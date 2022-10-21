РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9776 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
16 429 96

Беларусь ни с кем не намерена воевать, - Лукашенко

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Беларуси на сегодняшний день ни одна война не нужна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день ни одной войны. Нам она не нужна", - подчеркнул белорусский диктатор.

Лукашенко добавил, что каждый должен делать свое дело, "если мы хотим, чтобы не было войны".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате удара по переправе в Херсоне погиб российский пропагандист Клоков. ФОТО

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+36
Ты ****************** , воюешь с 24 февраля‼️
показать весь комментарий
21.10.2022 14:24
+32
но если пийдется! я вам карты покажу... забыл добавить
показать весь комментарий
21.10.2022 14:15
+29
ПРОСТО - ПІШОВ НА Х..........Й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.10.2022 14:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
но если пийдется! я вам карты покажу... забыл добавить
показать весь комментарий
21.10.2022 14:15 Ответить
Ты ****************** , воюешь с 24 февраля‼️
показать весь комментарий
21.10.2022 14:24 Ответить
Лука
показать весь комментарий
21.10.2022 19:34 Ответить
Значит будет!
показать весь комментарий
21.10.2022 14:15 Ответить
ПРОСТО - ПІШОВ НА Х..........Й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.10.2022 14:16 Ответить
Слова *****-звичайного та *****-картопляного варто сприймати з точністю до навпаки.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:17 Ответить
Даст бог настанет день, когда на глазах усатого ****** будут вешать сына коленьку, а потом и его живьём расчленят на куски
показать весь комментарий
21.10.2022 14:17 Ответить
Так ніхто й не каже сьогодні, бо тарган скажеш завтра інше
показать весь комментарий
21.10.2022 14:17 Ответить
СуперСука!
показать весь комментарий
21.10.2022 14:17 Ответить
začem Super? Prosto ****. Dvorniaga.
показать весь комментарий
21.10.2022 23:21 Ответить
Позичів стару платівку в Лаврова.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:19 Ответить
***
очень жаль, что ложь не выбивает зубы,
очень жаль, что наглая ложь не отрывает язык !!!
показать весь комментарий
21.10.2022 14:19 Ответить
Йди найух, таракан
показать весь комментарий
21.10.2022 14:19 Ответить
Гандон штопаный, точно так же говорил в январе.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:19 Ответить
А как же НАТО лязгает гусеницами? Как же "желторотые негры"? Куда делось настроение до Ла-Манша за две недели?
показать весь комментарий
21.10.2022 14:20 Ответить
**** ракеты звідки запускаете вже 8 місяців,і дрони може з Литви?
показать весь комментарий
21.10.2022 14:20 Ответить
Карти з собою, ублюдок?
показать весь комментарий
21.10.2022 14:20 Ответить
брехло старе.. падло маріонетка путлера
показать весь комментарий
21.10.2022 14:21 Ответить
Таракан иди на гору Кху-Ям. Я даже карту покажу.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:21 Ответить
білорусі в першу чергу не потрібний л.мудіщєв і його руснявоє оточення.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:22 Ответить
Значить точно якусь падлянку планують.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:22 Ответить
покажет карты откуда готовилось нападение (с) и вторгнется
показать весь комментарий
21.10.2022 14:23 Ответить
опять колхан динаму крутит =)
показать весь комментарий
21.10.2022 14:24 Ответить
Боже какие же конченые соседи достались.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:24 Ответить
И кто тебе сатанистскому уроду, подстилке БЕС(а)путина антихриста лючиферовича и патологическому лжецу верит?
показать весь комментарий
21.10.2022 14:24 Ответить
Трамп, Маск, Орбан ...
показать весь комментарий
21.10.2022 14:29 Ответить
Хочу видеть как его визжащего тянут к ближайшему фонарному столбу.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:25 Ответить
Я бы тоже посмотрел, но вначале черенок от Каддафи , что-бы все по фен шую.
показать весь комментарий
21.10.2022 15:03 Ответить
Їхав вояк морквяний,
Коник буряковий,
Кожушина оріхова,
Жупан лопуховий,

Сіделечко капустяне,
Стремена з берези,
А напився лепетухи,
То був нетверезий.

Пістолети з качана,
Кулі з бараболі,
А шабелька з пастернаку,
А піхви з квасолі,

Їде, їде вояченько,
Під ним коник скаче,
Надибали його свині:
- Злізай-но, вояче!

Він вихватив пістолета,
Став свиней стріляти,-
Свині кулі похватали,
Нічим воювати!

Він вихватив шабельку -
Став свиней рубати,
Свині шабельку погризли -

Нічим воювати!
Їдуть люди, їдуть люди,
Їдуть край дороги.
З'їли свині вояченька.
Лежать самі ноги.

(О. Пчілка)
показать весь комментарий
21.10.2022 14:25 Ответить
А після вторгнення скаже, що це ж не війна, це спецоперація, ми ні з ким не воюємо. На слова цих покидьків вже давно ніхто не заважає. Їхні справи говорять самі за себе.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:27 Ответить
А чайку з "новічком" не хочеш,бульбафюрер? ***** примусило би -аж бігом напав би на Україну. Вже не примусить. *****--пи₴дець. Пощастило бульбафюреру... Ненадовго.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:27 Ответить
Верить "таракану" -себя не уважать.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:32 Ответить
твій бпат Пуйло тоже так казав
показать весь комментарий
21.10.2022 14:32 Ответить
Заявам білоруського х*йльонка немає віри.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:34 Ответить
Але її ніхто не питає.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:35 Ответить
Віримо,александргригорич,віримо!
показать весь комментарий
21.10.2022 14:37 Ответить
И дураку понятно, что Лукашенко между двух стульев зажало, разумеется ему война нафиг не нужна, хотя бы потому, что от неё много проблем и жертв, а толку ноль. Ведь даже если что-то получится, то всё равно весь выигрыш х=ло заберёт. Так, что батька будет продолжать юлить.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:41 Ответить
Не "батька" , а ....
показать весь комментарий
21.10.2022 16:28 Ответить
Лукашенко додав, що кожен має робити свою справу, "якщо ми хочемо, щоб не було війни" , білоруський мудозвон.Якщо би бульбенфюрер робив свою справу і не допустив на територію бульбостану рашистських вбивць, і рашистських ракет .та дронів.то ні одна смерть українського народу не прийшла б з Білорусії.ні один будинок не був би знищений з території Білорусії і що найважливіше ні одне прокляття від українського народу-"щоб Ти здох брехливий прорашистський білоруський пес, з кличкою "лука"" ніколи би не прозвучало з уст українців.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:43 Ответить
Бульбашія вже воює, надавши свою територію кацапам.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:43 Ответить
Це вже не осіннє загострення, а хронічне, невиліковане.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:50 Ответить
Його точно пуйло покусав. Маразм, деменция, альцгеймер і імпотенція. З лютого проти України воюєш, падла плешива
показать весь комментарий
21.10.2022 14:52 Ответить
Если пытаться усидеть на двух стульях, то в результате либо грохнешься на пол, либо прищемишь яйца.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:53 Ответить
Білоруси - це штучна нація! А територія повинна бути розділена між Україною, Польщею та Балтійськими країнами.
показать весь комментарий
21.10.2022 14:57 Ответить
Це мудило вже колись запевняло нас що з територii Бiлорусi нiколи не буде нападу в Украiну. I що?
показать весь комментарий
21.10.2022 15:03 Ответить
***** лысый, с твоей территории заливают ракеты, ***** кто их запускает, это значит, что белорусия ведёт войну против Украины.
показать весь комментарий
21.10.2022 15:05 Ответить
Нема Білорусі, забудь...
показать весь комментарий
21.10.2022 15:09 Ответить
Ты уже 7 месяцев воюешь, предоставляя кацапстану свою территорию, аэродромы, танки, эшалонами боеприпасы и разрешая наносить удары со своей территории по Украине ракетами и дронами.
показать весь комментарий
21.10.2022 15:15 Ответить
Білорусь точно не має наміру. А от ти, козел,...
показать весь комментарий
21.10.2022 15:16 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2022 15:23 Ответить
Конечно, Мы верим нелегитимному президенту Лукашенко .... Сразу поверили, как только увидели орды убийц, пересекавших границу со стороны Белоруссии, что ты ,козел, имеешь "благие намерения"....
показать весь комментарий
21.10.2022 15:27 Ответить
Ой не п*зди...
показать весь комментарий
21.10.2022 15:28 Ответить
Мразь... ти такий самий учасник війни, як і *****
показать весь комментарий
21.10.2022 15:31 Ответить
А чем ты занимаешься с 24 февраля 2022 года? Ты уже соучастник преступления.

"Можно ли простить врага? (Лукашенко) Бог простит! Наша задача организовать их встречу."
показать весь комментарий
21.10.2022 15:40 Ответить
Я тебе падло задавив би гнида
показать весь комментарий
21.10.2022 15:50 Ответить
Чмо піздливе!
показать весь комментарий
21.10.2022 15:58 Ответить
Так ми тобі і повірили
показать весь комментарий
21.10.2022 15:58 Ответить
Після його заяв,що приїде тільки на тракторі,пропустив через Білорусь рашистів.Зараз,встромивши в свою п'яту точку пір'я та виставляючи себе голубком "миру" готує чергову шкоду.
показать весь комментарий
21.10.2022 15:59 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2022 16:02 Ответить
Значить, точно підуть.
показать весь комментарий
21.10.2022 16:13 Ответить
таракан3%, вже воюєш! Свинопсами, найманцями з копростану! Скоріш за все і ***** купив, за декілька мішків бульби! Вона продажна, кегебістка *****!
показать весь комментарий
21.10.2022 16:20 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2022 16:37 Ответить
Білорусь- ні, а ти- залюбки!
показать весь комментарий
21.10.2022 16:39 Ответить
Лукашенка-мерзенна брехлива істота...
показать весь комментарий
21.10.2022 16:40 Ответить
і тому воює і тому летять бомби з її території
показать весь комментарий
21.10.2022 16:59 Ответить
Білоруси, вбийте цю скаженну тварюку.
показать весь комментарий
21.10.2022 17:15 Ответить
Кишка у них тонка, видели в 20 году, как они совали цветочки ментам в калаши и блеяли, что у них майдана не будет.
показать весь комментарий
21.10.2022 17:22 Ответить
йому вірити,себе неповажати....
показать весь комментарий
21.10.2022 17:16 Ответить
************** ,скажи это карлику.
показать весь комментарий
21.10.2022 17:18 Ответить
Білорусі слід негайно готуватись до війни. З росією.
показать весь комментарий
21.10.2022 17:19 Ответить
Бульбанутый дуче Лука думает, что у него есть армия. Забавный клоун, насмешил.
показать весь комментарий
21.10.2022 17:20 Ответить
Мы не воюем с Украиной, мы помогаем ***** уничтожить Украину.
показать весь комментарий
21.10.2022 17:38 Ответить
Від когось я подібне, здається вже чув.
показать весь комментарий
21.10.2022 18:00 Ответить
Как далеко в белорусь украина зайдет в случае эскалации?
показать весь комментарий
21.10.2022 18:23 Ответить
Саме так.Наміру не має але Україну обстрілює
показать весь комментарий
21.10.2022 18:32 Ответить
А придется воевать, гнида. Когда разделаемся с кацапами, придем и спросим у белорусов, кому они Авель, а кому - Каин.
показать весь комментарий
21.10.2022 18:41 Ответить
губернская шестерка ***** что ты там решаеешь ...научился от гопников крмля понты кидать да и все
показать весь комментарий
21.10.2022 18:54 Ответить
Больное существо . Бредит и гадит .
показать весь комментарий
21.10.2022 19:23 Ответить
Его укусил ху@ло .
показать весь комментарий
21.10.2022 19:26 Ответить
************ , ты это ещё до 24 февраля с.г. Неоднократно повторял, наслушались этого бреда ещё тогда, а потом с твоей территории к нам в Украину ракеты, вертолёты и самолёты с бомбами полетели и танковые колонны рашистов полезли. Гандон ты усатый, уже испачкал ты путлеровским гавном и себя и весь свой народ, и своих детей и своих внуков с правнуками. По твоей милости вы теперь посипаки рашистских фашистов! И вообще путлер тебя теперь даже не спрашивает согласен ты или нет… он теперь тебя и в *** не ставит… чмо ты усатое и защекан путлеровский…
показать весь комментарий
21.10.2022 19:31 Ответить
******, таки готовится
показать весь комментарий
21.10.2022 19:39 Ответить
,Нам война не нужна...,---одно ты не учел председатель радгоспу вонючего---нам за то очень хочется войны---именно с тобой *******!
показать весь комментарий
21.10.2022 21:06 Ответить
лукашенка, іді нахй.
показать весь комментарий
21.10.2022 21:12 Ответить
*******!!
показать весь комментарий
21.10.2022 21:34 Ответить
******
показать весь комментарий
21.10.2022 21:43 Ответить
........ сказал Лукашенко, при этом держа фигу в кармане.
показать весь комментарий
21.10.2022 21:47 Ответить
Слова кгб-іста слід сприймати навпаки: скоро нападуть.
показать весь комментарий
21.10.2022 21:53 Ответить
враньё
показать весь комментарий
21.10.2022 22:07 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2022 22:25 Ответить
Обісрався? А ми за тобою прийдем. І Коленька не заховається.
показать весь комментарий
21.10.2022 22:28 Ответить
Для чого цього ган.. дона так часто цитувати?
показать весь комментарий
21.10.2022 23:27 Ответить
*На Украину мы нападать не будем.*(с)
показать весь комментарий
21.10.2022 23:57 Ответить
це він путіна цитує, перед війною таке ж молов про братский народ
показать весь комментарий
22.10.2022 00:20 Ответить
Не збирається, бо сцит...
Знає, що візьме пізди, аж вуса бацькові репнуть... А *********, для психоатаки по народу України, обов'язково щось треба
показать весь комментарий
22.10.2022 08:47 Ответить
П#ЗДАБОЛ!!!
показать весь комментарий
22.10.2022 08:48 Ответить
 
 