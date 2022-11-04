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Новости Война
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Отправлять военных из Беларуси в Украину не планирую, - Лукашенко

лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов отправлять военнослужащих РБ воевать в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет отправить в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", - сказал "президент", захвативший власть в Беларуси.

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Беларусь (7896) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+15
Хай не бреше! Вони в Україні ще з березня От тільки форму російську одягли! Валили їх і на Чернігівщині з Київщиною і зараз б"ють на півдні Той самий Мі-8 який збили з "вагнерівцями" - білоруський був! Тільки знаки розпізнання зафарбовані!
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04.11.2022 13:26
+10
Отправь Азаренка, он очень хочет, аж из штанов выпрыгивает
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04.11.2022 13:21
+10
Мені Кривавий Пастор підігнав 2 раба. Рускаязичних. Зараз крутять генератор.
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04.11.2022 13:34
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https://twitter.com/i/status/1588232390203375621 https://twitter.com/i/status/1588232390203375621
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04.11.2022 13:20 Ответить
Меня зовут Себастьян Перейра. Торговец черным деревом. 😂
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04.11.2022 13:26 Ответить
Чао, буратіны..(с) ))
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04.11.2022 14:58 Ответить
4 лист. 2014 р. - UA - Російський Перший канал розповідає, що бійцям Нацгвардії обіцяють "по два раба"
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04.11.2022 13:30 Ответить
Мені Кривавий Пастор підігнав 2 раба. Рускаязичних. Зараз крутять генератор.
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04.11.2022 13:34 Ответить
Всього 200 W? Скажи пастору, що він жлоб.
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04.11.2022 15:29 Ответить
Отправь Азаренка, он очень хочет, аж из штанов выпрыгивает
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04.11.2022 13:21 Ответить
Мда. Вот кому зелёнкой лоб намазать просто необходимо.
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04.11.2022 13:27 Ответить
можна подумати пуйло в тебе спитає куди відправляти білоруські війська)
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04.11.2022 13:21 Ответить
Лука сдулся и никуда не полезет, его перекупили, Си пригласил в Пекин, а Эрдоган в Анкару. Так что пуйлу там ловить уже нечего. 😊
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04.11.2022 16:46 Ответить
Ну той що? Але у наших військових є план зловити і повісити Лукашенку.
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04.11.2022 13:22 Ответить
Придурок подху@ловный . Картошку выкопал .
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04.11.2022 13:23 Ответить
Такі плани є у Хутіна Пуя, а плани бульбофюрера нікому не цікаві.
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04.11.2022 13:23 Ответить
ДО КОГО ВОНО ЗВЕРТАЄТЬСЯ????
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04.11.2022 13:24 Ответить
Они там наверное картошку курят..
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04.11.2022 13:24 Ответить
лукашеску: "вже тисячу двісті разів БРЕХАВ, що в мене таких планів немає"...

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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04.11.2022 13:25 Ответить
Хай не бреше! Вони в Україні ще з березня От тільки форму російську одягли! Валили їх і на Чернігівщині з Київщиною і зараз б"ють на півдні Той самий Мі-8 який збили з "вагнерівцями" - білоруський був! Тільки знаки розпізнання зафарбовані!
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04.11.2022 13:26 Ответить
Бабули под Бучей тоже за белорусов говорят. Так что всрався усатый.
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04.11.2022 13:29 Ответить
Він і танки їм дає, але екіпаж то був не з Білорусі
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04.11.2022 16:17 Ответить
Я щось писав про екіпаж?
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04.11.2022 17:31 Ответить
... а от відкрити свій кордон для кацапських вояків - можу!
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04.11.2022 13:26 Ответить
А мы тебе верим кортопляный Зайчик.
Путин также божился что мы братский народ и кокому идиоту в голову придет бомбить Киев...
Верить коммунистам себя не уважать.
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04.11.2022 13:27 Ответить
Когда народ в Беларуси хороводы "мира" водили , это было смешно .
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04.11.2022 13:27 Ответить
Знаєш де Гаага? Щас на мапі покажу
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04.11.2022 13:28 Ответить
С четырех направлений. 😂
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04.11.2022 13:30 Ответить
Коли ти вже, **** вусата, здохнеш?
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04.11.2022 13:30 Ответить
Источник, связанный с Гомельским районным исполнительным комитетом, сообщил («Флагштоку» https://t.me/flagshtok/9831), что руководители «сельсоветов» района получили предписание подготовить места для проживания российских военнослужащих.
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04.11.2022 13:32 Ответить
Нехай в свинарниках пару днів не чистять - кацапам те, що треба буде.
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04.11.2022 13:47 Ответить
«Мамочка, родненькая, вытащи меня отсюда. Я не знаю, обращайся к военкому, участковому, журналистам. Тут основной состав - таджики. Они нас, русских, за людей вообще не воспринимают»https://t.me/Ukraine_365News/40096/
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04.11.2022 14:06 Ответить
Закройте эту тему . Нет смысла переваривать бред "лидера" несуществующей страны .
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04.11.2022 13:32 Ответить
За два дня до вторжения Хренин (министр обороны Белорусии) давал нашему министру "слово офицера", что российские войска не будут наступать в Украину с территории Беларуси. Хренин и Лукашенко - два сапога одной пары. https://gazeta.ua/ru/articles/np/_dal-slovo-oficera-a-okazalsya-lzhecom-reznikov-rasskazal-o-razgovore-s-ministrom-oborony-belarusi/1107769
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04.11.2022 13:33 Ответить
Маск у відчаї
«Мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта своего отправить. Мы его отправим в ближайшее время. Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе - космических аппаратов», - сказал Лукашенко.
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04.11.2022 13:33 Ответить
чмо брехливе
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04.11.2022 13:35 Ответить
Так хто ж тебе, драника з гнилої картоплі, питатиме?
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04.11.2022 13:44 Ответить
воювати на полігоні і воювати в бою - дві великі різниці. Коли підуть перші поранені та вбиті серед білоруськіх солдатів,то ситуація зміниться кардинально і лукашенко повісять на першому ж стовпі.
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04.11.2022 13:45 Ответить
Это не война белорусов. Сами заварили кашу, пусть сами и разбираются.
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04.11.2022 13:48 Ответить
Чим частіше він про щось каже, що робити не буде, тим більша вірогідність, що зробить.
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04.11.2022 13:56 Ответить
Ти взагалі ніх «планіровать» не можеш. Ти- чмо, за яке планує іпонутий дід.!!!
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04.11.2022 14:12 Ответить
Після оголошення на росії мобілізації, потреби у лукашенківських вояках Пуйло дійсно не має. Бо 10-15 тисяч білоруських чмобіків на ситуацію особливо не вплинуть, натомість, це лише може створити проблеми Лукашенку всередині самої Білорусі. Пуйло і сам збирає сотні тисяч чмобіків - навіщо йому ще десяток-другий тисяч бульбашів?
От що реально потрібно Пуйлу і його недоармії - військова техніка з Білорусі та її територія для планування ракетних і дронових атак по Україні з півночі, а також для підтримання постійної загрози для наших військ на Київському та Поліському напрямках
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04.11.2022 14:12 Ответить
А помните, как таракан уверял украинцев, что танки никогда не поедут через белоруссию в Украину? Уверен, люди даже видео найдут с этими заверениями. Практика показала, что любые обещания диктаторов это мусор.
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04.11.2022 14:37 Ответить
Бялоруси які у Ригоравіча струк не нюхають ідуть до армії?
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04.11.2022 14:52 Ответить
от ************................так тебеж верить нельзя как и ************...............а впрочем иди ты *****....................................
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04.11.2022 14:56 Ответить
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04.11.2022 15:04 Ответить
Ой плановік! Та що запланує пуйло, те бульбенфюрер і зробить, хоче чи ні.
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04.11.2022 15:28 Ответить
А ми плануємо тебе за яйця підвисити
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04.11.2022 19:14 Ответить
а что их слова значат и стоят, кто им еще верит? два 3,1415здабола!
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04.11.2022 19:47 Ответить
Лука-тараканище, ввод твоих военных в Украину это одно, а вот то, что ты ху#ла впустил в Беларусь, это совсем другое. Ты ему предоставил свою территорию, откуда они будут наносить удары по Украине, а это значит, что ответка полетит в твою же сторону, ты это понимаешь, долбодятел???
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04.11.2022 22:30 Ответить
***** **********, тебе вже ніхто не питає і не слухає. Твоя справа смоктати у ліліпутлєра, ти до цього все життя йшов.
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05.11.2022 00:02 Ответить
 
 