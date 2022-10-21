Лукашенко показали беспилотники белорусского производства. ФОТОрепортаж
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где сотрудники "Госкомвоенпрома" показали ему беспилотные летательные аппараты белорусского производства и другую военную технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА" и телеграм-канал Лукашенко "Пул первого"
Согласно сообщениям, в частности, Лукашенко осмотрел стоящие на вооружении армии беспилотные авиационные комплексы, а также "перспективные разработки".
"Ты ведь не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт - и он воюет? Не дай бог, мне будут докладывать, что ты здесь показухой занимался, - это беда... Кто покупает, тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы сражались в Украине: все-таки свои люди", - заметил Лукашенко.
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Из трех картинок только первый сумалет симпотишный на вид, второй похож на кукурузник с оторванным хвостом (скорее всего он и есть) , а вот последний как две капли воды похож на гладиатор с сайта crashtesthobby, цена 100 баксов без моторчика.
Фаррелл Пауеллпапа!
Ти вже бульбоноутбук розглядав, порадувавсь, бідолаха...
Краще б у сільгосптехніку інвестував , довбень . !!