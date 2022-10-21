Лукашенку показали безпілотники білоруського виробництва. ФОТОрепортаж
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон Обуз-Лесновський у Брестській області, де співробітники "Держкомвійськпрому" показали йому безпілотні літальні апарати білоруського виробництва та іншу військову техніку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА" та телеграм-канал Лукашенка "Пул первого"
Згідно з повідомленнями, зокрема, Лукашенко оглянув безпілотні авіаційні комплекси, які стоять на озброєнні армії, а також "перспективні розробки".
"Ти ж не просто показуєш в єдиному екземплярі зразок. Будь-який зразок зараз на фронт - і він воює? Не дай боже, мені доповідатимуть, що ти тут показухою займався, - це біда... Хто купує, тому й будемо продавати. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди", - зауважив Лукашенко.
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Из трех картинок только первый сумалет симпотишный на вид, второй похож на кукурузник с оторванным хвостом (скорее всего он и есть) , а вот последний как две капли воды похож на гладиатор с сайта crashtesthobby, цена 100 баксов без моторчика.
Фаррелл Пауеллпапа!
Ти вже бульбоноутбук розглядав, порадувавсь, бідолаха...
Краще б у сільгосптехніку інвестував , довбень . !!