Відправляти військових з Білорусі в Україну не планую, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що він не має планів відправляти військовослужбовців РБ воювати в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Сьогодні кричать: "Лукашенко хоче надіслати в Україну своїх військовослужбовців!" Вже тисячу двісті разів казав, що в мене таких планів немає", - сказав "президент", який захопив владу в Білорусі.
Топ коментарі
+15 Яр Холодний
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Путин также божился что мы братский народ и кокому идиоту в голову придет бомбить Киев...
Верить коммунистам себя не уважать.
«Мы не только в космос готовы кого-то запустить, космонавта своего отправить. Мы его отправим в ближайшее время. Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе - космических аппаратов», - сказал Лукашенко.
От що реально потрібно Пуйлу і його недоармії - військова техніка з Білорусі та її територія для планування ракетних і дронових атак по Україні з півночі, а також для підтримання постійної загрози для наших військ на Київському та Поліському напрямках