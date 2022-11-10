РУС
11 666 19

ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный

залужний

Защитники Украины на Херсонском направлении с 1 октября отбили у оккупантов территории площадью до 1381 кв км. В общей сложности уже освобожден 41 населенный пункт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом.

Так, на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом", - говорится в сообщении.

Залужный подчеркнул, что только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории.

"На направлении Первомайск-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв км", – добавил он.

Читайте также: Залужный о ситуации в Херсонской области: "За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск"

Автор: 

Херсон (3018) ВСУ (6846) Залужный Валерий (666) Херсонская область (5116)
Топ комментарии
+29
10.11.2022 13:53 Ответить
+17
Жест доброй моли: Херсон входит в рф и выходит. Замечательно выходит!
10.11.2022 14:27 Ответить
+15
Героям слава!!!
10.11.2022 14:19 Ответить
Навіть якщо це села по три хати - Супер!
10.11.2022 13:50 Ответить
Начнем с того, что в Украине нет сел по три хаты...
Есть хутора...
Но хутор это не населенный пункт...
10.11.2022 14:00 Ответить
Не треба умнічать по-російськи....
10.11.2022 14:25 Ответить
Боже яке воно" розумне " ще і на кацапській мові.
10.11.2022 22:51 Ответить
10.11.2022 13:53 Ответить
Героям слава!!!
10.11.2022 14:19 Ответить
Слава в веках Великому ГенералуКомандору Залужному❤️🙏🙏🙏‼️💙💛✊✊✊✊👍👍👍👍👍👍👍
10.11.2022 16:27 Ответить
Жест доброй моли: Херсон входит в рф и выходит. Замечательно выходит!
10.11.2022 14:27 Ответить
Єдина людина в Україні , якій усі довіряють !
10.11.2022 14:28 Ответить
Героям слава!!!
10.11.2022 15:34 Ответить
чекаємо на добрі новини!
10.11.2022 15:41 Ответить
.

Геть кацапо-ординське лайно!

все буде Україна !

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/10/111/686/111686081_111634069_0_deac8_91651d52_L1.gif

.
10.11.2022 16:15 Ответить
Бережіть себе, хлопчики, ворог дуже підлий.
10.11.2022 16:16 Ответить
Героям слава !!!
Бережи і допомагай вам, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
10.11.2022 16:27 Ответить
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱👍✊💪🇺🇦👌💯
10.11.2022 17:18 Ответить
Слава ЗСУ!
10.11.2022 17:27 Ответить
Пусть вам Бог помогает, в изгнании кацапских оккупантов.
10.11.2022 19:29 Ответить
После освобождения Херсона нужно обязательно разместить в нем часть захваченных военнопленных, рассредоточив их по городу так, чтобы любой обстрел с левого берега с большой вероятно уничтожал часть пленных орков. Понятно, что это не остановит орков от сравнивания Херсона с землёй, но все же может частично помочь раскачать ситуацию внутри мордора.
11.11.2022 03:04 Ответить
 
 