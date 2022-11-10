Режим Лукашенка визнав гасло "Жыве Беларусь!" нацистським

МВС Білорусі додало гасло "Живе Білорусь" до списку нацистської символіки та нацистських організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Гасло "Жыве Беларусь!", що "супроводжується підняттям правої руки з розпрямленою долонею", згадується в документі під 4 пунктом:

"Колабораціоністське вітання є символом 13-го Білоруського поліцейського батальйону при СД і 30-ї гренадерської (піхотної) дивізії Ваффен-СС (російська №2, вона ж - білоруська №1) нарівні з нацистським партійним вітанням "Хайль Гітлер", - йдеться в документі.

Відтак, білорусам забороняється "кричати "Жыве Беларусь!" і відповідати "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею.

До оновлення у списку нацистської символіки та атрибутики містилося десять пунктів. Тепер їх 52. Інші додані пункти – емблеми всіх дивізій (танкових, мотопіхотних та інших) вермахту, а також емблема "Чорне сонце" (Schwarze Sonne).

У 2021 році в Білорусі було запроваджено кримінальну відповідальність "за пропаганду чи публічне демонстрування, виготовлення та розповсюдження нацистської символіки чи атрибутики". За цією статтею загрожує строк до чотирьох років позбавлення волі.

