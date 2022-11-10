Іран заявив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети

Іран лголосив про створення своєї першої гіперзвукової балістичної ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про розробку заявив командувач Повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану Аміралі Хаджізаде, його цитує державне іранське агентство IRNA.

"Ця нова ракета пройде через усі системи протиракетної оборони, і я не думаю, що протягом десятиліть будуть технології, здатні протистояти їй", - заявив Хаджізаде, додавши, що ця ракета є рішенням для знищення протиракетних систем противника та "значним стрибком" у цій сфері.

Гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Водночас, агентство Reuters наголошує, що наразі не було жодних повідомлень про випробування такої ракети Іраном. Хоча Іран розвинув велику вітчизняну збройну промисловість в умовах міжнародних санкцій і ембарго, західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої збройові можливості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон не має підтверджень щодо отримання Росією іранських балістичних ракет