Лукашенко показали беспилотники белорусского производства. ФОТОрепортаж

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где сотрудники "Госкомвоенпрома" показали ему беспилотные летательные аппараты белорусского производства и другую военную технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА" и телеграм-канал Лукашенко "Пул первого"

Согласно сообщениям, в частности, Лукашенко осмотрел стоящие на вооружении армии беспилотные авиационные комплексы, а также "перспективные разработки".

"Ты ведь не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт - и он воюет? Не дай бог, мне будут докладывать, что ты здесь показухой занимался, - это беда... Кто покупает, тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы сражались в Украине: все-таки свои люди", - заметил Лукашенко.

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