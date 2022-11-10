УКР
Іран заявив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети

Іран лголосив про створення своєї першої гіперзвукової балістичної ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про розробку заявив командувач Повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану Аміралі Хаджізаде, його цитує державне іранське агентство IRNA.

"Ця нова ракета пройде через усі системи протиракетної оборони, і я не думаю, що протягом десятиліть будуть технології, здатні протистояти їй", - заявив Хаджізаде, додавши, що ця ракета є рішенням для знищення протиракетних систем противника та "значним стрибком" у цій сфері.

Гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Водночас, агентство Reuters наголошує, що наразі не було жодних повідомлень про випробування такої ракети Іраном. Хоча Іран розвинув велику вітчизняну збройну промисловість в умовах міжнародних санкцій і ембарго, західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої збройові можливості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон не має підтверджень щодо отримання Росією іранських балістичних ракет

+19
Как неожиданно. И ниукого не закрадывается мысль кто бабуинам подогнал такие технологии? Или дальше будут всякие иностранные прокацапские журнашлюхи писать что Иран поставляет рашистам тыссячи дронов и ракет за трофейный джавелин. Уверен что скоро Иран заявит что и ядерную бомбу откопал в шахтах. Пока всякие Байдены и Саливаны будут нас умиротворять и призывать к компромисам
10.11.2022 11:51 Відповісти
+17
Мда... Спочатку китайську гіперзвукову ракету проспали, тепер іранську... А Україні звичайних давати не хочуть. Ідіоти...
10.11.2022 11:37 Відповісти
+16
Це плата за "мопеди", від москалів. Привіт Ізраілю з їхньою позицією "потрібно в усьму розібратись".
10.11.2022 11:45 Відповісти
любая баллистическая ракета с дальностью в районе 800 1000 км по определению ГИПЕРЗВУКОВАЯ
10.11.2022 11:34 Відповісти
Причем примерно с конца пятидесятых, что ли.
10.11.2022 11:39 Відповісти
Фау-2 також.
10.11.2022 11:42 Відповісти
Ха ха зато хземлятресени я продолжительность от 20 секунд до 200 секунд способны перевернуть Персию Иран то бишь веррх ногами а наводнение за сутки смывает все живое и неживое.. куда там какой то ядренной ракете тягаться даже Аллах смеется с придурковатых персов...Аятола явно конченынй пе***ераст с деменцией фанатизм никогда не приносил никому пользы и был причиной смерти прежде всего для фанатиков ибо ничего так не убивает как разочарование в вере и бесприкословному подчинению что скоро ждет всю РФ..
10.11.2022 12:34 Відповісти
Ослиные уши Кремля торчат из этой бомбы.

Ясно, что « неожиданный прогресс» Ирана и Северной Кореи не возможен без « помощи» ху&ла.
10.11.2022 16:29 Відповісти
Це пиня йому мультіків падігнав своїх?
10.11.2022 11:34 Відповісти
патрушев рисунок вундервафли на бересте привез
10.11.2022 11:35 Відповісти
😁 Нет, Патрушев прилетел научить персов как врать.
10.11.2022 12:21 Відповісти
это еще вопрос кто кого научит
10.11.2022 13:09 Відповісти
допи.дитесь, бармалеї.
10.11.2022 11:35 Відповісти
Дочекались .
10.11.2022 11:35 Відповісти
Мда... Спочатку китайську гіперзвукову ракету проспали, тепер іранську... А Україні звичайних давати не хочуть. Ідіоти...
10.11.2022 11:37 Відповісти
"Ежик приходит в ЗАГС менять фамилию
Говорит
-Я бы хотел поменять фамилию.Что мне надо сделать?-
-Конечно,конечно. Какая у Вас была фамилия?-
-Быстрый. Хочу поменять на просто-фии-ть!"
10.11.2022 11:38 Відповісти
називається "Кинжал"
10.11.2022 11:38 Відповісти
ось вам i розгадка - х#йло продало правовiрним nuke-технологiї разом зi цим "значним стрибком"...
10.11.2022 11:38 Відповісти
В этих всех заявлениях-половина полного бреда. Все баллистические ракеты выходящие в стратосферу по сути "гиперзвуковые".
10.11.2022 11:41 Відповісти
Гіперзвукова ракета, це не балістична ракета. Таких ракет ні в кого на озброєні немає. Хіба що скоро будуть в США на озброєнні.
10.11.2022 11:41 Відповісти
циркон у орків.
10.11.2022 11:59 Відповісти
Немає його на озброєні.
10.11.2022 15:11 Відповісти
НОВОСТИ ДУРДОМА

10 ноября 2022, 12:13
Сенатор Косачев назвал военную спецоперацию гуманитарной и гуманистической миссией РФ на УкраинеСенатор Косачев: Россия на Украине достигает гуманистические цели военными средствами
10.11.2022 11:44 Відповісти
Мощные санкции,****.
10.11.2022 11:45 Відповісти
Це плата за "мопеди", від москалів. Привіт Ізраілю з їхньою позицією "потрібно в усьму розібратись".
10.11.2022 11:45 Відповісти
"кінжали" їм рф уже підігнала, чи найближчим бортом..?
10.11.2022 11:47 Відповісти
Кінжал, це іскандер повітрчного базування. Навкапи, це іранці можуть постачати москалям балістичні ракети.
показати весь коментар
10.11.2022 15:12 Відповісти
Как неожиданно. И ниукого не закрадывается мысль кто бабуинам подогнал такие технологии? Или дальше будут всякие иностранные прокацапские журнашлюхи писать что Иран поставляет рашистам тыссячи дронов и ракет за трофейный джавелин. Уверен что скоро Иран заявит что и ядерную бомбу откопал в шахтах. Пока всякие Байдены и Саливаны будут нас умиротворять и призывать к компромисам
10.11.2022 11:51 Відповісти
Там близко нет таких технологий. Это треп обыкновенный. Обычных баллистических ракет и то ограниченное кол-во. По данным разведки даже если и передадут что-то оркам, то не более 100 ед. Если....успеют. Что касается их ядерной программы, то благодаря Украине мир наконец понял как нужно действовать в отношении подобных зарвавшихся режимов. Во всяком случае сейчас никто не будет сдерживать Израиль и их союзников. А там к власти, на минуточку, напомню, пришел к власти тот, чья цель изначально была покончить с иранским режимом аятол.
10.11.2022 12:32 Відповісти
Хай тепер Ізраїль та США з цим їбе*ься.
Якщо Бідон обісраний та дозволяє диктатурам сильнішати, то це його проблеми. Співпраця України та США не виправдала себе, Китай більш надійний партнер.
10.11.2022 11:55 Відповісти
Китай??? З якого це дива? Чи це стьоб такий?
10.11.2022 12:00 Відповісти
Ніякого стьоба. Китай своїм союзникам дає справжні гарантії і ніхто не сміє їх порушувати. А ВВХ боїться китайців.
10.11.2022 12:03 Відповісти
Чіткіше треба висловлюватися. Можна подумати, що Ви радите Україні поміняти союзника...
10.11.2022 12:06 Відповісти
Це залежить від того як саме війна закінчиться. Якщо США ************ до переговорів(а зараз схоже на саме те) - треба робити висновки.
Якщо знов ніяких конкретних планів щодо вступу до НАТО - треба робити висновки ще більше.
Не можна ж бути лохами безкінечно.
10.11.2022 12:08 Відповісти
А які висновки? Грошей нам ніхто не дасть, окрім Заходу. Китай є союзником параші. Тому намагатися з ним загравати означатиме поразку. Окрім Заходу у нас жодної альтернативи немає, на жаль... А штати та ЄС себе реально цинічно поводять. Ніби вони за демократію і права людини, а самі у диктаторів наіту та газ купують. І ща ці гроші продовжують війну.
10.11.2022 12:17 Відповісти
Висновки що не можна класти всі яйця у одну корзину(Штати). Треба шукати альтернативи і співпрацювати з 2 наддержавами. Китай союзник Росії тільки у заявах, ніякими союзними та воєнними договорами це не підкріплено, так само як наш "союз" із США. Коли Росія вводила війська у Казахстан, достатньо було одного слова китайців щоб через місяць ці війська вивели. Бо Казахстан це зона економічного інтересу китайців, їм там ніякі "союзники" не потрібні. Водночас Казахстан співпрацює із США по нафто та газо-сфері.
Ось що таке справжня політика, коли ні першій, ні другій наддержаві ніхто третій у сфері своїх інтересів не потрібен.
А ми вже 30 років співпрацюємо тільки США та тільки на них сподіваємось. За цей час вони нас тільки роззброїли та вже два рази ніяк не заподіялитеріторіальним втратам та агресії, кожен раз ці агресії тільки зростають у масштабі.

Ось я і кажу що треба робити висновки з минулого. Якщо нам знову будуть казати лише "двері до НАТО відкриті" без ніяких конкретних сроків чи не буде хоча б договору США про допомогу який вони мають з Тайванем, для чого не потрібна згода десятків країн, то це чергове кидалово і нічого крім чергової агресії через 5-10 років не прозведе.
А залежати від волі якогось президента США, захоче він допомагати в наступний раз чи йому буде пофіг - бо немає ніяких зобов'язань на папері - то таке собі.
10.11.2022 13:06 Відповісти
Ну не треба вже ж ТАК все спрощувати. І не треба уподібнюватися маленькій ображеній дитині: нам не дали обіцяного, тому ви всі погані і я піду шукати тих, зто мені це дасть.

Китай це комуняки. І цим все сказано. Плюс це азіати з їхнім специфічним менталітетом. Так, вони можуть щось на копійку зробити, але потім заберуть такі дивіденди, що доведеться пошкодувати про таку "допомогу". Якщо обирати з двох зол, то Китай безумовно найбільше. Якими б вони "цивілізованими" не виглядали ззовні, всередині це варвари і дикуни. Хоча б подивитися на те, як вони себе поводять з уйгурами та тибетцями. Єдина причина, через яку китайці можуть нам "допомогти" полягає у нашому географічному становищі. Для них це буде дуже зручний майданчик для торгівельної та у перспективі віськової експансії до ЄС. Тобто заграючи з ними, ми все одно втрачаємо суверенітет - як політичний, так і еконоічний. І щойно ми опинимося у ролі їхнього васала (а це неминуче станеться), їхня риторика дуже швидко зміниться. З'являться господарські нотки у голосі, почнеться прямий диктат, висуватимуться ультиматуми. І на кого нам покладатися у цій ситуації тоді? На Захід? На той самий Захід, від якого ми пішли шукати кращої долі?
10.11.2022 13:22 Відповісти
Тобро втрачати суверенітет та бути васалами США - це якось краще ніж Китаю?
Хоча я не це пропонував. Можна співпрацювати з обидвома країнами і не бути нічиїм васалом. Адже Китай не допускав би цього, аби через Україну лежали їх торгові шляхи, з яких США нас виключили, або підприємства які належали б китайцям, але які ми націоналізували в інтересах США. І майже нічого ми за це не отримали, окрім війни.
А от знати, що у разі нападу будуть порушені інтересі обох найсильніших держав і вони будуть виступати проти цього - це вже зводить вирогідність такого нападу до 0.
Хоча наскільки можно сказати, що США був не вигідний напад на Україну... скоріше навпаки.
10.11.2022 13:47 Відповісти
Так немає альтернатив. Я ж про це вже написав вище. НЕ-МА-Є.

А Ваша пропозиція щодо співпраці і з тими , і з тими виглядає трохи наївно. Світ зараз чтіко поділився на два ворожих табори, а Ви пропонуєте нам багатовекторність яку. Повертаємося до кучмівських часів? Намагатимемося всидіти однією дупою на двох або трьох стільцях одночасно? "Так це ж було вже!"
10.11.2022 14:03 Відповісти
я перепрошую , але існує думка, що ніякого китаю немає. що це просто бульбашка якій кисень прекривається одним законом в США. Трамп за 2 місяці нагнув китай коли треба було.
10.11.2022 13:04 Відповісти
Це лише думка. Є факт, що вся зовнішня політика Штатів направлена тепер лише на стримування Китаю, вони це й самі визнають.
Тому навіть болісний програш або навіть розпад Росії їм не вигідний і вони не ставлять ціллю по завершенню війни, бо все це тільки підсилить Китай.
Так, Китай болісно залежний від Штатів, це не можна заперечувати. Тільки от США також залежні від Китаю, вони економічно кормлять одне одного. Це не так що один легко може позбавитись залежності.
10.11.2022 13:11 Відповісти
Ти *******? Китай террористи із за яких по суті війнс і почалась
10.11.2022 13:53 Відповісти
Ти ідіот?! Та Китай якраз і почав усе це, запевнивши пуйла, що коли проти нього введуть санкції, Китай йому допоможе. Китай-такий самий ворог України, як і Рашка. І іншого такого самого могутнього союзника, як США, ми не знайдемо!
17.07.2023 18:44 Відповісти
А губи не потріскаються гіпєрзвук імітувати?
10.11.2022 11:57 Відповісти
10.11.2022 12:34 Відповісти
ЯЗ у них, судячи з повідомлень, або є або скоро буде, а тепер потрібен надійний носій з високою вірогідністю подолання ПРО і ППО. А захід нехай продовжує гратись з іраном і кацапами, які співпрацюють в санкції.
10.11.2022 12:02 Відповісти
Израиль не хотел помогать нам - пусть пожинает плоды бездействия.
10.11.2022 12:04 Відповісти
Главное , чтоб Израиль продолжал не давать оружие Украине, а то Россия даст технологии ирану
10.11.2022 12:09 Відповісти
Правильно лошары ,дразните Израель чтобы он побыстрее снес наконецто все к х..ям ваши военные заводы.
10.11.2022 12:11 Відповісти
Израиль уже устал убивать иранских ученых.
10.11.2022 12:19 Відповісти
Ізраїлю вітання! На парад Нетаньяху поїде,"колорадку"зберіг?! Ха ще припасе халат і рушника 5а голову-може згодитись!
10.11.2022 12:19 Відповісти
Якщо Ізраїль після цього не пішле рашку то кінець повазі до цієї маленької, але гордої країни.
10.11.2022 12:46 Відповісти
теперь понятно что русня дала Ирану за шахиды.
10.11.2022 12:36 Відповісти
Ну що Ізраїль? дочекались. Та то ще не все. Через пару місяців дізнаємосб що там вже ядерна боєголовка присобачена до тих ракет. Головне занепокоїтись???
10.11.2022 12:46 Відповісти
а як на іранській мові "аналоговнєт"?
10.11.2022 12:49 Відповісти
а не пора ли по персам чем то тяжелым приложить?
10.11.2022 13:10 Відповісти
Взяли московитскую ракету, краской через трафарет написали своё название и думают, что освоили новую ракетную технологию.
10.11.2022 13:21 Відповісти
Поки ще є шанс такі країни як Іран пів Корея Китай Рашка і інші повинні бути розірвані на шматки.Інакше цей світ терористи розірвуть.ООН просрала все що могла.Хочуть сауди чи ні а також США але їм прийдеться воювати з Іраном і чим скоріше зе буде тим краще.Також потрібно закривати питання Сирії.І почати думати як знищити жовту саранчу китайську це взагалі проблема світу номер один.Ці тварюки несуть не тільки купу зарази а й фінансові екологічні етнічні і багато чого речей катастрофою.Якщо незупинити це все в 10 найближчих років.Европа і світ потонуть в крові і катасрофах.
10.11.2022 21:07 Відповісти
 
 