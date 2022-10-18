Лукашенко доручив ученим розробляти дрони: Дуже актуальні

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив ученим розробляти безпілотники.

Доручення Лукашенко віддав під час зустрічі з головою Президії НАН Білорусі Володимиром Гусаковим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруські державні ЗМІ.

"Що дуже актуально, про це будемо і в п'ятницю говорити, це наші безпілотники. Як ви тут конкуруєте з прикладною наукою і з підприємствами, створюючи нові безпілотні літальні апарати? Вони дуже актуальні, виходячи з уроків війни в Україні", - сказав Лукашенко.

Також він доручив наприкінці листопада - на початку грудня організувати виставку наукових досягнень.

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