Лукашенко доручив ученим розробляти дрони: Дуже актуальні
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив ученим розробляти безпілотники.
Доручення Лукашенко віддав під час зустрічі з головою Президії НАН Білорусі Володимиром Гусаковим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруські державні ЗМІ.
"Що дуже актуально, про це будемо і в п'ятницю говорити, це наші безпілотники. Як ви тут конкуруєте з прикладною наукою і з підприємствами, створюючи нові безпілотні літальні апарати? Вони дуже актуальні, виходячи з уроків війни в Україні", - сказав Лукашенко.
Також він доручив наприкінці листопада - на початку грудня організувати виставку наукових досягнень.
Топ коментарі
+25 Влад Казарецький
показати весь коментар18.10.2022 14:43
+17 wittmann1980
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+15 Yev Mir
показати весь коментар18.10.2022 14:44
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Тому питання до президента- хто прийняв це рішення, що дозволяє безкарно убивати українських громадян ?
Спровокувати Білорусь(нехай 17-тьма тисячами,але військовими на ВХІД У ВІЙНУ) чи ні.
особисто для мене плюси і мінуси цього вибору однакові..
Ти кацапський провокатор
на данном этапе достаточно того что в принципе засекли факт, для принятия политического решения
Теперь от бульбофюрера ждать шахидов и аналогов. Шлую ты сдох, падаль усатая!
гИрань
А я то, наивный, всегда думал, что дроны разрабатывают конструктора, инженеры и другие технические специалисты с проектантами.
- Я тебе сейчас покажу откуда они собирались на нас напасть, с трёх сторон, вот карту сейчас принесут, потом принесут, а поэтому ты должен со своими типа учёными срочно придумать огромную бомбу с названием "Отец всех бомб и белорусского населения".
- Скажите, мой фюрер, а почему именно "Отец всех бомб и белорусского населения"?
- Ну, у американцев уже ведь есть бомба "Матерь всех бомб", а у нас будет "Отец всех бомб и белорусского населения".
- А может не населения а народа?
- Ты меня не путай, в Бульборейхе нет народа, есть население. Тупое, безропотное и покорное население, ну, как стадо скотов.
або оперпам'ять у нього переповнена, почистив кеш і всі розпорядження починає по новій видавати.