Памятники Щорсу и Ватутину в Киеве планируют демонтировать, - Ткаченко
В Киеве демонтируют памятники советскому военачальнику Николаю Ватутину и одному из военных предводителей большевиков во время советско-украинской войны Николаю Щорсу.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на заседании Экспертного совета Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма приняли важные решения. Спойлер: Ватутину и Щорсу не место в публичном пространстве Украины. Детали позже, в официальном решении Совета", - написал он в фейсбуке.
Глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний отметил, что памятники Ватутину и Щорсу демонтируют.
"Только что завершилось заседание экспертной "комиссии по дерусификации" при Министерстве культуры и информационной политики. И сегодня мы приняли решение - считать необходимым демонтировать эти сооружения-памятники Щорсу и Ватутину", - написал Доний.
можна так й написати - пам'ятник невідомому коню..
А для українців, які цінують свою землю, культуру, історію і національних героїв те місце для пам'ятника борцеві за Незалежність України, організатору збройних сил Української Народної Республіки, головному отаману військ УНР, голові Директорії УНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Симону Петлюрі. Від цього пам'ятника починається вулиця Симона Петлюри.
Марії́нський пала́ц у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві ― офіційна церемоніальна резиденція президента України. Зведений у https://uk.wikipedia.org/wiki/1750 1750 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1755 1755 роках за зразком палацу, який проєктував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96 Вартоломей Растреллі для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олексія Розумовського , фаворита та фактичного чоловіка імператриці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Єлизавети Петрівни . Під час відвідування Києва 1744 року Єлизавета сама обрала для нього місце.
А ми ще через катьку у Одесі обурюємося. Київ теж клоака ще та...
Ми маємо багато українських Героїв для пам'ятника на тому місці.
ще запропонуй Лавру знести, бо там московити
заберіть з Києва укурків свїх..
потім поговоримо
Оце і є приватизація міста нібито "корінними" киянами. Насправді, справжніх киян жалюгідно мало залишилося. А якщо людина тут народилася та виросла, то це ажніяк не надає їй якихось особливих прав.
2. лікуйте вже голову..почніть з дебільного ніку.
3. Так!! Мене бісять понаєхавшіє які кроять історію мого міста. Купують смартквартири по 18 кв метри загальної площі за очуєнні бабки, а потім отаку, як ви хрінь розносять..
доречі, наш препризедент теж понаєхавше бидло.
І Ви все змішали до купи. Ми говоримо про перейменування вулиць та знесння пам'ятників радянської доби. Ви ж вперто переводите розмову на якихось нуворішів, які скуповують у Києві нерухомість та псують його своїми новобудовами. Не подобається це Вам? Ну так протестуйте, пишіть скарги, підпалюйте будівельну техніку, бийтеся з тітушками і т.д. і т.п.
До чого тут пам'ятники та вулиці???
До чого нуворіші, Ви змішали коней з людбми. Я говорила про те, щоб бидло, що наїхало, не чіпало історичну чвсти ну Київа. Вчіться читати, й не їбіть мізки
Тобто ви хочете під виглядом боротьби з умовним бидлом не дати прибрати могилу ватутіна та пам'ятник щорсу: Я правильно зрозумів?
Чи треба замовити в якZапів для неї персональний "Шахед"?!
зносіть оті домівки на Печерських пагорбах, чи тільки ля-ля??
Кінь пригодиться, на коня можна кого завгодно посадити) хоч бувших героїв, хоч теперішніх)
Памятник красивый, а что он символизирует - никто уже не помнит. Спросите любого подростка - "что такое "щорс"?