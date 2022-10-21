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Лукашенко показали беспилотники белорусского производства. ФОТОрепортаж

білорусь,безпілотник

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где сотрудники "Госкомвоенпрома" показали ему беспилотные летательные аппараты белорусского производства и другую военную технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА" и телеграм-канал Лукашенко "Пул первого"

Согласно сообщениям, в частности, Лукашенко осмотрел стоящие на вооружении армии беспилотные авиационные комплексы, а также "перспективные разработки".

"Ты ведь не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт - и он воюет? Не дай бог, мне будут докладывать, что ты здесь показухой занимался, - это беда... Кто покупает, тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы сражались в Украине: все-таки свои люди", - заметил Лукашенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия собирает силы на белорусском аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной. ФОТО со спутника

Лукашенко показали беспилотники белорусского производства 01
Лукашенко показали беспилотники белорусского производства 02
Лукашенко показали беспилотники белорусского производства 03

Беларусь (7891) беспилотник (3595) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+50
Бахмут, обстановка..хто переживав
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21.10.2022 12:48
+31
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21.10.2022 12:47
+12
Проти білоруських дронів є ефективне ППО:
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21.10.2022 12:53
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21.10.2022 12:47 Ответить
Внутри картошка вместо электроники ?
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21.10.2022 12:47 Ответить
они их на рапсбери что ли делают ? )))
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21.10.2022 14:15 Ответить
Вопрос в том как они им управлять собрались и можно ли погасить
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21.10.2022 14:49 Ответить
Это непохоже на одноразовые. Значит как то собираются рулить
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21.10.2022 14:50 Ответить
Даже простенькие антидрон ружья такое сажают в руки. Неговоря о более серьезных девайсах. Вопрос в том как перекрыть частоту управления и светануть фальшивым жпс что вот прям тут и есть база надо садиться.
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21.10.2022 15:33 Ответить
На первое апреля блок опознавания свой чужой перешили, залетели и улетели
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21.10.2022 15:35 Ответить
Бахмут, обстановка..хто переживав
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21.10.2022 12:48 Ответить
Спасибі, а то інф.обмаль.Дякую
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21.10.2022 12:50 Ответить
Дякую 🙏❤️💙💛
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21.10.2022 14:08 Ответить
Дякую! Вся Україна переживає та молиться!
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21.10.2022 18:42 Ответить
Який цілком зроблений із бульби.
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21.10.2022 12:48 Ответить
Тканевые корпуса покрытые крахмалом
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21.10.2022 12:49 Ответить
Зря смеетесь, у них неплохие БПЛА и самых разных предназначений
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21.10.2022 13:40 Ответить
І бульба також непогана.
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21.10.2022 20:25 Ответить
Даже деруны могут, а мы нет...
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21.10.2022 12:48 Ответить
минічівоніможим...
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21.10.2022 12:50 Ответить
Чтой-то мне сдаецца, что наши до поры до времени просто не отсвечивают. Смысл кацам знать раньше времени? Это для них будет приятный сюрприз))

Из трех картинок только первый сумалет симпотишный на вид, второй похож на кукурузник с оторванным хвостом (скорее всего он и есть) , а вот последний как две капли воды похож на гладиатор с сайта crashtesthobby, цена 100 баксов без моторчика.
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21.10.2022 12:54 Ответить
Який підер, такі і безпілотники.
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21.10.2022 12:49 Ответить
ББПЛА- бульбо- безпілотний літальний апарат
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21.10.2022 12:49 Ответить
Лука выбирает себе летающую шайтан-арбу, что-бы рвануть в Африку, где его никто не знает.
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21.10.2022 12:50 Ответить
Брест треба повертати до матінки, досить вже йому скитатись в Гамерицьких краях.
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21.10.2022 12:51 Ответить
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21.10.2022 12:51 Ответить
Проти білоруських дронів є ефективне ППО:
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21.10.2022 12:53 Ответить
Це не такі вироби як колись телевізори білоруські з паперовими наклейками Сделано в Беларуси поверх видавленого на пластику Made in China?
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21.10.2022 12:54 Ответить
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21.10.2022 13:23 Ответить
Вони хоч літають чи тільки на полігоні стояти можуть?
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21.10.2022 12:54 Ответить
картошка тоже летает, если подбросить... тока не далеко)
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21.10.2022 12:56 Ответить
А що вони ще літати мають?!!!
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21.10.2022 12:57 Ответить
Можно долго ржать и ловить лулзы, но где ***** наши, пусть даже гребанные макеты?
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21.10.2022 12:57 Ответить
Когда только пошла инфа про иранские, у нас тоже ржач стоял. Вместо того, чтобы задуматься и начать что-то делать. Не пора-ли посерьезней относиться даже к гипотетической опасности. Окажется фуфлом - слава богу, а если нет - мы хоть как-то готовы.
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21.10.2022 13:03 Ответить
Для того, щоб взнати, які Україна випускає безпілотники, потрібно зробити хоч мінімальне зусилля, відчинити гугл і написати "українські безпілотники". Чи Міністерство оборони мало Вам особисто звітувати?
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21.10.2022 13:21 Ответить
Речь, вообще то, про антидроновую защиту.
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21.10.2022 14:43 Ответить
погуглить ума не хватило?
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21.10.2022 13:32 Ответить
Колін Фаррелл Пауелл папа!
Ти вже бульбоноутбук розглядав, порадувавсь, бідолаха...
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21.10.2022 12:57 Ответить
С шахидов тоже ржали, ну и ?
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21.10.2022 12:59 Ответить
Да, було таке....Те саме може бути і тут, але бармалеї відмазуються, а Бульбан вже явно себе документує в контексті злочинів, відкрито
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21.10.2022 13:12 Ответить
Ну и сбиваем с каждым днем все больше. Подтягиваем новые варианты борьбы, свои и партнеров. Надеюсь, что скоро будем сбивать все.
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21.10.2022 13:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tHdWue95Xg0&ab_channel=PTV%2B
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21.10.2022 13:54 Ответить
совкодрочеры тырят все
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21.10.2022 13:02 Ответить
Ще одна - вундервафля , не вистачає лише підходящої назви ,, ну там - " Бацько - 1 " чи " Дранік - 2 " . .
Краще б у сільгосптехніку інвестував , довбень . !!
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21.10.2022 13:05 Ответить
Якщо пошкребсти, чи змити фарбу, то можна прочитати написи іранською. Нє?
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21.10.2022 13:22 Ответить
таке враження що дописувачі ледь не всі з секти 73%! Головне поржать! Глузували з іранських безпілотників хто як міг і тут і всякі експерти і урядові особи. Зараз маємо проблему номер 1 - вони літають, літають досить ефективно, літають в Київ майже в урядові квартали і впоратись з ними важко і часом нічим. І розбомбили чверть інфраструктури. Поржемо по приколу з Лукашенка і його безпілотників???
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21.10.2022 13:24 Ответить
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21.10.2022 13:28 Ответить
"Ты ведь не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт - и он воюет? Не дай бог, мне будут докладывать, что ты здесь показухой занимался, - это беда..." - а батька-то сразу всё просёт, думаю изобретатель в этот момент слегка обосрался ))
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21.10.2022 13:30 Ответить
Вже й бульбаши дрон зробили а Укроборонпром соплі жує, шо робе цей Гусєв не зрозуміло
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21.10.2022 13:35 Ответить
Працюють на крахмалі.....
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21.10.2022 13:52 Ответить
Гєрань три. так і написали
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21.10.2022 14:03 Ответить
Колєнькє подаруй літачок, нехай пограється синачка.
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21.10.2022 14:11 Ответить
Че, поржем теперь с бульбовских дронов? Не надоело?
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21.10.2022 14:17 Ответить
Показали Лукашенку нову "розробку", значить, чекайте скоро на китайську компанію, у якої ту розробку вкрали.
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21.10.2022 14:33 Ответить
На картофельном спирту?
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21.10.2022 15:19 Ответить
краще б бульбенфюрер не 3,14стякав,що ні з ким не збирається воювати,а взяв приклад з українського "зе лідора" і почав на основі тракторів "бєларусь" асвальо і бетоноукладчики випускати,різні там катки ,пересувні асвальтові заводи , і.т.д випускати .
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21.10.2022 15:31 Ответить
Вижу перекрашенных Shahed-136 и Mohajer-6. А что там внутри собственно белорусское? Картофельные кожуры?
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21.10.2022 16:50 Ответить
 
 