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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Білорусь ні з ким не має наміру воювати, - Лукашенко

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусі на сьогодні жодна війна не потрібна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

"Не звертайте уваги на це виття. Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогодні жодної війни. Нам вона не потрібна", - наголосив білоруський диктатор.

Лукашенко додав, що кожен має робити свою справу, "якщо ми хочемо, щоб не було війни".

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Автор: 

Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+36
Ты ****************** , воюешь с 24 февраля‼️
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21.10.2022 14:24
+32
но если пийдется! я вам карты покажу... забыл добавить
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21.10.2022 14:15
+29
ПРОСТО - ПІШОВ НА Х..........Й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.10.2022 14:16
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но если пийдется! я вам карты покажу... забыл добавить
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21.10.2022 14:15 Відповісти
Ты ****************** , воюешь с 24 февраля‼️
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21.10.2022 14:24 Відповісти
Лука
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21.10.2022 19:34 Відповісти
Значит будет!
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21.10.2022 14:15 Відповісти
ПРОСТО - ПІШОВ НА Х..........Й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.10.2022 14:16 Відповісти
Слова *****-звичайного та *****-картопляного варто сприймати з точністю до навпаки.
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21.10.2022 14:17 Відповісти
Даст бог настанет день, когда на глазах усатого ****** будут вешать сына коленьку, а потом и его живьём расчленят на куски
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21.10.2022 14:17 Відповісти
Так ніхто й не каже сьогодні, бо тарган скажеш завтра інше
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21.10.2022 14:17 Відповісти
СуперСука!
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21.10.2022 14:17 Відповісти
začem Super? Prosto ****. Dvorniaga.
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21.10.2022 23:21 Відповісти
Позичів стару платівку в Лаврова.
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21.10.2022 14:19 Відповісти
***
очень жаль, что ложь не выбивает зубы,
очень жаль, что наглая ложь не отрывает язык !!!
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21.10.2022 14:19 Відповісти
Йди найух, таракан
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21.10.2022 14:19 Відповісти
Гандон штопаный, точно так же говорил в январе.
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21.10.2022 14:19 Відповісти
А как же НАТО лязгает гусеницами? Как же "желторотые негры"? Куда делось настроение до Ла-Манша за две недели?
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21.10.2022 14:20 Відповісти
**** ракеты звідки запускаете вже 8 місяців,і дрони може з Литви?
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21.10.2022 14:20 Відповісти
Карти з собою, ублюдок?
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21.10.2022 14:20 Відповісти
брехло старе.. падло маріонетка путлера
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21.10.2022 14:21 Відповісти
Таракан иди на гору Кху-Ям. Я даже карту покажу.
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21.10.2022 14:21 Відповісти
білорусі в першу чергу не потрібний л.мудіщєв і його руснявоє оточення.
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21.10.2022 14:22 Відповісти
Значить точно якусь падлянку планують.
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21.10.2022 14:22 Відповісти
покажет карты откуда готовилось нападение (с) и вторгнется
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21.10.2022 14:23 Відповісти
опять колхан динаму крутит =)
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21.10.2022 14:24 Відповісти
Боже какие же конченые соседи достались.
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21.10.2022 14:24 Відповісти
И кто тебе сатанистскому уроду, подстилке БЕС(а)путина антихриста лючиферовича и патологическому лжецу верит?
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21.10.2022 14:24 Відповісти
Трамп, Маск, Орбан ...
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21.10.2022 14:29 Відповісти
Хочу видеть как его визжащего тянут к ближайшему фонарному столбу.
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21.10.2022 14:25 Відповісти
Я бы тоже посмотрел, но вначале черенок от Каддафи , что-бы все по фен шую.
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21.10.2022 15:03 Відповісти
Їхав вояк морквяний,
Коник буряковий,
Кожушина оріхова,
Жупан лопуховий,

Сіделечко капустяне,
Стремена з берези,
А напився лепетухи,
То був нетверезий.

Пістолети з качана,
Кулі з бараболі,
А шабелька з пастернаку,
А піхви з квасолі,

Їде, їде вояченько,
Під ним коник скаче,
Надибали його свині:
- Злізай-но, вояче!

Він вихватив пістолета,
Став свиней стріляти,-
Свині кулі похватали,
Нічим воювати!

Він вихватив шабельку -
Став свиней рубати,
Свині шабельку погризли -

Нічим воювати!
Їдуть люди, їдуть люди,
Їдуть край дороги.
З'їли свині вояченька.
Лежать самі ноги.

(О. Пчілка)
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21.10.2022 14:25 Відповісти
А після вторгнення скаже, що це ж не війна, це спецоперація, ми ні з ким не воюємо. На слова цих покидьків вже давно ніхто не заважає. Їхні справи говорять самі за себе.
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21.10.2022 14:27 Відповісти
А чайку з "новічком" не хочеш,бульбафюрер? ***** примусило би -аж бігом напав би на Україну. Вже не примусить. *****--пи₴дець. Пощастило бульбафюреру... Ненадовго.
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21.10.2022 14:27 Відповісти
Верить "таракану" -себя не уважать.
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21.10.2022 14:32 Відповісти
твій бпат Пуйло тоже так казав
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21.10.2022 14:32 Відповісти
Заявам білоруського х*йльонка немає віри.
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21.10.2022 14:34 Відповісти
Але її ніхто не питає.
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21.10.2022 14:35 Відповісти
Віримо,александргригорич,віримо!
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21.10.2022 14:37 Відповісти
И дураку понятно, что Лукашенко между двух стульев зажало, разумеется ему война нафиг не нужна, хотя бы потому, что от неё много проблем и жертв, а толку ноль. Ведь даже если что-то получится, то всё равно весь выигрыш х=ло заберёт. Так, что батька будет продолжать юлить.
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21.10.2022 14:41 Відповісти
Не "батька" , а ....
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21.10.2022 16:28 Відповісти
Лукашенко додав, що кожен має робити свою справу, "якщо ми хочемо, щоб не було війни" , білоруський мудозвон.Якщо би бульбенфюрер робив свою справу і не допустив на територію бульбостану рашистських вбивць, і рашистських ракет .та дронів.то ні одна смерть українського народу не прийшла б з Білорусії.ні один будинок не був би знищений з території Білорусії і що найважливіше ні одне прокляття від українського народу-"щоб Ти здох брехливий прорашистський білоруський пес, з кличкою "лука"" ніколи би не прозвучало з уст українців.
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21.10.2022 14:43 Відповісти
Бульбашія вже воює, надавши свою територію кацапам.
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21.10.2022 14:43 Відповісти
Це вже не осіннє загострення, а хронічне, невиліковане.
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21.10.2022 14:50 Відповісти
Його точно пуйло покусав. Маразм, деменция, альцгеймер і імпотенція. З лютого проти України воюєш, падла плешива
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21.10.2022 14:52 Відповісти
Если пытаться усидеть на двух стульях, то в результате либо грохнешься на пол, либо прищемишь яйца.
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21.10.2022 14:53 Відповісти
Білоруси - це штучна нація! А територія повинна бути розділена між Україною, Польщею та Балтійськими країнами.
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21.10.2022 14:57 Відповісти
Це мудило вже колись запевняло нас що з територii Бiлорусi нiколи не буде нападу в Украiну. I що?
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21.10.2022 15:03 Відповісти
***** лысый, с твоей территории заливают ракеты, ***** кто их запускает, это значит, что белорусия ведёт войну против Украины.
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21.10.2022 15:05 Відповісти
Нема Білорусі, забудь...
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21.10.2022 15:09 Відповісти
Ты уже 7 месяцев воюешь, предоставляя кацапстану свою территорию, аэродромы, танки, эшалонами боеприпасы и разрешая наносить удары со своей территории по Украине ракетами и дронами.
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21.10.2022 15:15 Відповісти
Білорусь точно не має наміру. А от ти, козел,...
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21.10.2022 15:16 Відповісти
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21.10.2022 15:23 Відповісти
Конечно, Мы верим нелегитимному президенту Лукашенко .... Сразу поверили, как только увидели орды убийц, пересекавших границу со стороны Белоруссии, что ты ,козел, имеешь "благие намерения"....
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21.10.2022 15:27 Відповісти
Ой не п*зди...
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21.10.2022 15:28 Відповісти
Мразь... ти такий самий учасник війни, як і *****
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21.10.2022 15:31 Відповісти
А чем ты занимаешься с 24 февраля 2022 года? Ты уже соучастник преступления.

"Можно ли простить врага? (Лукашенко) Бог простит! Наша задача организовать их встречу."
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21.10.2022 15:40 Відповісти
Я тебе падло задавив би гнида
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21.10.2022 15:50 Відповісти
Чмо піздливе!
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21.10.2022 15:58 Відповісти
Так ми тобі і повірили
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21.10.2022 15:58 Відповісти
Після його заяв,що приїде тільки на тракторі,пропустив через Білорусь рашистів.Зараз,встромивши в свою п'яту точку пір'я та виставляючи себе голубком "миру" готує чергову шкоду.
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21.10.2022 15:59 Відповісти
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21.10.2022 16:02 Відповісти
Значить, точно підуть.
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21.10.2022 16:13 Відповісти
таракан3%, вже воюєш! Свинопсами, найманцями з копростану! Скоріш за все і ***** купив, за декілька мішків бульби! Вона продажна, кегебістка *****!
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21.10.2022 16:20 Відповісти
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21.10.2022 16:37 Відповісти
Білорусь- ні, а ти- залюбки!
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21.10.2022 16:39 Відповісти
Лукашенка-мерзенна брехлива істота...
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21.10.2022 16:40 Відповісти
і тому воює і тому летять бомби з її території
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21.10.2022 16:59 Відповісти
Білоруси, вбийте цю скаженну тварюку.
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21.10.2022 17:15 Відповісти
Кишка у них тонка, видели в 20 году, как они совали цветочки ментам в калаши и блеяли, что у них майдана не будет.
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21.10.2022 17:22 Відповісти
йому вірити,себе неповажати....
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21.10.2022 17:16 Відповісти
************** ,скажи это карлику.
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21.10.2022 17:18 Відповісти
Білорусі слід негайно готуватись до війни. З росією.
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21.10.2022 17:19 Відповісти
Бульбанутый дуче Лука думает, что у него есть армия. Забавный клоун, насмешил.
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21.10.2022 17:20 Відповісти
Мы не воюем с Украиной, мы помогаем ***** уничтожить Украину.
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21.10.2022 17:38 Відповісти
Від когось я подібне, здається вже чув.
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21.10.2022 18:00 Відповісти
Как далеко в белорусь украина зайдет в случае эскалации?
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21.10.2022 18:23 Відповісти
Саме так.Наміру не має але Україну обстрілює
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21.10.2022 18:32 Відповісти
А придется воевать, гнида. Когда разделаемся с кацапами, придем и спросим у белорусов, кому они Авель, а кому - Каин.
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21.10.2022 18:41 Відповісти
губернская шестерка ***** что ты там решаеешь ...научился от гопников крмля понты кидать да и все
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21.10.2022 18:54 Відповісти
Больное существо . Бредит и гадит .
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21.10.2022 19:23 Відповісти
Его укусил ху@ло .
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21.10.2022 19:26 Відповісти
************ , ты это ещё до 24 февраля с.г. Неоднократно повторял, наслушались этого бреда ещё тогда, а потом с твоей территории к нам в Украину ракеты, вертолёты и самолёты с бомбами полетели и танковые колонны рашистов полезли. Гандон ты усатый, уже испачкал ты путлеровским гавном и себя и весь свой народ, и своих детей и своих внуков с правнуками. По твоей милости вы теперь посипаки рашистских фашистов! И вообще путлер тебя теперь даже не спрашивает согласен ты или нет… он теперь тебя и в *** не ставит… чмо ты усатое и защекан путлеровский…
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21.10.2022 19:31 Відповісти
******, таки готовится
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21.10.2022 19:39 Відповісти
,Нам война не нужна...,---одно ты не учел председатель радгоспу вонючего---нам за то очень хочется войны---именно с тобой *******!
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21.10.2022 21:06 Відповісти
лукашенка, іді нахй.
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21.10.2022 21:12 Відповісти
*******!!
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21.10.2022 21:34 Відповісти
******
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21.10.2022 21:43 Відповісти
........ сказал Лукашенко, при этом держа фигу в кармане.
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21.10.2022 21:47 Відповісти
Слова кгб-іста слід сприймати навпаки: скоро нападуть.
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21.10.2022 21:53 Відповісти
враньё
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21.10.2022 22:07 Відповісти
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21.10.2022 22:25 Відповісти
Обісрався? А ми за тобою прийдем. І Коленька не заховається.
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21.10.2022 22:28 Відповісти
Для чого цього ган.. дона так часто цитувати?
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21.10.2022 23:27 Відповісти
*На Украину мы нападать не будем.*(с)
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21.10.2022 23:57 Відповісти
це він путіна цитує, перед війною таке ж молов про братский народ
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22.10.2022 00:20 Відповісти
Не збирається, бо сцит...
Знає, що візьме пізди, аж вуса бацькові репнуть... А *********, для психоатаки по народу України, обов'язково щось треба
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22.10.2022 08:47 Відповісти
П#ЗДАБОЛ!!!
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22.10.2022 08:48 Відповісти
 
 