Лукашенко поручил ученым разрабатывать дроны: Очень актуальны
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко поручил ученым разрабатывать беспилотники.
Доверенность Лукашенко отдал во время встречи с главой Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские государственные СМИ.
"Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны исходя из уроков войны в Украине", - сказал Лукашенко.
Также он поручил в конце ноября – начале декабря организовать выставку научных достижений.
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+25 Влад Казарецький
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+17 wittmann1980
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+15 Yev Mir
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Тому питання до президента- хто прийняв це рішення, що дозволяє безкарно убивати українських громадян ?
Спровокувати Білорусь(нехай 17-тьма тисячами,але військовими на ВХІД У ВІЙНУ) чи ні.
особисто для мене плюси і мінуси цього вибору однакові..
Ти кацапський провокатор
на данном этапе достаточно того что в принципе засекли факт, для принятия политического решения
Теперь от бульбофюрера ждать шахидов и аналогов. Шлую ты сдох, падаль усатая!
гИрань
А я то, наивный, всегда думал, что дроны разрабатывают конструктора, инженеры и другие технические специалисты с проектантами.
- Я тебе сейчас покажу откуда они собирались на нас напасть, с трёх сторон, вот карту сейчас принесут, потом принесут, а поэтому ты должен со своими типа учёными срочно придумать огромную бомбу с названием "Отец всех бомб и белорусского населения".
- Скажите, мой фюрер, а почему именно "Отец всех бомб и белорусского населения"?
- Ну, у американцев уже ведь есть бомба "Матерь всех бомб", а у нас будет "Отец всех бомб и белорусского населения".
- А может не населения а народа?
- Ты меня не путай, в Бульборейхе нет народа, есть население. Тупое, безропотное и покорное население, ну, как стадо скотов.
або оперпам'ять у нього переповнена, почистив кеш і всі розпорядження починає по новій видавати.