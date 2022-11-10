Mazda Motor уходит с рынка России

Японская автомобильная корпорация Mazda Motor приняла решение о прекращении деятельности в России. Часть в совместном предприятии во Владивостоке она передала ПАО "Соллерс авто".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" в пользу ПАО "Соллерс" – нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли", – пишут россияне.

Сумма сделки составляла 1 евро.

Напомним, ранее стало известно, что бизнес в РФ продает американская автомобильная компания Ford Motor.

