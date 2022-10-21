Білорусь ні з ким не має наміру воювати, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусі на сьогодні жодна війна не потрібна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

"Не звертайте уваги на це виття. Ми сьогодні нікуди не збираємося йти. На сьогодні жодної війни. Нам вона не потрібна", - наголосив білоруський диктатор.

Лукашенко додав, що кожен має робити свою справу, "якщо ми хочемо, щоб не було війни".

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