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Лукашенко доручив ученим розробляти дрони: Дуже актуальні

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив ученим розробляти безпілотники.

Доручення Лукашенко віддав під час зустрічі з головою Президії НАН Білорусі Володимиром Гусаковим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруські державні ЗМІ.

"Що дуже актуально, про це будемо і в п'ятницю говорити, це наші безпілотники. Як ви тут конкуруєте з прикладною наукою і з підприємствами, створюючи нові безпілотні літальні апарати? Вони дуже актуальні, виходячи з уроків війни в Україні", - сказав Лукашенко.

Також він доручив наприкінці листопада - на початку грудня організувати виставку наукових досягнень.

Також читайте: Інформації про використання військами РФ іранських дронів ми не маємо, - Пєсков

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) дрони (4648)


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Топ коментарі
+25
Українськими підрозділами ЗС зафіксовано як мінімум 25 позицій на території Білорусі з яких ведется артилерійський і ракетний обстріл української території. Але наказу на протидію немає. Українска розвідка зафіксувала мінімум 30 запусків дронів-камікадзе з території Білорусі, але наказу вражати позиції запуску немає. На питання штабів ЗСУ, відповідь одна - "це політичне рішення".

Тому питання до президента- хто прийняв це рішення, що дозволяє безкарно убивати українських громадян ?
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18.10.2022 14:43
+17
1 хер получится у них какой то трактор, летать не будет.
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18.10.2022 14:43
+15
Картошка с пропеллером.
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18.10.2022 14:44
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1 хер получится у них какой то трактор, летать не будет.
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18.10.2022 14:43 Відповісти
Картошка с пропеллером.
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18.10.2022 14:44 Відповісти
дроники
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18.10.2022 15:03 Відповісти
Не треба сміятись! Над "мопедами" вже поржали. Невже неясно, до чого ця заява? Лука так же купить в тих же іранців (або кацапи підкинуть) дрони, приклеїть на них напис "картофань-2" і заявить, що це його дрони. І спокійно буде по нам же їба..шить. Коли вже ми заявимо про виробництво своїх ракет та дронів?! Або хоча б коли ми навчимось так, як паскудні кацапи - переклеювать назви і їба..шить?
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18.10.2022 15:08 Відповісти
как вы заманали со своими мопедами, теперь шо повырывать все волосы на шопе и бежать сдаваться? именно это вы наверное агитируете
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18.10.2022 15:14 Відповісти
Я "агитирую" робить свою зброю - і бить нею погань. Не можемо так - купувати в тих же, образно, іранців, переклеювати назви - і бить. Інакше це не закінчиться.
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18.10.2022 15:34 Відповісти
Укроборонпром ж заявив,що наші власні ... з пропелером" вже "на підході"
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18.10.2022 15:39 Відповісти
"на Украину я приеду только на тракторах... или прилечу на шахидах в последний раз..."
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18.10.2022 15:14 Відповісти
Українськими підрозділами ЗС зафіксовано як мінімум 25 позицій на території Білорусі з яких ведется артилерійський і ракетний обстріл української території. Але наказу на протидію немає. Українска розвідка зафіксувала мінімум 30 запусків дронів-камікадзе з території Білорусі, але наказу вражати позиції запуску немає. На питання штабів ЗСУ, відповідь одна - "це політичне рішення".

Тому питання до президента- хто прийняв це рішення, що дозволяє безкарно убивати українських громадян ?
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18.10.2022 14:43 Відповісти
Арта з Білорусі не стріляє.
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18.10.2022 14:45 Відповісти
та якось ***** що від тих підарів кацапських прилітає до нас, факт в тім що прилітає. от і треба розїбати штук скілько їхніх гомілєй та пінськав
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18.10.2022 14:48 Відповісти
думаю,рішення приймали ті ж людішки,які приймали рішення і по вагнерівцях : Єрмак,Татаров,Демченко,Арахамія-Хламідія і ще один....шустрий такий брюнетик,картавий і зеленомордий,в наполеонівській треуголці любить ходити....🤢
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18.10.2022 15:00 Відповісти
питання ВИБОРУ.

Спровокувати Білорусь(нехай 17-тьма тисячами,але військовими на ВХІД У ВІЙНУ) чи ні.

особисто для мене плюси і мінуси цього вибору однакові..
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18.10.2022 15:42 Відповісти
правильно Дудра! мислите,як великий Черчіль! не треба провокувати могутню Білорусію,хай вона краще безкарно обстрілює нас,добиває ТЕЦ.,ТЕС і взагалі все,разом з людьми! А то її непереможна армія,як об2єнається з кацапами,та як ударить!! Краще будемо сидіти по підвалах,без води,світла,води,тільки б грізні пожирачі бульби до нас не йшли.З самою руснею з Білорусі,ви,я надіюся справитеся....))))
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18.10.2022 17:48 Відповісти
А йому пох українські громадяни. Головне пєрєстать стрєлять. і позаглядати в усі дірки уйлу.
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18.10.2022 15:11 Відповісти
перш ніж писати дурню, поціквтесь як запускаються дрони. Зафіксувати місце старту дрона, це теж саме що й зафіксувати місце залпу з Хаймарс!

Ти кацапський провокатор
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18.10.2022 15:15 Відповісти
есть спутники, и пусковые установки специфические, можно засечь
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18.10.2022 15:20 Відповісти
і що? ви засікли, а він в той час переїхав в інше місце. далі що ?
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18.10.2022 15:39 Відповісти
а дальше работа разведки. колесную технику как-то же накрывают, а она постоянно движется...
на данном этапе достаточно того что в принципе засекли факт, для принятия политического решения
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18.10.2022 15:46 Відповісти
Ну так,і Генерал Кривонос теж « провокатор» бо завжди казав теж саме доки на нього справу не завели . Бо неможна виграти війну не вражаючи цілі на ворожій теріторіі. Спровокувати кого та на що? Це все ху?ня,війна вже йде, і треба захищатися тим що вражати цілі на рашкі та біло рашкі . А якщо ні то обстріли будуть завжди. ДЄрьмак керує
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18.10.2022 15:57 Відповісти
Як завжди *палка має два кінці*,всі хочуть вдарити по *мозирю і т.д*по білгороду і т.д.,але чим більше туди прилітатиме,тим примарніші надії на отримання далекобійних озброєнь від союзників,по причині тої довбаної *ескалації*,про яку вони звиздять від початку війни.
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18.10.2022 15:40 Відповісти
Вам, аристович сказав- всі військово-політичні рішення приймає особисто Верховний Головнокомандувач, його Величність В.О.Зе...
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18.10.2022 15:50 Відповісти
Ню ню, вчені на розробку дронів кроком руш,
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18.10.2022 14:44 Відповісти
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18.10.2022 14:45 Відповісти
"Чур мене!!!!"(с)
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18.10.2022 15:06 Відповісти
Kto eta?
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18.10.2022 17:21 Відповісти
«Бульбань-2
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18.10.2022 14:56 Відповісти
Дрон Беларусь. Колеса вместо бомбы. Шутка.
Теперь от бульбофюрера ждать шахидов и аналогов. Шлую ты сдох, падаль усатая!
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18.10.2022 14:45 Відповісти
Шлую - шоб
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18.10.2022 14:47 Відповісти
біцикль вони вже розробили. тепер куплять на алі дрона намалюють нахву більба раз і скажуть що розробили. усе як і господарі ций кріпаків, кацапи
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18.10.2022 14:45 Відповісти
😁 Підозрюю, що то будуть ті ж "іранські" (китайські) дрони. Нє, ну справді, не картплю ж літати змусять? 😁
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18.10.2022 14:46 Відповісти
Угу, розробляти. Закупить в того ж Ірану, як кацапи, і видасть за свої.
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18.10.2022 14:47 Відповісти
Будуть тухлою картоплею *******????
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18.10.2022 14:53 Відповісти
Пи#дить шо попало. Як і завжди. Ідіот.
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18.10.2022 14:53 Відповісти
Т.е., бульборусня тоже хочет иранские дроны. У них самих в лучшем случае получится трактор с вертикальным взлетом.
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18.10.2022 14:53 Відповісти
С гусеничными лопастями
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18.10.2022 15:45 Відповісти
Есть повод просить бункерного деа о новом крадуте на 2-3 миллиарда долларов.
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18.10.2022 14:54 Відповісти
Усатая шлюха анонсировала новые удары по Украине дронами шахидами. Отличный плацдарм кацапы себе намутили. В белорусской области кацапня в полной безопасности, в отличии от бедгородской и даже курской.
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18.10.2022 14:54 Відповісти
гордяться гербом ..А в реальності?
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18.10.2022 14:54 Відповісти
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18.10.2022 14:56 Відповісти
Сябровська піцца?
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18.10.2022 15:08 Відповісти
Сяброускi варэнiк
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18.10.2022 15:10 Відповісти
Вчені бульбостану повинні придумати назву на чужі дрони, а це - ну дуже складна робота...ну і в якій колір пофарбувати
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18.10.2022 14:55 Відповісти
Загуглив. Герань білоруською теж герань. Цікаво як тарган буде викручуватися.
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18.10.2022 14:55 Відповісти
назва"Таргань"
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18.10.2022 14:57 Відповісти
Росіяни довго не парились, назвали
гИрань
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18.10.2022 15:06 Відповісти
Ему висилицу уже готовят а он про дроны думает поцало безголовые. ху.лу кирдык и лушпайку повесят.
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18.10.2022 14:55 Відповісти
УЧЁНЫМ!?!?!?
А я то, наивный, всегда думал, что дроны разрабатывают конструктора, инженеры и другие технические специалисты с проектантами.
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18.10.2022 14:56 Відповісти
а...а я вас счас карту покажу с учонимі..
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18.10.2022 14:59 Відповісти
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18.10.2022 15:00 Відповісти
А почему не бомбу страшную???
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18.10.2022 14:59 Відповісти
Вызывает бульбофюрер к себе главного"учёного" бульборейха и говорит ему:
- Я тебе сейчас покажу откуда они собирались на нас напасть, с трёх сторон, вот карту сейчас принесут, потом принесут, а поэтому ты должен со своими типа учёными срочно придумать огромную бомбу с названием "Отец всех бомб и белорусского населения".
- Скажите, мой фюрер, а почему именно "Отец всех бомб и белорусского населения"?
- Ну, у американцев уже ведь есть бомба "Матерь всех бомб", а у нас будет "Отец всех бомб и белорусского населения".
- А может не населения а народа?
- Ты меня не путай, в Бульборейхе нет народа, есть население. Тупое, безропотное и покорное население, ну, как стадо скотов.
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18.10.2022 15:10 Відповісти
колхозник дурной =)
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18.10.2022 15:01 Відповісти
Росія продовжує терористичні атаки. І буде продовжувати. А що ми? А нічого. В тому то і справа, що найкраща відповідь на терористичні дії - це ніякої нової відповіді, ніякої нової дії. Окрім, звісно, заходів, по мінімізації шкоди від майбутніх терактів. Україна має продовжувати війну так само, як вела її до цього. Бо це і призвело до відчаю Путіна, після якого він вдався до тероризму. А значить ми все робимо правильно", - пише інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук.....Цей Фурса,схоже ще один пропагандон Єрмака,типу Жданова.Арєстовіча,Поворознюка.А я то думаю,чого ця Фурса лізе з усіх шпарин з своїм "аналізом"....
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18.10.2022 15:03 Відповісти
шас я вам пакажу дрон з маторчЬІкам ат трактара )
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18.10.2022 15:04 Відповісти
Хорошо, конечно, поприкалываться над этим недофюрером. Но дело в том, что даже до него дошли тенденции современной войны и эффективность новых видов вооружения. Даже Иран под санкциями клепает для раши "мопеды" в проблемных для нас количествах. А у нас, при наличии прекрасных разработок, все в мизерных количествах и то больше на энтузиазме.
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18.10.2022 15:08 Відповісти
Зато у нас було велике будівництво-крадівництво.
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18.10.2022 15:16 Відповісти
Ему никто не сказал, что дроны на основе колорадских жуков, которые кидаются бульбой, не особо эффективные?
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18.10.2022 15:22 Відповісти
склерозник. вже саме таке розпорядження давав, мать забув.

або оперпам'ять у нього переповнена, почистив кеш і всі розпорядження починає по новій видавати.
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18.10.2022 15:24 Відповісти
Та шо там разрабатьівать, перекрасити іранські мопеди в гаражі і все.
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18.10.2022 15:41 Відповісти
А чо розробляти? Можна в Ірану купити.
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18.10.2022 16:06 Відповісти
виселицу разработай, чтобы в шею не сильно давило, ***** усатый
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18.10.2022 16:22 Відповісти
Треба цим терористам влаштувати війну дронів, їх насєлєніє бачу підтримує і радіє, коли на голови мирних жителів сипляться бомби.
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18.10.2022 16:41 Відповісти
На фото картопляний думае що під бога косить,а насправді виглядае повним дурнем,беспілотніки йому подавай,а хрен на блюді не хочеш.
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18.10.2022 16:58 Відповісти
Воно?
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18.10.2022 17:14 Відповісти
Нужно уже кончать с етими режимами и диктаторами. Не то скоро Бульбофюрер будет атаковать Европу дронами и говорить что они тут нипричем
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18.10.2022 17:27 Відповісти
 
 