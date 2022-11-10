Режим Лукашенко признал лозунг "Жыве Беларусь!" нацистским
МВД Беларуси добавил лозунг "Жыве Беларусь" в список нацистской символики и нацистских организаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
Лозунг "Жыве Беларусь", "сопровождаемый поднятием правой руки с распрямленной ладонью", упоминается в документе под 4 пунктом:
"Коллаборационистское приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС (русская №2, она же – белорусская №1) наравне с нацистским партийным приветствием "Хайль Гитлер"", - говорится в документе.
Следовательно, белорусам запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью.
До обновления в списке нацистской символики и атрибутики содержалось десять пунктов. Теперь их 52. Остальные добавленные пункты – эмблемы всех дивизий (танковых, мотопехотных и других) вермахта, а также эмблема "Черное солнце" (Schwarze Sonne).
В 2021 году в Беларуси была введена уголовная ответственность "за пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики или атрибутики". По этой статье грозит срок до четырех лет лишения свободы.
Тепер БРСР.
Далі Мінський округ рф.
Чи лише "Жыве Беларусь"?
Ха-ха-ха!
Ця лукашенківська мерзота, аж напрошується на кінцівку ЛУКАШЕСКУ з усім своїм *********** виводком...!!!
Тобто зігу кидати можна аби тільки не кричати при цьому "Жыве Беларусь!"