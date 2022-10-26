Ford продает бизнес в РФ: покупателя уже нашли

Американская автомобильная компания Ford Motor уходит с российского рынка, продав свою долю (49%) в совместном предприятии "Соллерс Форд".

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

В Ford подчеркнули, что предприятие не работает уже семь месяцев.

Производство, поставка запчастей и любая другая поддержка были приостановлены в начале марта из-за российского вторжения в Украину.

"Доля Ford будет передана совместному предприятию по номинальной стоимости. Ford сохраняет за собой право выкупа акций в течение пяти лет, если глобальная ситуация изменится", - говорится в сообщении.

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Напомним, что Ford перестал продавать легковые автомобили в России за несколько лет до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. СП "Соллерс Форд" продолжало заниматься сбором только одной модели – популярных в России коммерческих автомобилей Ford Transit. В марте 2022 года Ford заявил, что приостанавливает деятельность в России на неопределенный срок, после чего производство Ford Transit остановилось.