Иран заявил о разработке первой гиперзвуковой баллистической ракеты

Иран объявил о создании своей первой гиперзвуковой баллистической ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, о разработке заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде, его цитирует государственное иранское агентство IRNA.

"Эта новая ракета пройдет через все системы противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", - заявил Хаджизаде, добавив, что эта ракета является решением для уничтожения противоракетных систем противника и является "значительным скачком" в этой сфере.

Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

В то же время агентство Reuters отмечает, что пока не было никаких сообщений об испытании такой ракеты Ираном. Хотя Иран развил крупную отечественную вооруженную промышленность в условиях международных санкций и эмбарго, западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои оружейные возможности.

Читайте также: Великобритания передает Украине около 1000 зенитных ракет