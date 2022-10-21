УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14083 відвідувача онлайн
Новини Фото
19 240 60

Лукашенку показали безпілотники білоруського виробництва. ФОТОрепортаж

білорусь,безпілотник

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон Обуз-Лесновський у Брестській області, де співробітники "Держкомвійськпрому" показали йому безпілотні літальні апарати білоруського виробництва та іншу військову техніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА" та телеграм-канал Лукашенка "Пул первого"

Згідно з повідомленнями, зокрема, Лукашенко оглянув безпілотні авіаційні комплекси, які стоять на озброєнні армії, а також "перспективні розробки".

"Ти ж не просто показуєш в єдиному екземплярі зразок. Будь-який зразок зараз на фронт - і він воює? Не дай боже, мені доповідатимуть, що ти тут показухою займався, - це біда... Хто купує, тому й будемо продавати. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди", - зауважив Лукашенко.

Читайте: Лукашенко доручив ученим розробляти дрони: Дуже актуальні

Лукашенку показали безпілотники білоруського виробництва 01
Лукашенку показали безпілотники білоруського виробництва 02
Лукашенку показали безпілотники білоруського виробництва 03

Автор: 

Білорусь (7930) безпілотник (4158) Лукашенко Олександр (2655)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+50
Бахмут, обстановка..хто переживав
показати весь коментар
21.10.2022 12:48
+31
показати весь коментар
21.10.2022 12:47
+12
Проти білоруських дронів є ефективне ППО:
показати весь коментар
21.10.2022 12:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.10.2022 12:47 Відповісти
Внутри картошка вместо электроники ?
показати весь коментар
21.10.2022 12:47 Відповісти
они их на рапсбери что ли делают ? )))
показати весь коментар
21.10.2022 14:15 Відповісти
Вопрос в том как они им управлять собрались и можно ли погасить
показати весь коментар
21.10.2022 14:49 Відповісти
Это непохоже на одноразовые. Значит как то собираются рулить
показати весь коментар
21.10.2022 14:50 Відповісти
Даже простенькие антидрон ружья такое сажают в руки. Неговоря о более серьезных девайсах. Вопрос в том как перекрыть частоту управления и светануть фальшивым жпс что вот прям тут и есть база надо садиться.
показати весь коментар
21.10.2022 15:33 Відповісти
На первое апреля блок опознавания свой чужой перешили, залетели и улетели
показати весь коментар
21.10.2022 15:35 Відповісти
Бахмут, обстановка..хто переживав
показати весь коментар
21.10.2022 12:48 Відповісти
Спасибі, а то інф.обмаль.Дякую
показати весь коментар
21.10.2022 12:50 Відповісти
Дякую 🙏❤️💙💛
показати весь коментар
21.10.2022 14:08 Відповісти
Дякую! Вся Україна переживає та молиться!
показати весь коментар
21.10.2022 18:42 Відповісти
Який цілком зроблений із бульби.
показати весь коментар
21.10.2022 12:48 Відповісти
Тканевые корпуса покрытые крахмалом
показати весь коментар
21.10.2022 12:49 Відповісти
Зря смеетесь, у них неплохие БПЛА и самых разных предназначений
показати весь коментар
21.10.2022 13:40 Відповісти
І бульба також непогана.
показати весь коментар
21.10.2022 20:25 Відповісти
Даже деруны могут, а мы нет...
показати весь коментар
21.10.2022 12:48 Відповісти
минічівоніможим...
показати весь коментар
21.10.2022 12:50 Відповісти
Чтой-то мне сдаецца, что наши до поры до времени просто не отсвечивают. Смысл кацам знать раньше времени? Это для них будет приятный сюрприз))

Из трех картинок только первый сумалет симпотишный на вид, второй похож на кукурузник с оторванным хвостом (скорее всего он и есть) , а вот последний как две капли воды похож на гладиатор с сайта crashtesthobby, цена 100 баксов без моторчика.
показати весь коментар
21.10.2022 12:54 Відповісти
Який підер, такі і безпілотники.
показати весь коментар
21.10.2022 12:49 Відповісти
ББПЛА- бульбо- безпілотний літальний апарат
показати весь коментар
21.10.2022 12:49 Відповісти
Лука выбирает себе летающую шайтан-арбу, что-бы рвануть в Африку, где его никто не знает.
показати весь коментар
21.10.2022 12:50 Відповісти
Брест треба повертати до матінки, досить вже йому скитатись в Гамерицьких краях.
показати весь коментар
21.10.2022 12:51 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2022 12:51 Відповісти
Проти білоруських дронів є ефективне ППО:
показати весь коментар
21.10.2022 12:53 Відповісти
Це не такі вироби як колись телевізори білоруські з паперовими наклейками Сделано в Беларуси поверх видавленого на пластику Made in China?
показати весь коментар
21.10.2022 12:54 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2022 13:23 Відповісти
Вони хоч літають чи тільки на полігоні стояти можуть?
показати весь коментар
21.10.2022 12:54 Відповісти
картошка тоже летает, если подбросить... тока не далеко)
показати весь коментар
21.10.2022 12:56 Відповісти
А що вони ще літати мають?!!!
показати весь коментар
21.10.2022 12:57 Відповісти
Можно долго ржать и ловить лулзы, но где ***** наши, пусть даже гребанные макеты?
показати весь коментар
21.10.2022 12:57 Відповісти
Когда только пошла инфа про иранские, у нас тоже ржач стоял. Вместо того, чтобы задуматься и начать что-то делать. Не пора-ли посерьезней относиться даже к гипотетической опасности. Окажется фуфлом - слава богу, а если нет - мы хоть как-то готовы.
показати весь коментар
21.10.2022 13:03 Відповісти
Для того, щоб взнати, які Україна випускає безпілотники, потрібно зробити хоч мінімальне зусилля, відчинити гугл і написати "українські безпілотники". Чи Міністерство оборони мало Вам особисто звітувати?
показати весь коментар
21.10.2022 13:21 Відповісти
Речь, вообще то, про антидроновую защиту.
показати весь коментар
21.10.2022 14:43 Відповісти
погуглить ума не хватило?
показати весь коментар
21.10.2022 13:32 Відповісти
Колін Фаррелл Пауелл папа!
Ти вже бульбоноутбук розглядав, порадувавсь, бідолаха...
показати весь коментар
21.10.2022 12:57 Відповісти
С шахидов тоже ржали, ну и ?
показати весь коментар
21.10.2022 12:59 Відповісти
Да, було таке....Те саме може бути і тут, але бармалеї відмазуються, а Бульбан вже явно себе документує в контексті злочинів, відкрито
показати весь коментар
21.10.2022 13:12 Відповісти
Ну и сбиваем с каждым днем все больше. Подтягиваем новые варианты борьбы, свои и партнеров. Надеюсь, что скоро будем сбивать все.
показати весь коментар
21.10.2022 13:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tHdWue95Xg0&ab_channel=PTV%2B
показати весь коментар
21.10.2022 13:54 Відповісти
совкодрочеры тырят все
показати весь коментар
21.10.2022 13:02 Відповісти
Ще одна - вундервафля , не вистачає лише підходящої назви ,, ну там - " Бацько - 1 " чи " Дранік - 2 " . .
Краще б у сільгосптехніку інвестував , довбень . !!
показати весь коментар
21.10.2022 13:05 Відповісти
Якщо пошкребсти, чи змити фарбу, то можна прочитати написи іранською. Нє?
показати весь коментар
21.10.2022 13:22 Відповісти
таке враження що дописувачі ледь не всі з секти 73%! Головне поржать! Глузували з іранських безпілотників хто як міг і тут і всякі експерти і урядові особи. Зараз маємо проблему номер 1 - вони літають, літають досить ефективно, літають в Київ майже в урядові квартали і впоратись з ними важко і часом нічим. І розбомбили чверть інфраструктури. Поржемо по приколу з Лукашенка і його безпілотників???
показати весь коментар
21.10.2022 13:24 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2022 13:28 Відповісти
"Ты ведь не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт - и он воюет? Не дай бог, мне будут докладывать, что ты здесь показухой занимался, - это беда..." - а батька-то сразу всё просёт, думаю изобретатель в этот момент слегка обосрался ))
показати весь коментар
21.10.2022 13:30 Відповісти
Вже й бульбаши дрон зробили а Укроборонпром соплі жує, шо робе цей Гусєв не зрозуміло
показати весь коментар
21.10.2022 13:35 Відповісти
Працюють на крахмалі.....
показати весь коментар
21.10.2022 13:52 Відповісти
Гєрань три. так і написали
показати весь коментар
21.10.2022 14:03 Відповісти
Колєнькє подаруй літачок, нехай пограється синачка.
показати весь коментар
21.10.2022 14:11 Відповісти
Че, поржем теперь с бульбовских дронов? Не надоело?
показати весь коментар
21.10.2022 14:17 Відповісти
Показали Лукашенку нову "розробку", значить, чекайте скоро на китайську компанію, у якої ту розробку вкрали.
показати весь коментар
21.10.2022 14:33 Відповісти
На картофельном спирту?
показати весь коментар
21.10.2022 15:19 Відповісти
краще б бульбенфюрер не 3,14стякав,що ні з ким не збирається воювати,а взяв приклад з українського "зе лідора" і почав на основі тракторів "бєларусь" асвальо і бетоноукладчики випускати,різні там катки ,пересувні асвальтові заводи , і.т.д випускати .
показати весь коментар
21.10.2022 15:31 Відповісти
Вижу перекрашенных Shahed-136 и Mohajer-6. А что там внутри собственно белорусское? Картофельные кожуры?
показати весь коментар
21.10.2022 16:50 Відповісти
 
 