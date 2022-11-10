Судья ВАКС отстранил от дела экс-нардепа Грановского главного детектива из-за его "плохой коммуникации с прокурором", - Шабунин

Судья Антикоррупционного суда отстранил главного детектива, это решение не подлежит обжалованию.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Как вы знаете, мы в ЦПК постоянно отслеживаем работу ВАКС. Мы постоянно рассказываем об их крутых решениях. Пора рассказать о конкретном залете одного из судей. Спалился он на деле главного решалы прошлой власти - нардепа Александра Грановского. Судья Воронько отстранил от дела главного детектива руководствуясь "аргументами", по которым из любого дела можно выбросить любого детектива, прокурора или судью.

Из текста решения следует, что предвзятость детектива заключается в… плохой коммуникации с прокурором. Или в отклонении ходатайств защиты, где суд не соглашался с детективом. Смешнее всего, что в решении Воронько пишет, что не видит заинтересованности детектива, но все равно отстраняет его от дела. И это решение не подлежит обжалованию", – рассказал он.

"Глубже анализ трэша от судьи тут. Это очень напоминает гнилую практику необоснованных отстранений от дел эффективных детективов/прокуроров, которую коррумпированные судьи использовали для создания ВАКС. Это решение Воронька бьет по репутации всего ВАКС. На Банковой естественный вопрос: почему наших ВАКС валит, а решалу с прошлой власти отмазывает? Уважаемые судьи ВАКС, этой пакостью в интересах Грановского Воронько подставил всех вас.

В марте 2020 года НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении Ольге Ткаченко – доверенному лицу бывшего народного депутата Александра Грановского в нанесении ущерба в 93,3 млн грн Одесскому припортовому заводу.

В августе 2019 года сообщалось, что Александр Грановский также проходит по делу о незаконном уголовном преследовании лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана и по делу о бегстве судьи Николая Чауса. ЕСПЧ признал незаконными задержание и арест Корбана в 2015 году, его содержание в клетке во время судебных заседаний.

Тогда же незадолго до потери депутатской неприкосновенности Грановский покинул территорию Украины. СМИ сообщали о том, что политик мог получить иммиграционную визу в Израиль.

Уже в декабре 2019 года ГБР провело обыски дома у Грановского и экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук в связи с расследованием неправомерных действий со стороны ЦИК и экс-депутата, направленных на снятие кандидатуры Александра Куницкого с парламентских выборов 2019 года.