Отправлять военных из Беларуси в Украину не планирую, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов отправлять военнослужащих РБ воевать в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет отправить в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", - сказал "президент", захвативший власть в Беларуси.

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