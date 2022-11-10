УКР
Допомога соціально вразливим групам киян зросте у 1,5-2 рази, - Кличко

кличко

Підтримку малозахищених верств населення Києва наступного року планують збільшити на понад 1 мільярд гривень. Проєкт відповідного рішення депутати Київради схвалили сьогодні на засіданні.

Зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" ініціював мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

"Ми розуміємо, що через війну велика кількість киян опинилися у скрутному становищі та потребують додаткової підтримки. Місто також піклується про захисників України та членів їхніх родин. Підтримка наших воїнів є одним із головних пріоритетів. Київ знаходить можливості підвищити соціальні стандарти для малозахищених верств населення. Тому ми ініціюємо зміни до програми "Турбота. Назустріч киянам" та збільшуємо видатки для підтримки окремих категорій киян", - заявив Кличко.

Зміни відчують близько 100 тисяч осіб. Зокрема, місто планує збільшити у 1,5-2 рази матеріальну допомогу таким категоріям:

- особам з інвалідністю 1 групи підгрупи А – до 2500 грн;

- дітям з інвалідністю підгрупи А, дітям з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, дітям-сиротам – до 2500 грн;

- особам з інвалідністю 1 групи, дітям із інвалідністю, дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, одержувачам допомоги на дітей з тяжкими перинатальними ураженнями, вродженими вадами розвитку та рідкісними орфанними захворюваннями – до 2000 грн.

Додаткові виплати у розмірі 1000 грн передбачені для осіб з інвалідністю 2 групи, які отримують державну допомогу.

Нові одноразові виплати отримають родини, які виховують трьох і більше дітей - із розрахунку два прожиткових мінімуми на дитину.

Читайте також: Масових святкувань на Різдво й Новий рік у Києві не буде, - Кличко

У півтора раза збільшать видатки на матеріальну допомогу киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Також збільшується розмір матеріальної допомоги ветеранам війни та членам їхніх родин. Зокрема, щорічна допомога киянам - ветеранам війни з інвалідністю 1 групи збільшиться з 20 до 30 тис. грн, 2 групи – з 10 до 20 тис. грн.

Крім того, зростуть видатки на придбання лікарських засобів та медичних виробів для учасників АТО, майже в 2 рази – на соціально-психологічну допомогу ветеранам війни. Зміни також передбачають часткову компенсацію придбання автомобіля для киян, які під час захисту України втратили кінцівки.

Київ (20027) Кличко Віталій (3551) соцвиплати (321) соцдопомога (137)
А Ваш папа инвалид или сирота?
10.11.2022 18:34 Відповісти
Всё дело в том, что кто-то НЕ инвалит и НЕ сирота, но РАБОТЫ У НЕГО давно нету и он НЕ получит никакой помощи, потому что у него НЕТУ бумажки о том, что он не сирота или не инвалид!
ВОЙНА не может делить людей на одних и других. КУШАТЬ хотят ВСЕ!

и всё)
10.11.2022 18:43 Відповісти
Поясню ... Бо на дитину з інвалідністю разом з надбавкою на догляд я отримую 2790,90 грн. Місто надає допомогу по "Турботі" 1000 грн, тепер буде 2000 грн. Лише моральний інвалід може позаздрити під час війни і так знедоленим дітям
10.11.2022 18:46 Відповісти
дякую..моєму тату нічого..бо видатки платив справно, пенсія вища за ту мінімалку..алілуя..навіть комуналку не зменшить..
10.11.2022 18:18 Відповісти
А Ваш папа инвалид или сирота?
10.11.2022 18:34 Відповісти
Всё дело в том, что кто-то НЕ инвалит и НЕ сирота, но РАБОТЫ У НЕГО давно нету и он НЕ получит никакой помощи, потому что у него НЕТУ бумажки о том, что он не сирота или не инвалид!
ВОЙНА не может делить людей на одних и других. КУШАТЬ хотят ВСЕ!

и всё)
10.11.2022 18:43 Відповісти
Ясное дело что кушать хотят все, но если ваш папа не инвалид и не сирота, то где его пенсия?
10.11.2022 18:46 Відповісти
Причем тут мой папа? А я - не человек уже?
Если у Вас работа есть, то Вам только по этой причине можно позавидовать! Не более! У многих людей нет возможности банально ЗАРАБОТАТЬ!
Но делить у нас людей - ПРАВИЛО номер один по всем категориям и критериям))
10.11.2022 19:38 Відповісти
Ты чего истеришь? Не можешь заработать имея руки, ноги, иди бейся головой об стенку до паралича, получишь 1 группу А. И тогда узнаешь сколько стоит памперс и уход, чтоб поменять памперс, умыть и просто стакан воды выпить. Кому завидуешь?
показати весь коментар
Инсультник? Знаю Я, что ЭТО такое, в том то и дело!((
Истерите Вы, дамочка, если, не разобравшись, пиз...те(((
Отвалите вообще, я Вам ничего не говорила.
Суму на дитину з інвалідністю в місяць на ліки і соц забечення уявлеєте? Бачу що ні. Краще жувати, ніж говорити, а ще мати трохи мізків і все
показати весь коментар
інвалід І група..полегшало? не евакуйований
показати весь коментар
дякую..моєму тату нічого..бо видатки платив справно, пенсія вища за ту мінімалку..алілуя..навіть комуналку не зменшить..

Это Ваш коментар?
мій. шо не так?
показати весь коментар
Ясное дело что кушать хотят все, но если ваш папа не инвалид и не сирота, то где его пенсия?
показати весь коментар
заглохни вже. мій І група..бажаю, тобі, падло, легти й вчити українську..бидлота кацапська
Только кацапская быдлота так умеет хамить, Марина. Ты немного переигрываешь из своей кацацапии со своим якобы больным папенькой. Тролллячка, почем за высер?
показати весь коментар
10.11.2022 19:27 Відповісти
відповіло мені щось таке незрозуміле..вчи українську..екзамен потів в тебе приму
показати весь коментар
Марина. РУСКИЙ язык такой же УКРАИНСКИЙ, НАШ, родненький! КИЕВСКАЯ РУСЬ потому что)
Не надо упрекать человека за язык. Просто не надо и всё) Масса укрїномовних сидять у ВР та пиз..ять гроші, а люди тепер сваряться тут, тому що хтось спи...в ЇХНІ гроші, котрі влада повинна виплачувати ВСІМ! Одні втратили домівку, інші можливість жити та допомагати!
Важко ВСІМ, не лише тим, кого виділили у пості.
10.11.2022 19:41 Відповісти
Ирина, я НЕ РОЗУМІЮ твою мову, яка кацапська КИЕВСКАЯ РУСЬ? ти тупо свої катушки продала за 30 монеток?
показати весь коментар
ну Вы даёте, Марина)) Почитайте в интернете))
показати весь коментар
в інтернеті кацапи тільки читають
показати весь коментар
Понятно)) Понятно то, что Вы вообще НИЧЕРТА НЕ ЗНАЕТЕ))
И виноват НЕ интернет или библиотеки, в которые ходили интересующиеся дети почитать и набраться ума, а что-то другое))

А Вы где сейчас находитесь? За партой в школе сидите чи шо? ЭТО И ЕСТЬ не что иное, как ИНТЕРНЕТ))

В Европу хотите?)) Там будет Вам трудно))
ні, читаю твій дебільний пост..

вчи українську
ясно. Заклинило людину, ну що ж, буває))) Заціпило))
показати весь коментар
Це все кухонні розбірки, але призиви вчити рідненьку підтримую.

На рахунок літописа, окуповані московські болота довго не знали як чому навчити - тому запросили з Київської Русі писців та наклепали їм "язик". До сих пір є прислів'я "Все точки над И", що каже про те що ще донедавна (по деяким даним до Леніна 1923-24 року) Росия була з однією "И" та буквица "ьі" в абетке була відсутня.

До чого все це? Да до того що фіноугри нашої мови не повинні мати, а якщо мати - то бути вдячними за вимушений подарунок... але...

Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала,
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?

#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
Не надо хамить как кацапская самка, Марина.
показати весь коментар
Треба вчити українську, бидлогусак
показати весь коментар
А Вы кто после подобных слов? З якого села вилізли? Верніться взад))
показати весь коментар
не можу читати бидлопости кацапськоукраїнською..очі сльози заливають
показати весь коментар
зацІпило, чи заціпило?
показати весь коментар
Тупая курица никак не может зацепить украинского воина, лови рашистов в своих комментах. Сколько тебе платят и кто?
показати весь коментар
Тітка НЕ в курсі, що у ЗСУ дууууже багацько воїнів РОСІЙСЬКОМОВНИХ, тому що вона інтернетом не користується, так вона сказала)))
показати весь коментар
Так если общаться на форуме, то и надо не хамить по рабссейсской привычке. Это я о Маше Кравец. Хамят только раббсияне. И кстати, что Маша знает о своей такой полезной фамилии?
показати весь коментар
Она имеет отношение к Елене Кравец? Та ладно?
показати весь коментар
А, тьфу, то ж из оркостана камедивуменша Марина, точно))
показати весь коментар
Стоп. Ваш батько отримує пенсію по інвалідності чи за віком? Турбота діє багато років. Подивіться чи є сенс перейти на пенсію по інвалідності. Тоді буде і по Турботі доплата.
показати весь коментар
інвалідність..отруївся дихлоретаном при аварії на виробництві вікон
показати весь коментар
Дізнавайтесь за турботу. Їдьте в собез
показати весь коментар
А что только киевлянам?а другие города???уже не люди!?
показати весь коментар
Це з бюджету Києва для киян, запитання до мера Вашого міста. Не скрізь є така програма підтримки на жаль
показати весь коментар
Это тем, у кого субсидия?)) Так там половина мертвых душ - среди субсидиантов)) Еще треть тех, кто имеет липовые документиы для получания субсидий. То кому будут вручаться пакеты с помощью?

И вообще... почему НЕ всем?
показати весь коментар
Поясню ... Бо на дитину з інвалідністю разом з надбавкою на догляд я отримую 2790,90 грн. Місто надає допомогу по "Турботі" 1000 грн, тепер буде 2000 грн. Лише моральний інвалід може позаздрити під час війни і так знедоленим дітям
показати весь коментар
тільки всім знедоленим можуть позаздрити..про діток навіть мовчу
показати весь коментар
Вы не путайте государственную шерсть и собственной!)) ВОЙНА В СТРАНЕ! Какие зависти и вообще? Что Вы несёте?
ВСЕ КУШАТЬ хотят! Вне зависимости, инвалид или нет, у всех есть ДЕТИ!!!

у меня всё.
показати весь коментар
вчи українську, чмоня..а то жерти вона бажає
показати весь коментар
Жерете ВИ та Ваші діточки))
Йдіть до ВР та там скаженійте від усієї душі, Вам це личить, Маринко))
Ви яскравий приклад орковської сучки, котра ВЕСТИ СЕБЕ НЕ ВМІЄ, але на кожному кроці гавкає на всіх)) ***** - слово літературне, якщо що))

Вам така мова не підходе? Яку ще Вам подати?))
показати весь коментар
довго думала, крємлять косноязична? згинь вже, проприпіздованка ущербна найнафіг..

щоб тобою вкрилось небо зірками, падло..тільки кацапи про дітей щось кажуть, бидлота..ти й в Африці бидлота
показати весь коментар
Господи, яке ж ти кончАне))
показати весь коментар
і тебе і по тому ж

перекладати навчилось? жери кукурудзу
показати весь коментар
Кукурудзу?)) А що з нею не так? Й взагалі, ти мене вже задовбала, йди краще під три чорти)
показати весь коментар
то я тебе не чіпала..

в тебе посмішка навширину прикладу..посміхайся й надалі
показати весь коментар
Чуєшь, тітко)) Ти навіть не бачишь, кому то я відповіла, але стала кидатись та падати й битись головою. НАшо? Заспокойся вже. То я не тобі відповідала)))
показати весь коментар
а..якщо я тітка, то ти соска)) відповідало як раз ти
показати весь коментар
Тітко. Відкрий оченята та прочитай спочатку відповіді до допису
показати весь коментар
соско, відвали
показати весь коментар
Вашій дитині треба памперси великого розміру? Чи може треба спец харчування? Чи може щомісяця аналізи по 2000-3000 грн? Візок? Ортопедичне взуття? Ні? Тоді підіймай дупу і йди в центр зайнятості. З насолодою поміняють ролями і поділюсь як ти завиєшь коли буде дитина з інвалідністю ... Жодні гроші будуть не треба
показати весь коментар
Та піщов ти У ДУПУ, хамидло кацапське!
показати весь коментар
Іруська ти давно ходила за руським кораблЬОм?))) По дописах ти звідти і не вертаєшся .. щоб тобі було те у житті, чому позаздрила...
показати весь коментар
посміюсь з приводу субсилій..думаєте кияни мають? мають..з мінімалки..а хто має мінмалки? депутати..бідосі..і їх родини..халупи на печерських пагорбах..
показати весь коментар
Почему то все начинается с депутатов
показати весь коментар
https://www.youtube.com/watch?v=i7ek0el16UA Добровольчі формування Києва намагаються неправомірно та з максимальним замовчуванням розпустити !
показати весь коментар
