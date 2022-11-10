РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9359 посетителей онлайн
Новости
1 747 62

Помощь социально уязвимым группам киевлян вырастет в 1,5-2 раза, - Кличко

кличко

Поддержку малозащищенных слоев населения Киева в следующем году планируют увеличить более чем на 1 миллиард гривен. Проект соответствующего решения депутаты Киевсовета приняли сегодня на заседании.

Изменения в городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам" инициировал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

"Мы понимаем, что из-за войны большое количество киевлян оказалось в затруднительном положении и нуждаются в дополнительной поддержке. Город также заботится о защитниках Украины и членах их семей. Поддержка наших воинов является одним из главных приоритетов. Киев находит возможности повысить социальные стандарты для малозащищенных слоев населения". Поэтому мы инициируем изменения в программу "Забота. Навстречу киевлянам" и увеличиваем расходы для поддержки отдельных категорий киевлян", - заявил Кличко.

Изменения почувствуют около 100 тысяч человек. В частности, город планирует увеличить в 1,5-2 раза материальную помощь следующим категориям:

- лицам с инвалидностью 1 группы подгруппы А – до 2500 грн.;

- детям с инвалидностью подгруппы А, детям с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство, детям-сиротам – до 2500 грн;

- лицам с инвалидностью 1 группы, детям с инвалидностью, детям, над которыми установлена ​​опека или попечительство, получателям пособия на детей с тяжелыми перинатальными поражениями, врожденными пороками развития и редкими орфанными заболеваниями – до 2000 грн.

Дополнительные выплаты в размере 1000 грн предусмотрены для лиц с инвалидностью 2 группы, получающих государственную помощь.

Новые единовременные выплаты получат семьи, воспитывающие троих и более детей - из расчета два прожиточных минимума на ребенка.

Читайте также: В Киеве более 650 домов и объектов инфраструктуры пострадали от российских обстрелов, - Кличко

В полтора раза увеличат расходы на материальную помощь киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также увеличивается размер материальной помощи ветеранам войны и членам их семей. В частности, ежегодная помощь киевлянам – ветеранам войны с инвалидностью 1 группы увеличится с 20 до 30 тыс. грн, 2 группы – с 10 до 20 тыс. грн.

Кроме того, увеличатся расходы на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий для участников АТО, почти в 2 раза – на социально-психологическую помощь ветеранам войны. Изменения также предусматривают частичную компенсацию приобретения автомобиля для киевлян, потерявших конечности во время защиты Украины.

Автор: 

Киев (25994) Кличко Виталий (4674) соцвыплаты (507) соцпомощь (247)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Зміни відчують близько 100 тисяч осіб. Зокрема, місто планує збільшити у 1,5-2 рази матеріальну допомогу таким категоріям:

- особам з інвалідністю 1 групи підгрупи А - до 2500 грн;

- дітям з інвалідністю підгрупи А, дітям з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, дітям-сиротам - до 2500 грн;
- особам з інвалідністю 1 групи, дітям із інвалідністю, дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, одержувачам допомоги на дітей з тяжкими перинатальними ураженнями, вродженими вадами розвитку та рідкісними орфанними захворюваннями - до 2000 грн.

А Ваш папа инвалид или сирота?
показать весь комментарий
10.11.2022 18:34 Ответить
+2
Всё дело в том, что кто-то НЕ инвалит и НЕ сирота, но РАБОТЫ У НЕГО давно нету и он НЕ получит никакой помощи, потому что у него НЕТУ бумажки о том, что он не сирота или не инвалид!
ВОЙНА не может делить людей на одних и других. КУШАТЬ хотят ВСЕ!

и всё)
показать весь комментарий
10.11.2022 18:43 Ответить
+2
Поясню ... Бо на дитину з інвалідністю разом з надбавкою на догляд я отримую 2790,90 грн. Місто надає допомогу по "Турботі" 1000 грн, тепер буде 2000 грн. Лише моральний інвалід може позаздрити під час війни і так знедоленим дітям
показать весь комментарий
10.11.2022 18:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дякую..моєму тату нічого..бо видатки платив справно, пенсія вища за ту мінімалку..алілуя..навіть комуналку не зменшить..
показать весь комментарий
10.11.2022 18:18 Ответить
Зміни відчують близько 100 тисяч осіб. Зокрема, місто планує збільшити у 1,5-2 рази матеріальну допомогу таким категоріям:

- особам з інвалідністю 1 групи підгрупи А - до 2500 грн;

- дітям з інвалідністю підгрупи А, дітям з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, дітям-сиротам - до 2500 грн;
- особам з інвалідністю 1 групи, дітям із інвалідністю, дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, одержувачам допомоги на дітей з тяжкими перинатальними ураженнями, вродженими вадами розвитку та рідкісними орфанними захворюваннями - до 2000 грн.

А Ваш папа инвалид или сирота?
показать весь комментарий
10.11.2022 18:34 Ответить
Всё дело в том, что кто-то НЕ инвалит и НЕ сирота, но РАБОТЫ У НЕГО давно нету и он НЕ получит никакой помощи, потому что у него НЕТУ бумажки о том, что он не сирота или не инвалид!
ВОЙНА не может делить людей на одних и других. КУШАТЬ хотят ВСЕ!

и всё)
показать весь комментарий
10.11.2022 18:43 Ответить
Ясное дело что кушать хотят все, но если ваш папа не инвалид и не сирота, то где его пенсия?
показать весь комментарий
10.11.2022 18:46 Ответить
Причем тут мой папа? А я - не человек уже?
Если у Вас работа есть, то Вам только по этой причине можно позавидовать! Не более! У многих людей нет возможности банально ЗАРАБОТАТЬ!
Но делить у нас людей - ПРАВИЛО номер один по всем категориям и критериям))
показать весь комментарий
10.11.2022 19:38 Ответить
Ты чего истеришь? Не можешь заработать имея руки, ноги, иди бейся головой об стенку до паралича, получишь 1 группу А. И тогда узнаешь сколько стоит памперс и уход, чтоб поменять памперс, умыть и просто стакан воды выпить. Кому завидуешь?
показать весь комментарий
10.11.2022 20:41 Ответить
Инсультник? Знаю Я, что ЭТО такое, в том то и дело!((
Истерите Вы, дамочка, если, не разобравшись, пиз...те(((
Отвалите вообще, я Вам ничего не говорила.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:19 Ответить
Суму на дитину з інвалідністю в місяць на ліки і соц забечення уявлеєте? Бачу що ні. Краще жувати, ніж говорити, а ще мати трохи мізків і все
показать весь комментарий
10.11.2022 18:47 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 19:36 Ответить
інвалід І група..полегшало? не евакуйований
показать весь комментарий
10.11.2022 19:10 Ответить
дякую..моєму тату нічого..бо видатки платив справно, пенсія вища за ту мінімалку..алілуя..навіть комуналку не зменшить..

Это Ваш коментар?
показать весь комментарий
10.11.2022 19:12 Ответить
мій. шо не так?
показать весь комментарий
10.11.2022 19:16 Ответить
Ясное дело что кушать хотят все, но если ваш папа не инвалид и не сирота, то где его пенсия?
показать весь комментарий
10.11.2022 19:17 Ответить
заглохни вже. мій І група..бажаю, тобі, падло, легти й вчити українську..бидлота кацапська
показать весь комментарий
10.11.2022 19:20 Ответить
Только кацапская быдлота так умеет хамить, Марина. Ты немного переигрываешь из своей кацацапии со своим якобы больным папенькой. Тролллячка, почем за высер?
показать весь комментарий
10.11.2022 19:27 Ответить
відповіло мені щось таке незрозуміле..вчи українську..екзамен потів в тебе приму
показать весь комментарий
10.11.2022 19:33 Ответить
Марина. РУСКИЙ язык такой же УКРАИНСКИЙ, НАШ, родненький! КИЕВСКАЯ РУСЬ потому что)
Не надо упрекать человека за язык. Просто не надо и всё) Масса укрїномовних сидять у ВР та пиз..ять гроші, а люди тепер сваряться тут, тому що хтось спи...в ЇХНІ гроші, котрі влада повинна виплачувати ВСІМ! Одні втратили домівку, інші можливість жити та допомагати!
Важко ВСІМ, не лише тим, кого виділили у пості.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:41 Ответить
Ирина, я НЕ РОЗУМІЮ твою мову, яка кацапська КИЕВСКАЯ РУСЬ? ти тупо свої катушки продала за 30 монеток?
показать весь комментарий
10.11.2022 19:46 Ответить
ну Вы даёте, Марина)) Почитайте в интернете))
показать весь комментарий
10.11.2022 19:48 Ответить
в інтернеті кацапи тільки читають
показать весь комментарий
10.11.2022 19:49 Ответить
Понятно)) Понятно то, что Вы вообще НИЧЕРТА НЕ ЗНАЕТЕ))
И виноват НЕ интернет или библиотеки, в которые ходили интересующиеся дети почитать и набраться ума, а что-то другое))

А Вы где сейчас находитесь? За партой в школе сидите чи шо? ЭТО И ЕСТЬ не что иное, как ИНТЕРНЕТ))

В Европу хотите?)) Там будет Вам трудно))
показать весь комментарий
10.11.2022 19:53 Ответить
ні, читаю твій дебільний пост..

вчи українську
показать весь комментарий
10.11.2022 19:55 Ответить
ясно. Заклинило людину, ну що ж, буває))) Заціпило))
показать весь комментарий
10.11.2022 19:58 Ответить
Це все кухонні розбірки, але призиви вчити рідненьку підтримую.

На рахунок літописа, окуповані московські болота довго не знали як чому навчити - тому запросили з Київської Русі писців та наклепали їм "язик". До сих пір є прислів'я "Все точки над И", що каже про те що ще донедавна (по деяким даним до Леніна 1923-24 року) Росия була з однією "И" та буквица "ьі" в абетке була відсутня.

До чого все це? Да до того що фіноугри нашої мови не повинні мати, а якщо мати - то бути вдячними за вимушений подарунок... але...

Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала,
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?

#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
показать весь комментарий
10.11.2022 22:07 Ответить
Не надо хамить как кацапская самка, Марина.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:51 Ответить
Треба вчити українську, бидлогусак
показать весь комментарий
10.11.2022 19:52 Ответить
А Вы кто после подобных слов? З якого села вилізли? Верніться взад))
показать весь комментарий
10.11.2022 19:54 Ответить
не можу читати бидлопости кацапськоукраїнською..очі сльози заливають
показать весь комментарий
10.11.2022 19:57 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 19:59 Ответить
зацІпило, чи заціпило?
показать весь комментарий
10.11.2022 20:01 Ответить
Тупая курица никак не может зацепить украинского воина, лови рашистов в своих комментах. Сколько тебе платят и кто?
показать весь комментарий
10.11.2022 20:05 Ответить
Тітка НЕ в курсі, що у ЗСУ дууууже багацько воїнів РОСІЙСЬКОМОВНИХ, тому що вона інтернетом не користується, так вона сказала)))
показать весь комментарий
10.11.2022 20:08 Ответить
Так если общаться на форуме, то и надо не хамить по рабссейсской привычке. Это я о Маше Кравец. Хамят только раббсияне. И кстати, что Маша знает о своей такой полезной фамилии?
показать весь комментарий
10.11.2022 20:17 Ответить
Она имеет отношение к Елене Кравец? Та ладно?
показать весь комментарий
10.11.2022 20:21 Ответить
А, тьфу, то ж из оркостана камедивуменша Марина, точно))
показать весь комментарий
10.11.2022 20:22 Ответить
Стоп. Ваш батько отримує пенсію по інвалідності чи за віком? Турбота діє багато років. Подивіться чи є сенс перейти на пенсію по інвалідності. Тоді буде і по Турботі доплата.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:33 Ответить
інвалідність..отруївся дихлоретаном при аварії на виробництві вікон
показать весь комментарий
10.11.2022 19:36 Ответить
Дізнавайтесь за турботу. Їдьте в собез
показать весь комментарий
11.11.2022 14:17 Ответить
А что только киевлянам?а другие города???уже не люди!?
показать весь комментарий
10.11.2022 18:49 Ответить
Це з бюджету Києва для киян, запитання до мера Вашого міста. Не скрізь є така програма підтримки на жаль
показать весь комментарий
10.11.2022 18:51 Ответить
Это тем, у кого субсидия?)) Так там половина мертвых душ - среди субсидиантов)) Еще треть тех, кто имеет липовые документиы для получания субсидий. То кому будут вручаться пакеты с помощью?

И вообще... почему НЕ всем?
показать весь комментарий
10.11.2022 18:21 Ответить
Поясню ... Бо на дитину з інвалідністю разом з надбавкою на догляд я отримую 2790,90 грн. Місто надає допомогу по "Турботі" 1000 грн, тепер буде 2000 грн. Лише моральний інвалід може позаздрити під час війни і так знедоленим дітям
показать весь комментарий
10.11.2022 18:46 Ответить
тільки всім знедоленим можуть позаздрити..про діток навіть мовчу
показать весь комментарий
10.11.2022 19:17 Ответить
Вы не путайте государственную шерсть и собственной!)) ВОЙНА В СТРАНЕ! Какие зависти и вообще? Что Вы несёте?
ВСЕ КУШАТЬ хотят! Вне зависимости, инвалид или нет, у всех есть ДЕТИ!!!

у меня всё.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:35 Ответить
вчи українську, чмоня..а то жерти вона бажає
показать весь комментарий
10.11.2022 19:48 Ответить
Жерете ВИ та Ваші діточки))
Йдіть до ВР та там скаженійте від усієї душі, Вам це личить, Маринко))
Ви яскравий приклад орковської сучки, котра ВЕСТИ СЕБЕ НЕ ВМІЄ, але на кожному кроці гавкає на всіх)) ***** - слово літературне, якщо що))

Вам така мова не підходе? Яку ще Вам подати?))
показать весь комментарий
10.11.2022 19:56 Ответить
довго думала, крємлять косноязична? згинь вже, проприпіздованка ущербна найнафіг..

щоб тобою вкрилось небо зірками, падло..тільки кацапи про дітей щось кажуть, бидлота..ти й в Африці бидлота
показать весь комментарий
10.11.2022 20:00 Ответить
Господи, яке ж ти кончАне))
показать весь комментарий
10.11.2022 20:10 Ответить
і тебе і по тому ж

перекладати навчилось? жери кукурудзу
показать весь комментарий
10.11.2022 20:12 Ответить
Кукурудзу?)) А що з нею не так? Й взагалі, ти мене вже задовбала, йди краще під три чорти)
показать весь комментарий
10.11.2022 20:14 Ответить
то я тебе не чіпала..

в тебе посмішка навширину прикладу..посміхайся й надалі
показать весь комментарий
10.11.2022 20:17 Ответить
Чуєшь, тітко)) Ти навіть не бачишь, кому то я відповіла, але стала кидатись та падати й битись головою. НАшо? Заспокойся вже. То я не тобі відповідала)))
показать весь комментарий
10.11.2022 20:01 Ответить
а..якщо я тітка, то ти соска)) відповідало як раз ти
показать весь комментарий
10.11.2022 20:03 Ответить
Тітко. Відкрий оченята та прочитай спочатку відповіді до допису
показать весь комментарий
10.11.2022 20:06 Ответить
соско, відвали
показать весь комментарий
10.11.2022 20:08 Ответить
Вашій дитині треба памперси великого розміру? Чи може треба спец харчування? Чи може щомісяця аналізи по 2000-3000 грн? Візок? Ортопедичне взуття? Ні? Тоді підіймай дупу і йди в центр зайнятості. З насолодою поміняють ролями і поділюсь як ти завиєшь коли буде дитина з інвалідністю ... Жодні гроші будуть не треба
показать весь комментарий
11.11.2022 14:20 Ответить
Та піщов ти У ДУПУ, хамидло кацапське!
показать весь комментарий
11.11.2022 16:05 Ответить
Іруська ти давно ходила за руським кораблЬОм?))) По дописах ти звідти і не вертаєшся .. щоб тобі було те у житті, чому позаздрила...
показать весь комментарий
11.11.2022 17:06 Ответить
посміюсь з приводу субсилій..думаєте кияни мають? мають..з мінімалки..а хто має мінмалки? депутати..бідосі..і їх родини..халупи на печерських пагорбах..
показать весь комментарий
10.11.2022 19:14 Ответить
Почему то все начинается с депутатов
показать весь комментарий
10.11.2022 20:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=i7ek0el16UA Добровольчі формування Києва намагаються неправомірно та з максимальним замовчуванням розпустити !
показать весь комментарий
10.11.2022 20:54 Ответить
 
 