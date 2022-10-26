УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини
8 434 15

Ford продає бізнес в РФ: покупця вже знайшли

ford,форд

Американська автомобільна компанія Ford Motor іде з російського ринку, продавши свою 49%-ву частку у спільному підприємстві "Соллерс Форд".

Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.

У Ford наголосили, що підприємство не працює вже сім місяців.

Виробництво, постачання запчастин та будь-яка інша підтримка були призупинені на початку березня через російське вторгнення до України.

"Частка Ford буде передана спільному підприємству за номінальною вартістю. Ford зберігає за собою право викупу акцій протягом п'яти років, якщо глобальна ситуація зміниться", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кремль хоче передати активи із захоплених українських земель компаніям в РФ, - Пєсков

Нагадаємо, Ford перестав продавати легкові автомобілі в Росії за кілька років до початку повномасштабної агресії РФ проти України. СП "Соллерс Форд" продовжувало займатися збиранням тільки однієї моделі – популярних у Росії комерційних автомобілів Ford Transit. У березні 2022 року Ford заявив, що призупиняє діяльність у Росії на невизначений термін, після чого виробництво Ford Transit зупинилося.

Автор: 

авто (6164) росія (65122) Ford (64)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Многие бренды начали продавать остановленное производство и прочее имущество на болотах Перспективы нет.
показати весь коментар
26.10.2022 18:17
+17
Машины - куйня! Главное - духовность!

показати весь коментар
26.10.2022 18:28
+10
Лада без серво,ремня безопасности намного лучше и сиденья прочные,деревянные.
показати весь коментар
26.10.2022 18:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Многие бренды начали продавать остановленное производство и прочее имущество на болотах Перспективы нет.
показати весь коментар
26.10.2022 18:17 Відповісти
Зачем касапам машины если на них некому ездить будет.
показати весь коментар
26.10.2022 18:18 Відповісти
на выплаты, но богомерзкий форд для этого не подходит, только белая лада
показати весь коментар
26.10.2022 18:23 Відповісти
Чтобы была белая лада надо тело. Но тела либо сгорают либо собаки сжирают либо так разлетаются что нельзя определить чьи это яйца ваньки или аристарха.
показати весь коментар
26.10.2022 18:33 Відповісти
а шанс таки є! тому і черга на лади)
показати весь коментар
26.10.2022 18:47 Відповісти
Лада без серво,ремня безопасности намного лучше и сиденья прочные,деревянные.
показати весь коментар
26.10.2022 18:19 Відповісти
А то кричали шо там дедушка(наверное уже погиб) масон и муссолиновец, но вот, не прошло и сто лет, как фирма одумалась.

\\\\\\\\\\Нагадаємо, Ford перестав продавати легкові автомобілі в Росії за кілька років до початку повномасштабної агресії РФ проти України. СП "Соллерс Форд" продовжувало займатися збиранням тільки однієї моделі - популярних у Росії комерційних автомобілів Ford Transit. У березні 2022 року , після чого виробництво Ford Transit зупинилос Джерело: \\\\\\

ну так и нормально.
невыгодно просто.(эээ, давай снаряды, стволы давай!!!!!!)

и на том спасиАллах, хорошо что испугал этих тупых, .... ээээ, ну да, дают на храм, то есть, образумил разумных, вот так. а что? Аллах тоже не за хотдог продает Вымя свое, то есть... а вот даже Бонба есть у Ким член Ыра, просто надо шоб он Уверовал.... но это трудно
показати весь коментар
26.10.2022 18:23 Відповісти
Машины - куйня! Главное - духовность!

показати весь коментар
26.10.2022 18:28 Відповісти
Оце так брудна бімба у вагіні...
показати весь коментар
26.10.2022 18:36 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2022 19:14 Відповісти
Схоже на те, що це лише трюк. Бо збираються повернутися до тієї клоаки.
показати весь коментар
26.10.2022 18:54 Відповісти
не прошло и 9 лет
показати весь коментар
26.10.2022 19:08 Відповісти
Получається, росіяни перейменують це підприємство у чебурашка, і будуть виробляти бус чебурашка transit?

Нафіга росіянам взагалі технологію передали?
показати весь коментар
26.10.2022 19:14 Відповісти
Кто тебе технологию передаст?
Опель хотел выйти с Женерал-Моторс
Насчитали многие сотни миллиардов за лицензии на патенты.
показати весь коментар
26.10.2022 19:23 Відповісти
Будуть на фордофских заводах виготовляти американські діліжанси 17 віку.
показати весь коментар
26.10.2022 21:04 Відповісти
 
 