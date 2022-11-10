РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6224 посетителя онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
5 238 25

Режим Лукашенко признал лозунг "Жыве Беларусь!" нацистским

білорусь

МВД Беларуси добавил лозунг "Жыве Беларусь" в список нацистской символики и нацистских организаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Лозунг "Жыве Беларусь", "сопровождаемый поднятием правой руки с распрямленной ладонью", упоминается в документе под 4 пунктом:

"Коллаборационистское приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС (русская №2, она же – белорусская №1) наравне с нацистским партийным приветствием "Хайль Гитлер"", - говорится в документе.

Следовательно, белорусам запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью.

До обновления в списке нацистской символики и атрибутики содержалось десять пунктов. Теперь их 52. Остальные добавленные пункты – эмблемы всех дивизий (танковых, мотопехотных и других) вермахта, а также эмблема "Черное солнце" (Schwarze Sonne).

В 2021 году в Беларуси была введена уголовная ответственность "за пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики или атрибутики". По этой статье грозит срок до четырех лет лишения свободы.

Также читайте: Отправлять военных из Беларуси в Украину не планирую, - Лукашенко

Беларусь (7971) нацизм (358)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Ничего не напоминает окупированные земли Украины где тоже про Украину запрещено даже упоминать. Все признаки окупации кремлем.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:10 Ответить
+15
Тобто, Білорусь померла.
Тепер БРСР.
Далі Мінський округ рф.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:04 Ответить
+15
Снігурівка - 🇺🇦
показать весь комментарий
10.11.2022 11:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все логічно, бо не живе.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:03 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 11:09 Ответить
Та да, кричати треба "Живе лука", або "гниє білорусь". Після краху режиму жителям цієї країни потрібно повернутися де лише до історичного гербу "Погонь", але й до історичної назви - Ліцьва. Термін "білорусь" у середні віки належав одній з територій кацапів і щараз заплямував себе повністю.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:12 Ответить
гасло "живе беларусь!" визнало лукашенка кловуном з путінською рукою в дупі.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:04 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 11:10 Ответить
Тобто, Білорусь померла.
Тепер БРСР.
Далі Мінський округ рф.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:04 Ответить
Сдохны, лукашенка!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:04 Ответить
Снігурівка - 🇺🇦
показать весь комментарий
10.11.2022 11:05 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 11:07 Ответить
Тобто лукашенко не хоче, щоб жила Білорусь?
показать весь комментарий
10.11.2022 11:08 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 11:11 Ответить
Ничего не напоминает окупированные земли Украины где тоже про Украину запрещено даже упоминать. Все признаки окупации кремлем.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:10 Ответить
"Беларусь жыве" - це теж "нацистське" гасло?

Чи лише "Жыве Беларусь"?

Ха-ха-ха!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:10 Ответить
А "хайль путлєр" нацистський вираз? А "путен *уйло", коли віднесете до нацистського?
показать весь комментарий
10.11.2022 11:12 Ответить
Два терміни - потолок для перших осіб, бо занадто величезна нагрузка на мозок. психіку, ну чомусь же так. НЄТ, давайте на 30 р. - щоб подивитись А ЩО буде. Ось будь-ласка...це - пацієнт
показать весь комментарий
10.11.2022 11:16 Ответить
А ПИ*ДА УСІМ СЯБРАМ- ДЕРЖАВНИМ...???!!!
Ця лукашенківська мерзота, аж напрошується на кінцівку ЛУКАШЕСКУ з усім своїм *********** виводком...!!!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:24 Ответить
Нацистське, по своїй, суті мурло визнає звичайні слова нацистським лозунгом. Повний довбойоб!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:30 Ответить
Ну усе. Кожного ранку треба вставати з лівоі ноги.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:45 Ответить
Білорашка така сама фашистська клоака, як і рашка. Загалом згоден. живе білорусь це лозунг фашистських підарів. І не говоріть мені, що не всє так однозначно, і що десь там бачили хороших білорусів.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:04 Ответить
"Фαшиcτы будущего будут называть себя антифαшиcτами".
показать весь комментарий
10.11.2022 12:47 Ответить
Тобто, на думку цієї мерзоти, більш правильне протилежне, "Вмерла Білорусь"? Ну, до цього все йде, на жаль... Безвольний зрусифікований народ в переважній більшості, в котрого не лишилось гідності (
показать весь комментарий
10.11.2022 13:08 Ответить
*********** - фашист і кончений вбивця ‼️
показать весь комментарий
10.11.2022 13:08 Ответить
Жыве, Беларусь!!!..
показать весь комментарий
10.11.2022 13:36 Ответить
Відтак, білорусам забороняється "кричати "Жыве Беларусь!" і відповідати "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею. Джерело:

Тобто зігу кидати можна аби тільки не кричати при цьому "Жыве Беларусь!"
показать весь комментарий
10.11.2022 16:18 Ответить
 
 