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Білорусь ні з ким не має наміру воювати, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусі на сьогодні жодна війна не потрібна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.
"Не звертайте уваги на це виття. Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогодні жодної війни. Нам вона не потрібна", - наголосив білоруський диктатор.
Лукашенко додав, що кожен має робити свою справу, "якщо ми хочемо, щоб не було війни".
Топ коментарі
+36 Vika Lysenko
показати весь коментар21.10.2022 14:24
+32 Vadym Tsyrkalyuk
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+29 vsbu vsbu
показати весь коментар21.10.2022 14:16
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очень жаль, что ложь не выбивает зубы,
очень жаль, что наглая ложь не отрывает язык !!!
Коник буряковий,
Кожушина оріхова,
Жупан лопуховий,
Сіделечко капустяне,
Стремена з берези,
А напився лепетухи,
То був нетверезий.
Пістолети з качана,
Кулі з бараболі,
А шабелька з пастернаку,
А піхви з квасолі,
Їде, їде вояченько,
Під ним коник скаче,
Надибали його свині:
- Злізай-но, вояче!
Він вихватив пістолета,
Став свиней стріляти,-
Свині кулі похватали,
Нічим воювати!
Він вихватив шабельку -
Став свиней рубати,
Свині шабельку погризли -
Нічим воювати!
Їдуть люди, їдуть люди,
Їдуть край дороги.
З'їли свині вояченька.
Лежать самі ноги.
(О. Пчілка)
"Можно ли простить врага? (Лукашенко) Бог простит! Наша задача организовать их встречу."
Знає, що візьме пізди, аж вуса бацькові репнуть... А *********, для психоатаки по народу України, обов'язково щось треба