Іран заявив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети
Іран лголосив про створення своєї першої гіперзвукової балістичної ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про розробку заявив командувач Повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану Аміралі Хаджізаде, його цитує державне іранське агентство IRNA.
"Ця нова ракета пройде через усі системи протиракетної оборони, і я не думаю, що протягом десятиліть будуть технології, здатні протистояти їй", - заявив Хаджізаде, додавши, що ця ракета є рішенням для знищення протиракетних систем противника та "значним стрибком" у цій сфері.
Гіперзвукова зброя може рухатися зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку.
Водночас, агентство Reuters наголошує, що наразі не було жодних повідомлень про випробування такої ракети Іраном. Хоча Іран розвинув велику вітчизняну збройну промисловість в умовах міжнародних санкцій і ембарго, західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої збройові можливості.
Якщо Бідон обісраний та дозволяє диктатурам сильнішати, то це його проблеми. Співпраця України та США не виправдала себе, Китай більш надійний партнер.
Якщо знов ніяких конкретних планів щодо вступу до НАТО - треба робити висновки ще більше.
Не можна ж бути лохами безкінечно.
Ось що таке справжня політика, коли ні першій, ні другій наддержаві ніхто третій у сфері своїх інтересів не потрібен.
А ми вже 30 років співпрацюємо тільки США та тільки на них сподіваємось. За цей час вони нас тільки роззброїли та вже два рази ніяк не заподіялитеріторіальним втратам та агресії, кожен раз ці агресії тільки зростають у масштабі.
Ось я і кажу що треба робити висновки з минулого. Якщо нам знову будуть казати лише "двері до НАТО відкриті" без ніяких конкретних сроків чи не буде хоча б договору США про допомогу який вони мають з Тайванем, для чого не потрібна згода десятків країн, то це чергове кидалово і нічого крім чергової агресії через 5-10 років не прозведе.
А залежати від волі якогось президента США, захоче він допомагати в наступний раз чи йому буде пофіг - бо немає ніяких зобов'язань на папері - то таке собі.
Китай це комуняки. І цим все сказано. Плюс це азіати з їхнім специфічним менталітетом. Так, вони можуть щось на копійку зробити, але потім заберуть такі дивіденди, що доведеться пошкодувати про таку "допомогу". Якщо обирати з двох зол, то Китай безумовно найбільше. Якими б вони "цивілізованими" не виглядали ззовні, всередині це варвари і дикуни. Хоча б подивитися на те, як вони себе поводять з уйгурами та тибетцями. Єдина причина, через яку китайці можуть нам "допомогти" полягає у нашому географічному становищі. Для них це буде дуже зручний майданчик для торгівельної та у перспективі віськової експансії до ЄС. Тобто заграючи з ними, ми все одно втрачаємо суверенітет - як політичний, так і еконоічний. І щойно ми опинимося у ролі їхнього васала (а це неминуче станеться), їхня риторика дуже швидко зміниться. З'являться господарські нотки у голосі, почнеться прямий диктат, висуватимуться ультиматуми. І на кого нам покладатися у цій ситуації тоді? На Захід? На той самий Захід, від якого ми пішли шукати кращої долі?
Хоча я не це пропонував. Можна співпрацювати з обидвома країнами і не бути нічиїм васалом. Адже Китай не допускав би цього, аби через Україну лежали їх торгові шляхи, з яких США нас виключили, або підприємства які належали б китайцям, але які ми націоналізували в інтересах США. І майже нічого ми за це не отримали, окрім війни.
А от знати, що у разі нападу будуть порушені інтересі обох найсильніших держав і вони будуть виступати проти цього - це вже зводить вирогідність такого нападу до 0.
Хоча наскільки можно сказати, що США був не вигідний напад на Україну... скоріше навпаки.
А Ваша пропозиція щодо співпраці і з тими , і з тими виглядає трохи наївно. Світ зараз чтіко поділився на два ворожих табори, а Ви пропонуєте нам багатовекторність яку. Повертаємося до кучмівських часів? Намагатимемося всидіти однією дупою на двох або трьох стільцях одночасно? "Так це ж було вже!"
Тому навіть болісний програш або навіть розпад Росії їм не вигідний і вони не ставлять ціллю по завершенню війни, бо все це тільки підсилить Китай.
Так, Китай болісно залежний від Штатів, це не можна заперечувати. Тільки от США також залежні від Китаю, вони економічно кормлять одне одного. Це не так що один легко може позбавитись залежності.