6 684 57

Иран заявил о разработке первой гиперзвуковой баллистической ракеты

іран

Иран объявил о создании своей первой гиперзвуковой баллистической ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, о разработке заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде, его цитирует государственное иранское агентство IRNA.

"Эта новая ракета пройдет через все системы противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", - заявил Хаджизаде, добавив, что эта ракета является решением для уничтожения противоракетных систем противника и является "значительным скачком" в этой сфере.

Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

В то же время агентство Reuters отмечает, что пока не было никаких сообщений об испытании такой ракеты Ираном. Хотя Иран развил крупную отечественную вооруженную промышленность в условиях международных санкций и эмбарго, западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои оружейные возможности.

Автор: 

Иран (2069) ракеты (3683)
Топ комментарии
+19
Как неожиданно. И ниукого не закрадывается мысль кто бабуинам подогнал такие технологии? Или дальше будут всякие иностранные прокацапские журнашлюхи писать что Иран поставляет рашистам тыссячи дронов и ракет за трофейный джавелин. Уверен что скоро Иран заявит что и ядерную бомбу откопал в шахтах. Пока всякие Байдены и Саливаны будут нас умиротворять и призывать к компромисам
10.11.2022 11:51 Ответить
+17
10.11.2022 11:37 Ответить
+16
10.11.2022 11:45 Ответить
любая баллистическая ракета с дальностью в районе 800 1000 км по определению ГИПЕРЗВУКОВАЯ
10.11.2022 11:34 Ответить
Причем примерно с конца пятидесятых, что ли.
10.11.2022 11:39 Ответить
Фау-2 також.
10.11.2022 11:42 Ответить
Ха ха зато хземлятресени я продолжительность от 20 секунд до 200 секунд способны перевернуть Персию Иран то бишь веррх ногами а наводнение за сутки смывает все живое и неживое.. куда там какой то ядренной ракете тягаться даже Аллах смеется с придурковатых персов...Аятола явно конченынй пе***ераст с деменцией фанатизм никогда не приносил никому пользы и был причиной смерти прежде всего для фанатиков ибо ничего так не убивает как разочарование в вере и бесприкословному подчинению что скоро ждет всю РФ..
10.11.2022 12:34 Ответить
Ослиные уши Кремля торчат из этой бомбы.

Ясно, что « неожиданный прогресс» Ирана и Северной Кореи не возможен без « помощи» ху&ла.
10.11.2022 16:29 Ответить
Це пиня йому мультіків падігнав своїх?
10.11.2022 11:34 Ответить
патрушев рисунок вундервафли на бересте привез
10.11.2022 11:35 Ответить
😁 Нет, Патрушев прилетел научить персов как врать.
10.11.2022 12:21 Ответить
это еще вопрос кто кого научит
10.11.2022 13:09 Ответить
допи.дитесь, бармалеї.
10.11.2022 11:35 Ответить
Дочекались .
10.11.2022 11:35 Ответить
10.11.2022 11:37 Ответить
"Ежик приходит в ЗАГС менять фамилию
Говорит
-Я бы хотел поменять фамилию.Что мне надо сделать?-
-Конечно,конечно. Какая у Вас была фамилия?-
-Быстрый. Хочу поменять на просто-фии-ть!"
10.11.2022 11:38 Ответить
називається "Кинжал"
10.11.2022 11:38 Ответить
ось вам i розгадка - х#йло продало правовiрним nuke-технологiї разом зi цим "значним стрибком"...
10.11.2022 11:38 Ответить
В этих всех заявлениях-половина полного бреда. Все баллистические ракеты выходящие в стратосферу по сути "гиперзвуковые".
10.11.2022 11:41 Ответить
Гіперзвукова ракета, це не балістична ракета. Таких ракет ні в кого на озброєні немає. Хіба що скоро будуть в США на озброєнні.
10.11.2022 11:41 Ответить
циркон у орків.
10.11.2022 11:59 Ответить
Немає його на озброєні.
10.11.2022 15:11 Ответить
НОВОСТИ ДУРДОМА

10 ноября 2022, 12:13
Сенатор Косачев назвал военную спецоперацию гуманитарной и гуманистической миссией РФ на УкраинеСенатор Косачев: Россия на Украине достигает гуманистические цели военными средствами
10.11.2022 11:44 Ответить
Мощные санкции,****.
10.11.2022 11:45 Ответить
10.11.2022 11:45 Ответить
"кінжали" їм рф уже підігнала, чи найближчим бортом..?
10.11.2022 11:47 Ответить
Кінжал, це іскандер повітрчного базування. Навкапи, це іранці можуть постачати москалям балістичні ракети.
10.11.2022 15:12 Ответить
Как неожиданно. И ниукого не закрадывается мысль кто бабуинам подогнал такие технологии? Или дальше будут всякие иностранные прокацапские журнашлюхи писать что Иран поставляет рашистам тыссячи дронов и ракет за трофейный джавелин. Уверен что скоро Иран заявит что и ядерную бомбу откопал в шахтах. Пока всякие Байдены и Саливаны будут нас умиротворять и призывать к компромисам
10.11.2022 11:51 Ответить
Там близко нет таких технологий. Это треп обыкновенный. Обычных баллистических ракет и то ограниченное кол-во. По данным разведки даже если и передадут что-то оркам, то не более 100 ед. Если....успеют. Что касается их ядерной программы, то благодаря Украине мир наконец понял как нужно действовать в отношении подобных зарвавшихся режимов. Во всяком случае сейчас никто не будет сдерживать Израиль и их союзников. А там к власти, на минуточку, напомню, пришел к власти тот, чья цель изначально была покончить с иранским режимом аятол.
10.11.2022 12:32 Ответить
Хай тепер Ізраїль та США з цим їбе*ься.
Якщо Бідон обісраний та дозволяє диктатурам сильнішати, то це його проблеми. Співпраця України та США не виправдала себе, Китай більш надійний партнер.
10.11.2022 11:55 Ответить
Китай??? З якого це дива? Чи це стьоб такий?
10.11.2022 12:00 Ответить
Ніякого стьоба. Китай своїм союзникам дає справжні гарантії і ніхто не сміє їх порушувати. А ВВХ боїться китайців.
10.11.2022 12:03 Ответить
Чіткіше треба висловлюватися. Можна подумати, що Ви радите Україні поміняти союзника...
10.11.2022 12:06 Ответить
Це залежить від того як саме війна закінчиться. Якщо США ************ до переговорів(а зараз схоже на саме те) - треба робити висновки.
Якщо знов ніяких конкретних планів щодо вступу до НАТО - треба робити висновки ще більше.
Не можна ж бути лохами безкінечно.
10.11.2022 12:08 Ответить
А які висновки? Грошей нам ніхто не дасть, окрім Заходу. Китай є союзником параші. Тому намагатися з ним загравати означатиме поразку. Окрім Заходу у нас жодної альтернативи немає, на жаль... А штати та ЄС себе реально цинічно поводять. Ніби вони за демократію і права людини, а самі у диктаторів наіту та газ купують. І ща ці гроші продовжують війну.
10.11.2022 12:17 Ответить
Висновки що не можна класти всі яйця у одну корзину(Штати). Треба шукати альтернативи і співпрацювати з 2 наддержавами. Китай союзник Росії тільки у заявах, ніякими союзними та воєнними договорами це не підкріплено, так само як наш "союз" із США. Коли Росія вводила війська у Казахстан, достатньо було одного слова китайців щоб через місяць ці війська вивели. Бо Казахстан це зона економічного інтересу китайців, їм там ніякі "союзники" не потрібні. Водночас Казахстан співпрацює із США по нафто та газо-сфері.
Ось що таке справжня політика, коли ні першій, ні другій наддержаві ніхто третій у сфері своїх інтересів не потрібен.
А ми вже 30 років співпрацюємо тільки США та тільки на них сподіваємось. За цей час вони нас тільки роззброїли та вже два рази ніяк не заподіялитеріторіальним втратам та агресії, кожен раз ці агресії тільки зростають у масштабі.

Ось я і кажу що треба робити висновки з минулого. Якщо нам знову будуть казати лише "двері до НАТО відкриті" без ніяких конкретних сроків чи не буде хоча б договору США про допомогу який вони мають з Тайванем, для чого не потрібна згода десятків країн, то це чергове кидалово і нічого крім чергової агресії через 5-10 років не прозведе.
А залежати від волі якогось президента США, захоче він допомагати в наступний раз чи йому буде пофіг - бо немає ніяких зобов'язань на папері - то таке собі.
10.11.2022 13:06 Ответить
Ну не треба вже ж ТАК все спрощувати. І не треба уподібнюватися маленькій ображеній дитині: нам не дали обіцяного, тому ви всі погані і я піду шукати тих, зто мені це дасть.

Китай це комуняки. І цим все сказано. Плюс це азіати з їхнім специфічним менталітетом. Так, вони можуть щось на копійку зробити, але потім заберуть такі дивіденди, що доведеться пошкодувати про таку "допомогу". Якщо обирати з двох зол, то Китай безумовно найбільше. Якими б вони "цивілізованими" не виглядали ззовні, всередині це варвари і дикуни. Хоча б подивитися на те, як вони себе поводять з уйгурами та тибетцями. Єдина причина, через яку китайці можуть нам "допомогти" полягає у нашому географічному становищі. Для них це буде дуже зручний майданчик для торгівельної та у перспективі віськової експансії до ЄС. Тобто заграючи з ними, ми все одно втрачаємо суверенітет - як політичний, так і еконоічний. І щойно ми опинимося у ролі їхнього васала (а це неминуче станеться), їхня риторика дуже швидко зміниться. З'являться господарські нотки у голосі, почнеться прямий диктат, висуватимуться ультиматуми. І на кого нам покладатися у цій ситуації тоді? На Захід? На той самий Захід, від якого ми пішли шукати кращої долі?
10.11.2022 13:22 Ответить
Тобро втрачати суверенітет та бути васалами США - це якось краще ніж Китаю?
Хоча я не це пропонував. Можна співпрацювати з обидвома країнами і не бути нічиїм васалом. Адже Китай не допускав би цього, аби через Україну лежали їх торгові шляхи, з яких США нас виключили, або підприємства які належали б китайцям, але які ми націоналізували в інтересах США. І майже нічого ми за це не отримали, окрім війни.
А от знати, що у разі нападу будуть порушені інтересі обох найсильніших держав і вони будуть виступати проти цього - це вже зводить вирогідність такого нападу до 0.
Хоча наскільки можно сказати, що США був не вигідний напад на Україну... скоріше навпаки.
10.11.2022 13:47 Ответить
Так немає альтернатив. Я ж про це вже написав вище. НЕ-МА-Є.

А Ваша пропозиція щодо співпраці і з тими , і з тими виглядає трохи наївно. Світ зараз чтіко поділився на два ворожих табори, а Ви пропонуєте нам багатовекторність яку. Повертаємося до кучмівських часів? Намагатимемося всидіти однією дупою на двох або трьох стільцях одночасно? "Так це ж було вже!"
10.11.2022 14:03 Ответить
я перепрошую , але існує думка, що ніякого китаю немає. що це просто бульбашка якій кисень прекривається одним законом в США. Трамп за 2 місяці нагнув китай коли треба було.
10.11.2022 13:04 Ответить
Це лише думка. Є факт, що вся зовнішня політика Штатів направлена тепер лише на стримування Китаю, вони це й самі визнають.
Тому навіть болісний програш або навіть розпад Росії їм не вигідний і вони не ставлять ціллю по завершенню війни, бо все це тільки підсилить Китай.
Так, Китай болісно залежний від Штатів, це не можна заперечувати. Тільки от США також залежні від Китаю, вони економічно кормлять одне одного. Це не так що один легко може позбавитись залежності.
10.11.2022 13:11 Ответить
Ти *******? Китай террористи із за яких по суті війнс і почалась
показать весь комментарий
10.11.2022 13:53 Ответить
Ти ідіот?! Та Китай якраз і почав усе це, запевнивши пуйла, що коли проти нього введуть санкції, Китай йому допоможе. Китай-такий самий ворог України, як і Рашка. І іншого такого самого могутнього союзника, як США, ми не знайдемо!
17.07.2023 18:44 Ответить
А губи не потріскаються гіпєрзвук імітувати?
10.11.2022 11:57 Ответить
10.11.2022 12:34 Ответить
ЯЗ у них, судячи з повідомлень, або є або скоро буде, а тепер потрібен надійний носій з високою вірогідністю подолання ПРО і ППО. А захід нехай продовжує гратись з іраном і кацапами, які співпрацюють в санкції.
10.11.2022 12:02 Ответить
Израиль не хотел помогать нам - пусть пожинает плоды бездействия.
10.11.2022 12:04 Ответить
Главное , чтоб Израиль продолжал не давать оружие Украине, а то Россия даст технологии ирану
10.11.2022 12:09 Ответить
Правильно лошары ,дразните Израель чтобы он побыстрее снес наконецто все к х..ям ваши военные заводы.
10.11.2022 12:11 Ответить
Израиль уже устал убивать иранских ученых.
10.11.2022 12:19 Ответить
Ізраїлю вітання! На парад Нетаньяху поїде,"колорадку"зберіг?! Ха ще припасе халат і рушника 5а голову-може згодитись!
10.11.2022 12:19 Ответить
Якщо Ізраїль після цього не пішле рашку то кінець повазі до цієї маленької, але гордої країни.
10.11.2022 12:46 Ответить
теперь понятно что русня дала Ирану за шахиды.
10.11.2022 12:36 Ответить
Ну що Ізраїль? дочекались. Та то ще не все. Через пару місяців дізнаємосб що там вже ядерна боєголовка присобачена до тих ракет. Головне занепокоїтись???
10.11.2022 12:46 Ответить
а як на іранській мові "аналоговнєт"?
10.11.2022 12:49 Ответить
а не пора ли по персам чем то тяжелым приложить?
10.11.2022 13:10 Ответить
Взяли московитскую ракету, краской через трафарет написали своё название и думают, что освоили новую ракетную технологию.
10.11.2022 13:21 Ответить
Поки ще є шанс такі країни як Іран пів Корея Китай Рашка і інші повинні бути розірвані на шматки.Інакше цей світ терористи розірвуть.ООН просрала все що могла.Хочуть сауди чи ні а також США але їм прийдеться воювати з Іраном і чим скоріше зе буде тим краще.Також потрібно закривати питання Сирії.І почати думати як знищити жовту саранчу китайську це взагалі проблема світу номер один.Ці тварюки несуть не тільки купу зарази а й фінансові екологічні етнічні і багато чого речей катастрофою.Якщо незупинити це все в 10 найближчих років.Европа і світ потонуть в крові і катасрофах.
10.11.2022 21:07 Ответить
 
 