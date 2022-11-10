Памятники Щорсу и Ватутину в Киеве планируют демонтировать, - Ткаченко

В Киеве демонтируют памятники советскому военачальнику Николаю Ватутину и одному из военных предводителей большевиков во время советско-украинской войны Николаю Щорсу.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании Экспертного совета Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма приняли важные решения. Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детали позже, в официальном решении Совета", - написал он в фейсбуке.

Смотрите также: Памятник Пушкину в Харькове демонтирован, - горсовет. ФОТО

Глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний отметил, что памятники Ватутину и Щорсу демонтируют.

"Только что завершилось заседание экспертной "комиссии по дерусификации" при Министерстве культуры и информационной политики. И сегодня мы приняли решение - считать необходимым демонтировать эти сооружения-памятники Щорсу и Ватутину", - написал Доний.