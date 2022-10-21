Беларусь ни с кем не намерена воевать, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Беларуси на сегодняшний день ни одна война не нужна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день ни одной войны. Нам она не нужна", - подчеркнул белорусский диктатор.

Лукашенко добавил, что каждый должен делать свое дело, "если мы хотим, чтобы не было войны".

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