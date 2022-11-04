Отправлять военных из Беларуси в Украину не планирую, - Лукашенко
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов отправлять военнослужащих РБ воевать в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет отправить в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", - сказал "президент", захвативший власть в Беларуси.
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Путин также божился что мы братский народ и кокому идиоту в голову придет бомбить Киев...
Верить коммунистам себя не уважать.
«Мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта своего отправить. Мы его отправим в ближайшее время. Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе - космических аппаратов», - сказал Лукашенко.
От що реально потрібно Пуйлу і його недоармії - військова техніка з Білорусі та її територія для планування ракетних і дронових атак по Україні з півночі, а також для підтримання постійної загрози для наших військ на Київському та Поліському напрямках