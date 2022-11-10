ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный
Защитники Украины на Херсонском направлении с 1 октября отбили у оккупантов территории площадью до 1381 кв км. В общей сложности уже освобожден 41 населенный пункт.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом.
Так, на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом", - говорится в сообщении.
Залужный подчеркнул, что только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории.
"На направлении Первомайск-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв км", – добавил он.
Есть хутора...
Но хутор это не населенный пункт...
Геть кацапо-ординське лайно!
все буде Україна !
.
Бережи і допомагай вам, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця