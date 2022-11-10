Помощь социально уязвимым группам киевлян вырастет в 1,5-2 раза, - Кличко
Поддержку малозащищенных слоев населения Киева в следующем году планируют увеличить более чем на 1 миллиард гривен. Проект соответствующего решения депутаты Киевсовета приняли сегодня на заседании.
Изменения в городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам" инициировал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.
"Мы понимаем, что из-за войны большое количество киевлян оказалось в затруднительном положении и нуждаются в дополнительной поддержке. Город также заботится о защитниках Украины и членах их семей. Поддержка наших воинов является одним из главных приоритетов. Киев находит возможности повысить социальные стандарты для малозащищенных слоев населения". Поэтому мы инициируем изменения в программу "Забота. Навстречу киевлянам" и увеличиваем расходы для поддержки отдельных категорий киевлян", - заявил Кличко.
Изменения почувствуют около 100 тысяч человек. В частности, город планирует увеличить в 1,5-2 раза материальную помощь следующим категориям:
- лицам с инвалидностью 1 группы подгруппы А – до 2500 грн.;
- детям с инвалидностью подгруппы А, детям с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, детям-сиротам – до 2500 грн;
- лицам с инвалидностью 1 группы, детям с инвалидностью, детям, над которыми установлена опека или попечительство, получателям пособия на детей с тяжелыми перинатальными поражениями, врожденными пороками развития и редкими орфанными заболеваниями – до 2000 грн.
Дополнительные выплаты в размере 1000 грн предусмотрены для лиц с инвалидностью 2 группы, получающих государственную помощь.
Новые единовременные выплаты получат семьи, воспитывающие троих и более детей - из расчета два прожиточных минимума на ребенка.
В полтора раза увеличат расходы на материальную помощь киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Также увеличивается размер материальной помощи ветеранам войны и членам их семей. В частности, ежегодная помощь киевлянам – ветеранам войны с инвалидностью 1 группы увеличится с 20 до 30 тыс. грн, 2 группы – с 10 до 20 тыс. грн.
Кроме того, увеличатся расходы на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий для участников АТО, почти в 2 раза – на социально-психологическую помощь ветеранам войны. Изменения также предусматривают частичную компенсацию приобретения автомобиля для киевлян, потерявших конечности во время защиты Украины.
