Лукашенко поручил ученым разрабатывать дроны: Очень актуальны

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко поручил ученым разрабатывать беспилотники.

Доверенность Лукашенко отдал во время встречи с главой Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские государственные СМИ.

"Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны исходя из уроков войны в Украине", - сказал Лукашенко.

Также он поручил в конце ноября – начале декабря организовать выставку научных достижений.

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