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Ford продает бизнес в РФ: покупателя уже нашли

ford,форд

Американская автомобильная компания Ford Motor уходит с российского рынка, продав свою долю (49%) в совместном предприятии "Соллерс Форд".

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

В Ford подчеркнули, что предприятие не работает уже семь месяцев.

Производство, поставка запчастей и любая другая поддержка были приостановлены в начале марта из-за российского вторжения в Украину.

"Доля Ford будет передана совместному предприятию по номинальной стоимости. Ford сохраняет за собой право выкупа акций в течение пяти лет, если глобальная ситуация изменится", - говорится в сообщении.

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Напомним, что Ford перестал продавать легковые автомобили в России за несколько лет до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. СП "Соллерс Форд" продолжало заниматься сбором только одной модели – популярных в России коммерческих автомобилей Ford Transit. В марте 2022 года Ford заявил, что приостанавливает деятельность в России на неопределенный срок, после чего производство Ford Transit остановилось.

Автор: 

авто (4204) россия (95497) Ford (2)


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Топ комментарии
+18
Многие бренды начали продавать остановленное производство и прочее имущество на болотах Перспективы нет.
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26.10.2022 18:17
+17
Машины - куйня! Главное - духовность!

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26.10.2022 18:28
+10
Лада без серво,ремня безопасности намного лучше и сиденья прочные,деревянные.
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26.10.2022 18:19
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Многие бренды начали продавать остановленное производство и прочее имущество на болотах Перспективы нет.
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26.10.2022 18:17 Ответить
Зачем касапам машины если на них некому ездить будет.
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26.10.2022 18:18 Ответить
на выплаты, но богомерзкий форд для этого не подходит, только белая лада
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26.10.2022 18:23 Ответить
Чтобы была белая лада надо тело. Но тела либо сгорают либо собаки сжирают либо так разлетаются что нельзя определить чьи это яйца ваньки или аристарха.
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26.10.2022 18:33 Ответить
а шанс таки є! тому і черга на лади)
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26.10.2022 18:47 Ответить
Лада без серво,ремня безопасности намного лучше и сиденья прочные,деревянные.
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26.10.2022 18:19 Ответить
А то кричали шо там дедушка(наверное уже погиб) масон и муссолиновец, но вот, не прошло и сто лет, как фирма одумалась.

\\\\\\\\\\Нагадаємо, Ford перестав продавати легкові автомобілі в Росії за кілька років до початку повномасштабної агресії РФ проти України. СП "Соллерс Форд" продовжувало займатися збиранням тільки однієї моделі - популярних у Росії комерційних автомобілів Ford Transit. У березні 2022 року , після чого виробництво Ford Transit зупинилос Джерело: \\\\\\

ну так и нормально.
невыгодно просто.(эээ, давай снаряды, стволы давай!!!!!!)

и на том спасиАллах, хорошо что испугал этих тупых, .... ээээ, ну да, дают на храм, то есть, образумил разумных, вот так. а что? Аллах тоже не за хотдог продает Вымя свое, то есть... а вот даже Бонба есть у Ким член Ыра, просто надо шоб он Уверовал.... но это трудно
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26.10.2022 18:23 Ответить
Машины - куйня! Главное - духовность!

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26.10.2022 18:28 Ответить
Оце так брудна бімба у вагіні...
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26.10.2022 18:36 Ответить
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26.10.2022 19:14 Ответить
Схоже на те, що це лише трюк. Бо збираються повернутися до тієї клоаки.
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26.10.2022 18:54 Ответить
не прошло и 9 лет
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26.10.2022 19:08 Ответить
Получається, росіяни перейменують це підприємство у чебурашка, і будуть виробляти бус чебурашка transit?

Нафіга росіянам взагалі технологію передали?
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26.10.2022 19:14 Ответить
Кто тебе технологию передаст?
Опель хотел выйти с Женерал-Моторс
Насчитали многие сотни миллиардов за лицензии на патенты.
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26.10.2022 19:23 Ответить
Будуть на фордофских заводах виготовляти американські діліжанси 17 віку.
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26.10.2022 21:04 Ответить
 
 