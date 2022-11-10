ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный

Защитники Украины на Херсонском направлении с 1 октября отбили у оккупантов территории площадью до 1381 кв км. В общей сложности уже освобожден 41 населенный пункт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом.

Так, на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом", - говорится в сообщении.

Залужный подчеркнул, что только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории.

"На направлении Первомайск-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв км", – добавил он.

