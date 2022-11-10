Допомога соціально вразливим групам киян зросте у 1,5-2 рази, - Кличко

Підтримку малозахищених верств населення Києва наступного року планують збільшити на понад 1 мільярд гривень. Проєкт відповідного рішення депутати Київради схвалили сьогодні на засіданні.

Зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" ініціював мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

"Ми розуміємо, що через війну велика кількість киян опинилися у скрутному становищі та потребують додаткової підтримки. Місто також піклується про захисників України та членів їхніх родин. Підтримка наших воїнів є одним із головних пріоритетів. Київ знаходить можливості підвищити соціальні стандарти для малозахищених верств населення. Тому ми ініціюємо зміни до програми "Турбота. Назустріч киянам" та збільшуємо видатки для підтримки окремих категорій киян", - заявив Кличко.

Зміни відчують близько 100 тисяч осіб. Зокрема, місто планує збільшити у 1,5-2 рази матеріальну допомогу таким категоріям:

- особам з інвалідністю 1 групи підгрупи А – до 2500 грн;

- дітям з інвалідністю підгрупи А, дітям з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, дітям-сиротам – до 2500 грн;

- особам з інвалідністю 1 групи, дітям із інвалідністю, дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, одержувачам допомоги на дітей з тяжкими перинатальними ураженнями, вродженими вадами розвитку та рідкісними орфанними захворюваннями – до 2000 грн.

Додаткові виплати у розмірі 1000 грн передбачені для осіб з інвалідністю 2 групи, які отримують державну допомогу.

Нові одноразові виплати отримають родини, які виховують трьох і більше дітей - із розрахунку два прожиткових мінімуми на дитину.

Читайте також: Масових святкувань на Різдво й Новий рік у Києві не буде, - Кличко

У півтора раза збільшать видатки на матеріальну допомогу киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Також збільшується розмір матеріальної допомоги ветеранам війни та членам їхніх родин. Зокрема, щорічна допомога киянам - ветеранам війни з інвалідністю 1 групи збільшиться з 20 до 30 тис. грн, 2 групи – з 10 до 20 тис. грн.

Крім того, зростуть видатки на придбання лікарських засобів та медичних виробів для учасників АТО, майже в 2 рази – на соціально-психологічну допомогу ветеранам війни. Зміни також передбачають часткову компенсацію придбання автомобіля для киян, які під час захисту України втратили кінцівки.