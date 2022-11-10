УКР
Новини Репресії в Білорусі
Режим Лукашенка визнав гасло "Жыве Беларусь!" нацистським

білорусь

МВС Білорусі додало гасло "Живе Білорусь" до списку нацистської символіки та нацистських організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Гасло "Жыве Беларусь!", що "супроводжується підняттям правої руки з розпрямленою долонею", згадується в документі під 4 пунктом:

"Колабораціоністське вітання є символом 13-го Білоруського поліцейського батальйону при СД і 30-ї гренадерської (піхотної) дивізії Ваффен-СС (російська №2, вона ж - білоруська №1) нарівні з нацистським партійним вітанням "Хайль Гітлер", - йдеться в документі.

Відтак, білорусам забороняється "кричати "Жыве Беларусь!" і відповідати "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею.

До оновлення у списку нацистської символіки та атрибутики містилося десять пунктів. Тепер їх 52. Інші додані пункти – емблеми всіх дивізій (танкових, мотопіхотних та інших) вермахту, а також емблема "Чорне сонце" (Schwarze Sonne).

У 2021 році в Білорусі було запроваджено кримінальну відповідальність "за пропаганду чи публічне демонстрування, виготовлення та розповсюдження нацистської символіки чи атрибутики". За цією статтею загрожує строк до чотирьох років позбавлення волі.

Також читайте: Парламент Білорусі дозволив застосовувати бойову техніку проти громадян

Автор: 

Білорусь (8027) нацизм (159)
+16
Ничего не напоминает окупированные земли Украины где тоже про Украину запрещено даже упоминать. Все признаки окупации кремлем.
10.11.2022 11:10 Відповісти
+15
Тобто, Білорусь померла.
Тепер БРСР.
Далі Мінський округ рф.
10.11.2022 11:04 Відповісти
+15
Снігурівка - 🇺🇦
10.11.2022 11:05 Відповісти
Все логічно, бо не живе.
10.11.2022 11:03 Відповісти
10.11.2022 11:09 Відповісти
Та да, кричати треба "Живе лука", або "гниє білорусь". Після краху режиму жителям цієї країни потрібно повернутися де лише до історичного гербу "Погонь", але й до історичної назви - Ліцьва. Термін "білорусь" у середні віки належав одній з територій кацапів і щараз заплямував себе повністю.
10.11.2022 12:12 Відповісти
гасло "живе беларусь!" визнало лукашенка кловуном з путінською рукою в дупі.
10.11.2022 11:04 Відповісти
10.11.2022 11:10 Відповісти
10.11.2022 11:04 Відповісти
Сдохны, лукашенка!
10.11.2022 11:04 Відповісти
Снігурівка - 🇺🇦
10.11.2022 11:05 Відповісти
10.11.2022 11:07 Відповісти
Тобто лукашенко не хоче, щоб жила Білорусь?
10.11.2022 11:08 Відповісти
10.11.2022 11:11 Відповісти
10.11.2022 11:10 Відповісти
"Беларусь жыве" - це теж "нацистське" гасло?

Чи лише "Жыве Беларусь"?

Ха-ха-ха!
10.11.2022 11:10 Відповісти
А "хайль путлєр" нацистський вираз? А "путен *уйло", коли віднесете до нацистського?
10.11.2022 11:12 Відповісти
Два терміни - потолок для перших осіб, бо занадто величезна нагрузка на мозок. психіку, ну чомусь же так. НЄТ, давайте на 30 р. - щоб подивитись А ЩО буде. Ось будь-ласка...це - пацієнт
10.11.2022 11:16 Відповісти
А ПИ*ДА УСІМ СЯБРАМ- ДЕРЖАВНИМ...???!!!
Ця лукашенківська мерзота, аж напрошується на кінцівку ЛУКАШЕСКУ з усім своїм *********** виводком...!!!
10.11.2022 11:24 Відповісти
Нацистське, по своїй, суті мурло визнає звичайні слова нацистським лозунгом. Повний довбойоб!
10.11.2022 11:30 Відповісти
Ну усе. Кожного ранку треба вставати з лівоі ноги.
10.11.2022 11:45 Відповісти
Білорашка така сама фашистська клоака, як і рашка. Загалом згоден. живе білорусь це лозунг фашистських підарів. І не говоріть мені, що не всє так однозначно, і що десь там бачили хороших білорусів.
10.11.2022 12:04 Відповісти
"Фαшиcτы будущего будут называть себя антифαшиcτами".
10.11.2022 12:47 Відповісти
Тобто, на думку цієї мерзоти, більш правильне протилежне, "Вмерла Білорусь"? Ну, до цього все йде, на жаль... Безвольний зрусифікований народ в переважній більшості, в котрого не лишилось гідності (
10.11.2022 13:08 Відповісти
*********** - фашист і кончений вбивця ‼️
10.11.2022 13:08 Відповісти
Жыве, Беларусь!!!..
10.11.2022 13:36 Відповісти
Відтак, білорусам забороняється "кричати "Жыве Беларусь!" і відповідати "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею.

Тобто зігу кидати можна аби тільки не кричати при цьому "Жыве Беларусь!"
10.11.2022 16:18 Відповісти
 
 