегстве судьи Николая Чауса. ЕСПЧ признал незаконными задержание и арест Корбана в 2015 году, его содержание в клетке во время судебных заседаний.

Тогда же незадолго до потери депутатской неприкосновенности Грановский покинул территорию Украины. СМИ сообщали о том, что политик мог получить иммиграционную визу в Израиль.

Уже в декабре 2019 года ГБР провело обыски дома у Грановского и экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук в связи с расследованием неправомерных действий со стороны ЦИК и экс-депутата, направленных на снятие кандидатуры Александра Куницкого с парламентских выборов 2019 года.

юстиция (758) Шабунин Виталий (596) Грановский Александр (92) Антикоррупционный суд (1258)
це вакс, а в сратому райсуду....(
Так шо, следак не нарыл ничего???)))))) И поэтому и отстраняют?))))) а задание было дано ОПой- нарыть, посадить , закопать)))))) Зеленые ***** в своем репертуаре
В сім'ї не без виродка, але якщо цей виродок в мантії засідає в ВАКС ситуація загрозлива. Таких вороньків потрібно люструвати в діжці з лайном!
А судья не хочет повторить "подвиг Стремоусова"... неее!!! а чому??!!...кто сказал что его такое не может упасть на голову его????!!!
Шабуньки і сірожі лещенки ліпили х грановського такого собі демона корупції. Може воно і так, але коли грановський був "смотрящим" за Центренерго воно давало до мільярда прибутку державі, а коли прийшла нова чесна влада, на чолі з ігорь Валєрічем, там пішли збитки по 4 мільярда в рік...
виникає закономірне питання - а де взяти гарних (чесних) суддів хоч вже тільки на цей вакс, я не кажу про всіх суддів, це вже щось на кшталт - місія нездійснена 18
Відповідь може бути одна - усунути усі корупційні політичні призначення. Із таким же способом сформованим складом Верховного суду справи не кращі.
честно кажучи вже навіть не знаю чи це перерозподіл впливу чи це ідіотизм....чи є правосуддя...
Хтось когось відсторонив, хтось когось обплевує...але є одне ано де є відкритті справи с доказами на того чи іншого вину визначає суд....

Цирк якийсь реальний 30 років одні заклики в смі які не несуть відповідальність за правдивість своїх статей а люди і чиновники не несуть відповідальність за свої лозунги
брехня в ці інфі "ЄСПЛ визнав незаконними затримання й арешт Корбана в 2015 році". Там було визнано незаконим арешт Корбана по його бізнес-справі (так, здається, пов'язаної з Грановським); але по справі нардепа Сергія Рудика, якого Корбан і К* утримували в ув'язненні - то було вищнано правомірним.
За три роки влада і інституції вже маже скотились до рівня рашки. Вони за пприкладом москалів практично відмовились від логічного, законного і економічного обгрунтування любих рішень на любих рівнях. Згадаймо : продай собаку - заплати за газ, підвищили тарифи на воду, тому що в країні виросла середня зарплата, Ротердам плюс, плата за транспортування газу і т.д. А от нахабству і цинізму скоро путіноїди у наших вчитись будуть - гуманітарку вагонами, точніше ешелонами, с3,14здили і треба чекати появи фігурантів у списках нагороджених. Все це в час війни, коли у народу по городах навіть танки соломою притрушені. Безстрашні у нас слуги.
