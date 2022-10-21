Беларусь ни с кем не намерена воевать, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Беларуси на сегодняшний день ни одна война не нужна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.
"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. На сегодняшний день ни одной войны. Нам она не нужна", - подчеркнул белорусский диктатор.
Лукашенко добавил, что каждый должен делать свое дело, "если мы хотим, чтобы не было войны".
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очень жаль, что ложь не выбивает зубы,
очень жаль, что наглая ложь не отрывает язык !!!
Коник буряковий,
Кожушина оріхова,
Жупан лопуховий,
Сіделечко капустяне,
Стремена з берези,
А напився лепетухи,
То був нетверезий.
Пістолети з качана,
Кулі з бараболі,
А шабелька з пастернаку,
А піхви з квасолі,
Їде, їде вояченько,
Під ним коник скаче,
Надибали його свині:
- Злізай-но, вояче!
Він вихватив пістолета,
Став свиней стріляти,-
Свині кулі похватали,
Нічим воювати!
Він вихватив шабельку -
Став свиней рубати,
Свині шабельку погризли -
Нічим воювати!
Їдуть люди, їдуть люди,
Їдуть край дороги.
З'їли свині вояченька.
Лежать самі ноги.
(О. Пчілка)
"Можно ли простить врага? (Лукашенко) Бог простит! Наша задача организовать их встречу."
Знає, що візьме пізди, аж вуса бацькові репнуть... А *********, для психоатаки по народу України, обов'язково щось треба