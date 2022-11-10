Допомога соціально вразливим групам киян зросте у 1,5-2 рази, - Кличко
Підтримку малозахищених верств населення Києва наступного року планують збільшити на понад 1 мільярд гривень. Проєкт відповідного рішення депутати Київради схвалили сьогодні на засіданні.
Зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" ініціював мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.
"Ми розуміємо, що через війну велика кількість киян опинилися у скрутному становищі та потребують додаткової підтримки. Місто також піклується про захисників України та членів їхніх родин. Підтримка наших воїнів є одним із головних пріоритетів. Київ знаходить можливості підвищити соціальні стандарти для малозахищених верств населення. Тому ми ініціюємо зміни до програми "Турбота. Назустріч киянам" та збільшуємо видатки для підтримки окремих категорій киян", - заявив Кличко.
Зміни відчують близько 100 тисяч осіб. Зокрема, місто планує збільшити у 1,5-2 рази матеріальну допомогу таким категоріям:
- особам з інвалідністю 1 групи підгрупи А – до 2500 грн;
- дітям з інвалідністю підгрупи А, дітям з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, дітям-сиротам – до 2500 грн;
- особам з інвалідністю 1 групи, дітям із інвалідністю, дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, одержувачам допомоги на дітей з тяжкими перинатальними ураженнями, вродженими вадами розвитку та рідкісними орфанними захворюваннями – до 2000 грн.
Додаткові виплати у розмірі 1000 грн передбачені для осіб з інвалідністю 2 групи, які отримують державну допомогу.
Нові одноразові виплати отримають родини, які виховують трьох і більше дітей - із розрахунку два прожиткових мінімуми на дитину.
У півтора раза збільшать видатки на матеріальну допомогу киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Також збільшується розмір матеріальної допомоги ветеранам війни та членам їхніх родин. Зокрема, щорічна допомога киянам - ветеранам війни з інвалідністю 1 групи збільшиться з 20 до 30 тис. грн, 2 групи – з 10 до 20 тис. грн.
Крім того, зростуть видатки на придбання лікарських засобів та медичних виробів для учасників АТО, майже в 2 рази – на соціально-психологічну допомогу ветеранам війни. Зміни також передбачають часткову компенсацію придбання автомобіля для киян, які під час захисту України втратили кінцівки.
А Ваш папа инвалид или сирота?
ВОЙНА не может делить людей на одних и других. КУШАТЬ хотят ВСЕ!
и всё)
Если у Вас работа есть, то Вам только по этой причине можно позавидовать! Не более! У многих людей нет возможности банально ЗАРАБОТАТЬ!
Но делить у нас людей - ПРАВИЛО номер один по всем категориям и критериям))
Истерите Вы, дамочка, если, не разобравшись, пиз...те(((
Отвалите вообще, я Вам ничего не говорила.
Это Ваш коментар?
Не надо упрекать человека за язык. Просто не надо и всё) Масса укрїномовних сидять у ВР та пиз..ять гроші, а люди тепер сваряться тут, тому що хтось спи...в ЇХНІ гроші, котрі влада повинна виплачувати ВСІМ! Одні втратили домівку, інші можливість жити та допомагати!
Важко ВСІМ, не лише тим, кого виділили у пості.
И виноват НЕ интернет или библиотеки, в которые ходили интересующиеся дети почитать и набраться ума, а что-то другое))
А Вы где сейчас находитесь? За партой в школе сидите чи шо? ЭТО И ЕСТЬ не что иное, как ИНТЕРНЕТ))
В Европу хотите?)) Там будет Вам трудно))
вчи українську
На рахунок літописа, окуповані московські болота довго не знали як чому навчити - тому запросили з Київської Русі писців та наклепали їм "язик". До сих пір є прислів'я "Все точки над И", що каже про те що ще донедавна (по деяким даним до Леніна 1923-24 року) Росия була з однією "И" та буквица "ьі" в абетке була відсутня.
До чого все це? Да до того що фіноугри нашої мови не повинні мати, а якщо мати - то бути вдячними за вимушений подарунок... але...
Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала,
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?
#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
И вообще... почему НЕ всем?
ВСЕ КУШАТЬ хотят! Вне зависимости, инвалид или нет, у всех есть ДЕТИ!!!
у меня всё.
Йдіть до ВР та там скаженійте від усієї душі, Вам це личить, Маринко))
Ви яскравий приклад орковської сучки, котра ВЕСТИ СЕБЕ НЕ ВМІЄ, але на кожному кроці гавкає на всіх)) ***** - слово літературне, якщо що))
Вам така мова не підходе? Яку ще Вам подати?))
щоб тобою вкрилось небо зірками, падло..тільки кацапи про дітей щось кажуть, бидлота..ти й в Африці бидлота
перекладати навчилось? жери кукурудзу
в тебе посмішка навширину прикладу..посміхайся й надалі