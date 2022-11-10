РУС
Новости
2 876 68

Памятники Щорсу и Ватутину в Киеве планируют демонтировать, - Ткаченко

ватутін

В Киеве демонтируют памятники советскому военачальнику Николаю Ватутину и одному из военных предводителей большевиков во время советско-украинской войны Николаю Щорсу.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании Экспертного совета Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма приняли важные решения. Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детали позже, в официальном решении Совета", - написал он в фейсбуке.

Смотрите также: Памятник Пушкину в Харькове демонтирован, - горсовет. ФОТО

Глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний отметил, что памятники Ватутину и Щорсу демонтируют.

"Только что завершилось заседание экспертной "комиссии по дерусификации" при Министерстве культуры и информационной политики. И сегодня мы приняли решение - считать необходимым демонтировать эти сооружения-памятники Щорсу и Ватутину", - написал Доний.

Топ комментарии
+13
10.11.2022 14:38 Ответить
+11
всі будуть думати що це пам'ятник лаврову
10.11.2022 14:28 Ответить
+10
Там кінь гарний - коня можна залишити і так і назвати "статуй невідомому гарному коню" ))) Було б оригінально )
10.11.2022 14:10 Ответить
Там кінь гарний - коня можна залишити і так і назвати "статуй невідомому гарному коню" ))) Було б оригінально )
10.11.2022 14:10 Ответить
коняка няшний..через нього й не хочу, щоб демонтували..прибрати тільки напис кому - й нормас..

можна так й написати - пам'ятник невідомому коню..
10.11.2022 14:16 Ответить
"оригінально" для тих, кому "какая разніца".

А для українців, які цінують свою землю, культуру, історію і національних героїв те місце для пам'ятника борцеві за Незалежність України, організатору збройних сил Української Народної Республіки, головному отаману військ УНР, голові Директорії УНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Симону Петлюрі. Від цього пам'ятника починається вулиця Симона Петлюри.
10.11.2022 14:27 Ответить
Вибачте, але Ваша ідея не зовсім гарна - просто змінити вершника це те ж саме, по суті, якби замість валити Лєніна, йому б просто голову змінювали на Шевченкову чи Франкову. А от залишити КОНЯ акуратно зрізавши виродка зверху... Як на мене цікавіше і символічніше.
10.11.2022 14:48 Ответить
всі будуть думати що це пам'ятник лаврову
10.11.2022 14:28 Ответить
10.11.2022 14:33 Ответить
порівняли..ну то поверніть пам'ятник Бобринському..він збудував залізницю..
10.11.2022 14:46 Ответить
Ну рило в нього схоже, але порівнювати ту потвору з гарною, розумною і корисною твариною... Краще вже з віслюком (хоча й він не винен, що батько Лаврова колись згвалтував самицю з його племені))).
10.11.2022 14:51 Ответить
Разом з пам'ятником демонтуйте з Маріїнського парку труп ватутіна.
10.11.2022 14:10 Ответить
Маріїнінський палац теж..архітектор царський був
10.11.2022 14:47 Ответить
Італійський, для неуків. Так, оплата з вкрадених в українців грошей - ще питання?
10.11.2022 14:52 Ответить
плять..для неуків - архітектор був царський. похрін на походжнггя. для особообдарованих, цитата з вікіпедії, чиє замовлення - отже царсьуий архітектор на той момент
Марії́нський пала́ц у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві ― офіційна церемоніальна резиденція президента України. Зведений у https://uk.wikipedia.org/wiki/1750 1750 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1755 1755 роках за зразком палацу, який проєктував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96 Вартоломей Растреллі для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олексія Розумовського , фаворита та фактичного чоловіка імператриці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Єлизавети Петрівни . Під час відвідування Києва 1744 року Єлизавета сама обрала для нього місце.
10.11.2022 14:57 Ответить
ОК, за Вашою логікою потрібно знести і міст Патона? Бо архітектор "генсековський"?
11.11.2022 12:02 Ответить
Любителі параші притулили до ватутіна Лавру і Маріїнський палац. Що ще?
10.11.2022 14:56 Ответить
співчуваю..знов у дзеркало дивились?
10.11.2022 15:00 Ответить
У вас якесь дзеркало криве, дивитесь в нього а парашу бачите.
10.11.2022 15:02 Ответить
в мене нормальне. істоорію і України і рідного міста знаю
10.11.2022 15:04 Ответить
Демонтуйте заодне і ОПУ,,але тільки разом з персоналом.
10.11.2022 14:11 Ответить
А что случилось? А раньше не хотел.
10.11.2022 14:11 Ответить
він і зараз не хоче. Мінкульт ще буде чинити шалений спротив зносу пам'ятників
10.11.2022 14:35 Ответить
Тобто стільку часу треба було приймати рішення? Це при тому, що вже прийнято закон про декомунізацію, в рамках якого позносили купу радянських пам'ятників по всій країні.

А ми ще через катьку у Одесі обурюємося. Київ теж клоака ще та...
10.11.2022 14:12 Ответить
У випадку ватутіна, там реальна могила, він там похований. Треба перенести прах кудись а там зробити дитячий майданчик чи ще щось.
показать весь комментарий
10.11.2022 14:14 Ответить
краще фонтан..не треба, щоб діти грались на тому місці..нехай молодята ауру йому чистять й гості Києва
10.11.2022 14:18 Ответить
Ви мабуть ніколи не були у Маріїнському парку. Там рядом є і фонтан, дуже гарний, і дитячий майданчик.
Ми маємо багато українських Героїв для пам'ятника на тому місці.
10.11.2022 14:40 Ответить
аа..та фонтан царський теж..у Києві є фонтани, бесідки..дореволюційні..той фонтан у Маріїнінському теж..знести?
10.11.2022 15:02 Ответить
Я не психіатр, нічим вам допомогти не можу, хіба що поспівчувати.
10.11.2022 15:06 Ответить
та ви і не історик..сидіть у своєму місті й вивчайте історію
10.11.2022 15:08 Ответить
Не кажіть що мені робити і я не скажу куди вам треба іти.
10.11.2022 15:17 Ответить
еу то ви знову про ***, грац івс
10.11.2022 15:18 Ответить
на смітнику тим решткам саме місце
10.11.2022 14:52 Ответить
щанувати померлих треба..бо хз, що з буль яким кладовищем, або місцем поховання може статись
10.11.2022 15:20 Ответить
померлих так але не окупантів кацапських. їх місце усіх на смітниках щоб і сліду небуло. бо понастовляли тих довбнів з пєпєша по усій країні. теж мені визволителі, окупанти вони і є окупанти і неважливо коли вони прийшли чи у 1918 чи у 1939, чи у 1943-44 чи зараз
10.11.2022 15:37 Ответить
блін..то я кажу ж..акуратно..там фонтан..десь могили не паплюжити..ми ж не кацапи..і смітники не паплюжте)
10.11.2022 15:41 Ответить
Хтось проти? Того в Дніпрі втопити.
10.11.2022 14:18 Ответить
я проти. і проти того, щоб не кияни вирішували долю пам'яток й памятників..

ще запропонуй Лавру знести, бо там московити
10.11.2022 14:20 Ответить
Києво-Печерська Лавра побудована коли на болотах москви ще жаби квакали, вона тимчасово окупована рашистськими попами і ніякого відношення до орди не має.
10.11.2022 14:35 Ответить
я не про будову, я про тих, хто її привласнив..доречі, я про Лавру набагато більше знань маю, бо ще у 90-х мала доступ до архивів ЦБ..
10.11.2022 14:50 Ответить
то кожний нехай за своє місто каже..бо можна све позносити так.
10.11.2022 14:40 Ответить
"позносити все"??? То що, на Київ не поширюється закон про декомунізацію???
10.11.2022 15:33 Ответить
Кияни не "якась особлива каста", а громада населеного пункту, яка згідно Закону про місцеве самоврядування має право вирішувати, які пам'ятники на її території встановлювати.
10.11.2022 14:48 Ответить
До слова: Київ це столиця України. Тобто приватизувати його ті, хто у ньому живе, за визначенням не можуть. Це місто належить ВСІМ громадянам цієї країни. І рішення щодо перейменування вулиць та знесення пам'ятників у ньому можуть і повинні приймати ВСІ громадяни України. А оце "ми кияни" це пережитки раяднського минулого. Ви ще про пропискау згадайте...
10.11.2022 16:03 Ответить
тобто?? якщо Київ - то столиця, то кожне бидло може робити що хоче?? Тоді, заберіть до себе у міста те блювотіння золотої молоді..нехай у вас по мвстах гоняють, а ми будемо вашім вулицям назви змінювати...

заберіть з Києва укурків свїх..

потім поговоримо
10.11.2022 16:08 Ответить
Знов "наше-ваше" почалося. Ось з цього і починається розбрат. Нагадує розмови "100% киян" під час Євромайдану: "как достало это кодло западэнское", "это же рассадник антисанитарии", "понаехали западенцы", "устроили тут вертеп", "западенцы - вот пускай у себя там майданы и устраивают", "я из-за этих рагулей я не могу нормально на работу доехать" і т.д. і т.п.

Оце і є приватизація міста нібито "корінними" киянами. Насправді, справжніх киян жалюгідно мало залишилося. А якщо людина тут народилася та виросла, то це ажніяк не надає їй якихось особливих прав.
10.11.2022 16:19 Ответить
1. про западенців я нічого не говорила.
2. лікуйте вже голову..почніть з дебільного ніку.
3. Так!! Мене бісять понаєхавшіє які кроять історію мого міста. Купують смартквартири по 18 кв метри загальної площі за очуєнні бабки, а потім отаку, як ви хрінь розносять..

доречі, наш препризедент теж понаєхавше бидло.
10.11.2022 16:24 Ответить
Образи співбесідника не є ознакою великого розуму.

І Ви все змішали до купи. Ми говоримо про перейменування вулиць та знесння пам'ятників радянської доби. Ви ж вперто переводите розмову на якихось нуворішів, які скуповують у Києві нерухомість та псують його своїми новобудовами. Не подобається це Вам? Ну так протестуйте, пишіть скарги, підпалюйте будівельну техніку, бийтеся з тітушками і т.д. і т.п.

До чого тут пам'ятники та вулиці???
10.11.2022 16:31 Ответить
то Ви й перший почали. А у другому пості, мабудь, розум свій пом'янули.

До чого нуворіші, Ви змішали коней з людбми. Я говорила про те, щоб бидло, що наїхало, не чіпало історичну чвсти ну Київа. Вчіться читати, й не їбіть мізки
10.11.2022 16:37 Ответить
Рухаєтесь і далі в руслі стандартного пострадянського дискурсу: спочатку прописка, потім особисті образи, тепер "сам дурак". Що далі?

Тобто ви хочете під виглядом боротьби з умовним бидлом не дати прибрати могилу ватутіна та пам'ятник щорсу: Я правильно зрозумів?
10.11.2022 16:44 Ответить
то самі по своєму руслу кудись й пливете..я нічого про прописку не говорила..то у вас щось..лікуйтесь вже..а то бидло
10.11.2022 16:50 Ответить
Дайте чітку відповідь. Ви хочете під виглядом боротьби з умовним бидлом не дати прибрати могилу ватутіна та пам'ятник щорсу? Так чи ні?
10.11.2022 16:51 Ответить
Іди в сраку, совкодрочерко - це я тобі кажу, як киянин.
10.11.2022 16:04 Ответить
правильное решение ...прах ватутина отдать родственникам вместе памятником по цене лома
10.11.2022 14:19 Ответить
і рахунок за демонтаж
10.11.2022 14:22 Ответить
Пропоную киянам і одеситам челендж: кияни зрізають Щорса з коня. Щорса переплавляють на метал, а коня дарують одеситам. Одесити прилаштовують коня ззаду до пам'ятника Катьці Другій. І буде все, як у реальному житті, коли Софія Фредеріка Августа Анґальт-Цербтська мала стосунки з кіньми...🐎🐎🐎🐎
10.11.2022 14:20 Ответить
Катруся просто з дитинства любила тварин )))
10.11.2022 14:47 Ответить
Ватутина ликвидировали бандеровцы.Поставте на том месте памятник военской доблести ОУН-УПА,а кости ватутина отослать на историческую родину
10.11.2022 14:22 Ответить
Навіщо відсилати? Краще обміняти на наших військовополонених
10.11.2022 17:10 Ответить
а памятник дерьмаку, который он воздвиг себе, нерукотворный? а если он не памятник - то почему его не посадят?
10.11.2022 14:28 Ответить
10.11.2022 14:38 Ответить
щеб рештки того ватутіна на смітник викинули б щоб і сліду незалишилось від паторочі красносракої.
10.11.2022 14:50 Ответить
"герої" з імпотентно-націоналістичної (других слів немає по наслідках їх роботи) організації С14 відрізали пару років назад ногу коня, "трофей" здобули". То треба їм на деребан віддати, нехай попиляють, заодно державний кошт демонтажу зберегти
10.11.2022 14:57 Ответить
Коли вже ту "залізну бабу" з дніпровських круч приберуть??????

Чи треба замовити в якZапів для неї персональний "Шахед"?!
10.11.2022 15:02 Ответить
у Вас повтор пішов?? читайте форуми і вчіть історію..куди й на кого та баба з мечем дивиться..

зносіть оті домівки на Печерських пагорбах, чи тільки ля-ля??
10.11.2022 15:07 Ответить
Яка, в дупу, "історія", мадам??...Ви про чию "історію" тут виспівуєте? Начиталися вчорашніх комсомольців з перепою? Чи ви з пулу таварісчя Ткачєнкі та сповідуєте "зелене євангеліє від д'Єрмака"? Так можна вписати в історію любого цементного "ідола", пофарбованого "сєрєбрянкою", що стовбичить десь коло сільради в якихось там Нижніх Засрачинцях. Може досить?
11.11.2022 00:12 Ответить
демонтувати? взірвати к і..ной матері!
10.11.2022 17:49 Ответить
Не, ну то уже якось не теє ))))
Кінь пригодиться, на коня можна кого завгодно посадити) хоч бувших героїв, хоч теперішніх)
10.11.2022 18:54 Ответить
Оставьте Щорса в покое!
Памятник красивый, а что он символизирует - никто уже не помнит. Спросите любого подростка - "что такое "щорс"?
11.11.2022 12:53 Ответить
 
 