Ford продает бизнес в РФ: покупателя уже нашли
Американская автомобильная компания Ford Motor уходит с российского рынка, продав свою долю (49%) в совместном предприятии "Соллерс Форд".
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
В Ford подчеркнули, что предприятие не работает уже семь месяцев.
Производство, поставка запчастей и любая другая поддержка были приостановлены в начале марта из-за российского вторжения в Украину.
"Доля Ford будет передана совместному предприятию по номинальной стоимости. Ford сохраняет за собой право выкупа акций в течение пяти лет, если глобальная ситуация изменится", - говорится в сообщении.
Напомним, что Ford перестал продавать легковые автомобили в России за несколько лет до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. СП "Соллерс Форд" продолжало заниматься сбором только одной модели – популярных в России коммерческих автомобилей Ford Transit. В марте 2022 года Ford заявил, что приостанавливает деятельность в России на неопределенный срок, после чего производство Ford Transit остановилось.
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\\\\\\\\\\Нагадаємо, Ford перестав продавати легкові автомобілі в Росії за кілька років до початку повномасштабної агресії РФ проти України. СП "Соллерс Форд" продовжувало займатися збиранням тільки однієї моделі - популярних у Росії комерційних автомобілів Ford Transit. У березні 2022 року , після чого виробництво Ford Transit зупинилос Джерело: \\\\\\
ну так и нормально.
невыгодно просто.(эээ, давай снаряды, стволы давай!!!!!!)
и на том спасиАллах, хорошо что испугал этих тупых, .... ээээ, ну да, дают на храм, то есть, образумил разумных, вот так. а что? Аллах тоже не за хотдог продает Вымя свое, то есть... а вот даже Бонба есть у Ким член Ыра, просто надо шоб он Уверовал.... но это трудно
Нафіга росіянам взагалі технологію передали?
Опель хотел выйти с Женерал-Моторс
Насчитали многие сотни миллиардов за лицензии на патенты.