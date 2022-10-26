Ford продає бізнес в РФ: покупця вже знайшли

Американська автомобільна компанія Ford Motor іде з російського ринку, продавши свою 49%-ву частку у спільному підприємстві "Соллерс Форд".

Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.

У Ford наголосили, що підприємство не працює вже сім місяців.

Виробництво, постачання запчастин та будь-яка інша підтримка були призупинені на початку березня через російське вторгнення до України.

"Частка Ford буде передана спільному підприємству за номінальною вартістю. Ford зберігає за собою право викупу акцій протягом п'яти років, якщо глобальна ситуація зміниться", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Ford перестав продавати легкові автомобілі в Росії за кілька років до початку повномасштабної агресії РФ проти України. СП "Соллерс Форд" продовжувало займатися збиранням тільки однієї моделі – популярних у Росії комерційних автомобілів Ford Transit. У березні 2022 року Ford заявив, що призупиняє діяльність у Росії на невизначений термін, після чого виробництво Ford Transit зупинилося.