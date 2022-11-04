Відправляти військових з Білорусі в Україну не планую, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що він не має планів відправляти військовослужбовців РБ воювати в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Сьогодні кричать: "Лукашенко хоче надіслати в Україну своїх військовослужбовців!" Вже тисячу двісті разів казав, що в мене таких планів немає", - сказав "президент", який захопив владу в Білорусі.

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