Mazda Motor уходит с рынка России

Японская автомобильная корпорация Mazda Motor приняла решение о прекращении деятельности в России. Часть в совместном предприятии во Владивостоке она передала ПАО "Соллерс авто".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" в пользу ПАО "Соллерс" – нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли", – пишут россияне.

Сумма сделки составляла 1 евро.

Напомним, ранее стало известно, что бизнес в РФ продает американская автомобильная компания Ford Motor.

В термінах русні, росія стає "опущеною", і будь-яке "законтачення" з нею автоматично веде до "зашквару".
10.11.2022 12:03 Ответить
довго думали і вирішили піти бо в кацапів нема грошей. якби бізнес йшов то не пішли б
10.11.2022 12:07 Ответить
Бізнесмани як завжди.
Куди спішить, можна було б ще трошечки почекати. А раптом виявилося б що фашисти насправді білі і пухнасті.
10.11.2022 12:13 Ответить
 
 