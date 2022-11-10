Иран заявил о разработке первой гиперзвуковой баллистической ракеты
Иран объявил о создании своей первой гиперзвуковой баллистической ракеты.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, о разработке заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде, его цитирует государственное иранское агентство IRNA.
"Эта новая ракета пройдет через все системы противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", - заявил Хаджизаде, добавив, что эта ракета является решением для уничтожения противоракетных систем противника и является "значительным скачком" в этой сфере.
Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.
В то же время агентство Reuters отмечает, что пока не было никаких сообщений об испытании такой ракеты Ираном. Хотя Иран развил крупную отечественную вооруженную промышленность в условиях международных санкций и эмбарго, западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои оружейные возможности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ясно, что « неожиданный прогресс» Ирана и Северной Кореи не возможен без « помощи» ху&ла.
Говорит
-Я бы хотел поменять фамилию.Что мне надо сделать?-
-Конечно,конечно. Какая у Вас была фамилия?-
-Быстрый. Хочу поменять на просто-фии-ть!"
10 ноября 2022, 12:13
Сенатор Косачев назвал военную спецоперацию гуманитарной и гуманистической миссией РФ на УкраинеСенатор Косачев: Россия на Украине достигает гуманистические цели военными средствами
Якщо Бідон обісраний та дозволяє диктатурам сильнішати, то це його проблеми. Співпраця України та США не виправдала себе, Китай більш надійний партнер.
Якщо знов ніяких конкретних планів щодо вступу до НАТО - треба робити висновки ще більше.
Не можна ж бути лохами безкінечно.
Ось що таке справжня політика, коли ні першій, ні другій наддержаві ніхто третій у сфері своїх інтересів не потрібен.
А ми вже 30 років співпрацюємо тільки США та тільки на них сподіваємось. За цей час вони нас тільки роззброїли та вже два рази ніяк не заподіялитеріторіальним втратам та агресії, кожен раз ці агресії тільки зростають у масштабі.
Ось я і кажу що треба робити висновки з минулого. Якщо нам знову будуть казати лише "двері до НАТО відкриті" без ніяких конкретних сроків чи не буде хоча б договору США про допомогу який вони мають з Тайванем, для чого не потрібна згода десятків країн, то це чергове кидалово і нічого крім чергової агресії через 5-10 років не прозведе.
А залежати від волі якогось президента США, захоче він допомагати в наступний раз чи йому буде пофіг - бо немає ніяких зобов'язань на папері - то таке собі.
Китай це комуняки. І цим все сказано. Плюс це азіати з їхнім специфічним менталітетом. Так, вони можуть щось на копійку зробити, але потім заберуть такі дивіденди, що доведеться пошкодувати про таку "допомогу". Якщо обирати з двох зол, то Китай безумовно найбільше. Якими б вони "цивілізованими" не виглядали ззовні, всередині це варвари і дикуни. Хоча б подивитися на те, як вони себе поводять з уйгурами та тибетцями. Єдина причина, через яку китайці можуть нам "допомогти" полягає у нашому географічному становищі. Для них це буде дуже зручний майданчик для торгівельної та у перспективі віськової експансії до ЄС. Тобто заграючи з ними, ми все одно втрачаємо суверенітет - як політичний, так і еконоічний. І щойно ми опинимося у ролі їхнього васала (а це неминуче станеться), їхня риторика дуже швидко зміниться. З'являться господарські нотки у голосі, почнеться прямий диктат, висуватимуться ультиматуми. І на кого нам покладатися у цій ситуації тоді? На Захід? На той самий Захід, від якого ми пішли шукати кращої долі?
Хоча я не це пропонував. Можна співпрацювати з обидвома країнами і не бути нічиїм васалом. Адже Китай не допускав би цього, аби через Україну лежали їх торгові шляхи, з яких США нас виключили, або підприємства які належали б китайцям, але які ми націоналізували в інтересах США. І майже нічого ми за це не отримали, окрім війни.
А от знати, що у разі нападу будуть порушені інтересі обох найсильніших держав і вони будуть виступати проти цього - це вже зводить вирогідність такого нападу до 0.
Хоча наскільки можно сказати, що США був не вигідний напад на Україну... скоріше навпаки.
А Ваша пропозиція щодо співпраці і з тими , і з тими виглядає трохи наївно. Світ зараз чтіко поділився на два ворожих табори, а Ви пропонуєте нам багатовекторність яку. Повертаємося до кучмівських часів? Намагатимемося всидіти однією дупою на двох або трьох стільцях одночасно? "Так це ж було вже!"
Тому навіть болісний програш або навіть розпад Росії їм не вигідний і вони не ставлять ціллю по завершенню війни, бо все це тільки підсилить Китай.
Так, Китай болісно залежний від Штатів, це не можна заперечувати. Тільки от США також залежні від Китаю, вони економічно кормлять одне одного. Це не так що один легко може позбавитись залежності.