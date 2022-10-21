Лукашенку показали безпілотники білоруського виробництва. ФОТОрепортаж

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон Обуз-Лесновський у Брестській області, де співробітники "Держкомвійськпрому" показали йому безпілотні літальні апарати білоруського виробництва та іншу військову техніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА" та телеграм-канал Лукашенка "Пул первого"

Згідно з повідомленнями, зокрема, Лукашенко оглянув безпілотні авіаційні комплекси, які стоять на озброєнні армії, а також "перспективні розробки".

"Ти ж не просто показуєш в єдиному екземплярі зразок. Будь-який зразок зараз на фронт - і він воює? Не дай боже, мені доповідатимуть, що ти тут показухою займався, - це біда... Хто купує, тому й будемо продавати. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди", - зауважив Лукашенко.

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