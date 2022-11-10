РУС
В Республиканской партии призывают Байдена передать Украине ракеты ATACMS

В Республиканской партии призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине больше оружия, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNS News.

В частности, конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол призвал Байдена вооружить Украину "правильным оружием".

"Администрации Байдена давно пора предоставить Киеву все необходимое оружие, в том числе ATACM большей дальности, чтобы Путин и все агрессоры поняли, что они не могут выиграть неспровоцированные агрессивные войны", - подчеркнул республиканец.

По словам Маккола, "правильным оружием" Украина сможет освободить все оккупированные территории.

Издание отмечает, что член Палаты представителей Майк Роджерс еще в сентябре также выразил поддержку предоставлению Украине большего и лучшего оружия, включая ATACM.

"Я не могу представить, насколько более успешным было бы контрнаступление Украины, если бы президент Байден предоставил Украине все оружие большой дальности, о котором они просили", - подчеркнул Роджерс.

Читайте также: США выполняют далеко не все просьбы Украины по вооружению, - Байден

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады, расположенные в глубине обороны противника.

Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Комплекс имеет ракету MGM-140B, которая являет собой оперативно тактическую ракету с увеличенной до 300 км дальностью полета.

Читайте также: США видят начало ухода российских войск из Херсона, – генерал Милли

оружие (10399) США (27726)
+28
А ***** так мріяв та чекав на перемогу республіканців....
10.11.2022 18:28 Ответить
+21
😂
10.11.2022 18:29 Ответить
+20
Америка вже раз розгрібала европейске дерьмо після гітлера-- зараз намагаеться не дати европі вступити в касабске дерьмо
10.11.2022 18:28 Ответить
Наданої вчасно чи невчасно?
10.11.2022 21:57 Ответить
Іронія долі - республіканці зброєю можуть краще допомогти ніж Байден зі свома демократами.
10.11.2022 18:37 Ответить
Пану Байдену треба у вухо волати - недочуває (сам невдовзі таким буду).
10.11.2022 18:38 Ответить
Всьо прикидают хер к носу .
10.11.2022 18:40 Ответить
Та не дадуть.

Біден вже й за літаки згадав, що не дасть, бо буде 3-тя світова (ага). Gray eagle не дають, бо бояться, що наноситемо удари по рашці. Літаки та безпілотники не дають. То чого їм дальнобійні atacms давати...
10.11.2022 18:41 Ответить
згадайте...на початку війни боялись навіть джавеліни дати..
10.11.2022 19:42 Ответить
білий дім у поточному своєму вигляді вже доволі ясно показав, що він категорично проти військової поразки рашистів. їхня воля, вони б взагалі заблокували поставки зброї Україні (як у 14 році зробив обама), але проблема в американцях, більше 80% відсотків яких підтримують допомогу Україні і у разі її блокування і так невеликий рейтинг байдена міг досягнути від'ємних значень. тож вони вимушені її надавати, але дають дуже мало, через підконтрольні змі роблячи вигляд, що допомоги в декілька разів більше, ніж насправді (а наші пропагандони їм підігрують, у співпаці з кацапськими консервами типу швеця, піонтковського та іншої наволочі).
..і постійно роблячи заяви про перемовини з рашистами..
10.11.2022 19:47 Ответить
Не треба перевертати з ніг на голову. За Трампа конгрес тиснув на адміністрацію, навіть розслідування проводилося стосовно затягування військової допомоги. Зараз адміністрація Байдена постачає обіцяну зброю без значних затримок. Так, не поставляють все бажане, бо під час війни зброї багато не буває. Мабуть, на тому березі є маніпуляції фінансами і постачальниками. На це не нам нарікати. Але твердження про бажання адміністрації заблокувати постачання зброї, це відверта промосковська пропаганда. Приблизно те саме пишуть у кацапських військових оглядах.
11.11.2022 02:18 Ответить
Ось, дивись Weapons possessed vs weapons provided https://protectukrainenow.com/en/report/
Якщо тобі щось взагалі можливо довести, то тобі цього вистачить.
а я вже не можу дискутувати. зірвався у цензоровські коменти після річної зав язки, а вже третя ночі.
11.11.2022 02:48 Ответить
Я розумію стан запасів озброєнь без подібних дуже спрощених звітів. Без глибоких занурень, можу пояснити лише, що Україні надається те, що відповідає одразу кільком факторам: що ЗСУ можуть переварити; що бюджет обох країн може вмістити; що політичні обставини дозволяють. Відповіді на питання чому це все так, ви не знайдете у своїх джерелах.
11.11.2022 03:19 Ответить
Украине не дают Атакамс, зато очередь стоит за хаймерсами и др оружием от других стран, может нам специально не хотят давать то что мы просим, чтобы война продолжалась подольше и Байден смог заработать на торговле оружием, ведь нам дают крупицы а очередь уже во всей Европе и Тайване), как то так)
10.11.2022 18:44 Ответить
Ви ще не забувайте, що Штати заберуть частину газового ринку Європи, який раніше належав кацпапам. Перші термінали для зрідженого газу відкривають вже перед новим роком. Чомусь про те скільки на цьому заробе Америка вони мовчать зате справно рахують гроші в пакетах допомоги.
10.11.2022 19:42 Ответить
все гораздо хуже. если бы только меркантильный интерес то ладно, а тут глубже проблема.
10.11.2022 19:42 Ответить
Якщо недають ATACMS, то літаків тим більше не дадуть. Ну хіба що, коли ми будемо в НАТО.
10.11.2022 18:51 Ответить
А ударные беспилотники , танки , штурмовики к в Афгане. Раньше дадите Раньше вздохнете спокойно
10.11.2022 18:53 Ответить
"вздохнут спокойно" вони тоді, коли змусять нас до капітуляції. тому білому дому, що є зараз, не потрібна перемога жодної зі сторін.
10.11.2022 19:50 Ответить
Куйло, Ти давай знищуй Україну всім чим можеш, а ми не будемо Україні давати зброю, котра б могла адекватно наносити удари по Твоїй рашистській терорусії,- із повагою ,твій друг байда , але про це ніхто крім нас з Тобою не знає, а лишень здогадуються республіканці,частина демократів в США і більшість населення не тільки України.але і країн НАТО ,та ЄС .
10.11.2022 18:54 Ответить
ніт, населення України взагалі дупля не ловить, що відбувається. я теж у перші місяці взагалі не міг зрозуміти, що до чого, поки не допетрав, що 80% контенту навіть у ютубі тупо маніпуляція і дезинформація. а потім знайшов нормальні джерела і більша частина тої ганебної вистави,що відбувається з лютого, стала зрозумілою.
10.11.2022 19:57 Ответить
Джерела qanon читаєте?
показать весь комментарий
11.11.2022 02:21 Ответить
не знаю. це qanon?: любарский, табах, іларіонов, лерос, ТВ Клуб "Континент", Є ПИТАННЯ, солонін, чорновіл, бобиренко і т.д.
показать весь комментарий
11.11.2022 02:43 Ответить
Це був тролінг, розрахований на прибічників Трампа. Ящо ви ним не є, забийте
11.11.2022 03:08 Ответить
Эти ракеты, как и прочее вооружение соответствующее применяемого *********** по Украине, должно быть безоговорочно с первого дня войны. Гаранты безопасности ****.
10.11.2022 18:56 Ответить
номінально нам ніхто нічого не гарантував. якщо ви натякаєте про той кончений БМ, то почитайте його уважно. свої зобов'язання по ньому порушила тільки кацапія, а вони нас після 14 року взагалі не визнають, як державу.
не треба нам було 30 років вибирати падлюк, які руйнували і крали все, до чого були дотичні.
10.11.2022 20:00 Ответить
Гарантували, як члени ООН. Кончений він може бути тільки для конченої країни рабсії, яка ніяких договорів не дотримується.
10.11.2022 21:06 Ответить
Радбез ООН вони скликали, консультації проводили, що ще? Перечитай текст.
10.11.2022 21:53 Ответить
А далі прийняли відповідні міри...
10.11.2022 22:02 Ответить
в БМ про міри нічого не сказано. По тексту вони все виконали.
Або покажи де я що недочитав у тому папірці.
10.11.2022 22:14 Ответить
Сам документ являє собою презумпцію безпеки, вона повинна бути здійснена. І те що, той хто не бажає виконувати гарантії завжди найде причину повернути "закон, як дишло" не нівелює його тлумачення по суті.
11.11.2022 00:45 Ответить
На рахунок обирали, так обирали, цей демократичний процес у нас відбувався, та повинен був привести до результату, якби не втрутилася кривава тоталітарна рабсія, яка ставила палиці в колеса на всьому шляху демократизації українського суспільства.
10.11.2022 21:12 Ответить
непереконливі відмазки. винні в першу чергу ми, я в тому числі. простий приклад: в 19 році я голосував проти обох кандидатів, вважаючи їх однаково неприйнятними. я люто ненавиджу і зелупу і кондитера. але по факту виявилося, що я був не правий і зелупа НАБАГАТО гірший за свиношенко. якби ці вибори були зараз, голосував би за шоколадного (стрираючи зуби від злості). чому інші люди голосували за зелебородька я не дуже зрозумів, бо більшість людей дивилася телебачення і гадки не мала про те, що поплічники кондитера витворяли.
10.11.2022 22:02 Ответить

Да не зачёт Бидона , вы узко мыслите , техника , без хорошо мотивированных людей, це нажал лише купа металобрухту. Ще раз повторюю, Україна вистояла, тільки за рахунок ЗСУ и Народу . А допомагають вони, тому що немає другого вихіду.
10.11.2022 19:02 Ответить
так сказал же старик, посмотрим сколько он (куйло) захватит и будем реагировать соответственно.
10.11.2022 19:46 Ответить
Він навів приклад систем HIMARS, переданих Україні. "Кажучи простими словами, є два типи ракет, які ви можете скинути: одна, що пролітає понад 600 миль, і друга, яка пролітає приблизно 160 миль. Ми не давали їм жодних, які летять на 600 миль, тому що я не хочу, щоб вони почали бомбити територію Росії", - сказав Байден... чи надавали на 160 миль, не уточнив, але й не спростував)))
10.11.2022 19:08 Ответить
не давали ни тех ни тех. одна миля почти 1.7 километра.
10.11.2022 19:48 Ответить
він постійно робить помилки у промовах та несе дичину, бо в нього вже мозок майже не працує. деменція.
10.11.2022 20:02 Ответить
Рабсейский народишко любит "справедливость и правду" , поэтому подписанты Будапештского меморандума честно и жёстко должны заявить, про гарантии безопасности и предоставления любого оружия для защиты Украины от агрессора. Всё, рабсейские транзисторы погорят от Правды.
10.11.2022 19:09 Ответить
у путлера опять многоходовочка в секретный чемоданчик началась. Надо бы ему еще с десяток чемоданчиков заказать, события развиваются стремительно...
10.11.2022 19:10 Ответить
Республіканці все ж таки не проти передати ракети дальньої дії Україні
І говорити про те що демократи кращі від республіканців не треба бо серед них є як противники так і ті що активно допомагають.
Серед демократів також багато противників допомагати Україні.
Чому ленд-Ліз запрацював у жовтні а не в травні? Тобто спеціально затягували час щоб путлер здобув перемогу.
10.11.2022 19:11 Ответить
Лендліз і досі не працює.
10.11.2022 19:16 Ответить
И шо нам поставили в рамках ленд-лиза? Он ещё не начинался. Бидону выгодно работать пакетной помощью он туда подсовывает оплату необходимых ему затрат. Почему недавно разгорелся сыр-бор, когда республиканцы заявили- Пора прекратить практику выписки Украине пустых чеков, т.е. объявлять сумму пакета, но не указывать количество и тип поставляемого вооружения и оборудования.
10.11.2022 19:44 Ответить
стоит добавить важное примечание, что "необходимые ему затраты" в немалой своей части состоят из подачек для подкупа населения (или индустрии), чтобы голосовали за дем партию (типа гречки)...
Одновременно с этим использование этих "пакетов" позволяет внести раскол в общество и политических оппонентов, ибо голосуя против этих конченных "пакетов", ты вызываешь на себя гнев электората, подавляющее большинство которого поддерживает Украину. Гнилой прием, но работает отменно, а имея подавляющий контроль над сми шанс того, что тебя выведут на чистую воду почти нулевой.
10.11.2022 20:12 Ответить
ленд-ліз не працює. і пока при владі байден (обама) працювати не буде.
10.11.2022 20:03 Ответить
рьяно рвущие жопу за байдена "патриоты" скоро еще узнают что он из себя представляет
10.11.2022 19:51 Ответить
навряд чи. правда дуже гнила, ганебна та складна. набагато веселіше дивитися зомбомарафон, абдристовичів, швеців та іншу пропагандонську погань. там все просто та обнадійливо.
10.11.2022 20:17 Ответить
Ще раз закликаю українців утримуватися від втручання у внутрішню політику Америки. Зберігайте нейтральність у оцінках, і багато дякуйте.
10.11.2022 20:37 Ответить
Шановний, ми дякуємо, шалено дякуємо!
Але, просто цікаво - як українці можуть втручатися у внутрішню політику Америки?
10.11.2022 21:05 Ответить
не по темі. Я вибачаюсь, ви не зустрічав випадково "дератизатор" - дуже нужен Я всіх питаю
10.11.2022 21:27 Ответить
дуже легко. Вся наша пропагандонська шобла на зомбомарафоні та у ютубі постійно ретранслює дезинформацію лівацьких американських змі, які підконтрольні демпартії. цілком собі втручання у вибори та робота проти респів.
10.11.2022 21:48 Ответить
Не лише там.
11.11.2022 07:03 Ответить
Нормальні українці зомбомарафон не дивляться. А безмозких всюду вистачає, не тільки в Україні, нажаль.
11.11.2022 09:08 Ответить
Парадокс в том, что пятая колонна Украины побеждает.
Крым, Донбасс был оккупирован , во времена демократов, которые отказывались дать оружие Украине.
Власть поменялась, республиканцы дали Джавелины Украине, даже, во времена Байдена, республиканцы, в январе 2022 выдвинули законопроект, о предоставлении Украине , оружие по Ленд-лизу.

Законопроект Ленд-лиза был проголосован в Конгрессе и подписан Байденом, 9 мая 2022 - с 10 мая оружие должно было рекой поставляться в Украину, и России , давно, уже не было в Украине!
Ленд-лиз, это поставка оружие со складов США, о торможении Ленд-лиза, пишут и говорят, отставные генералы США.
Увы, журналисты Украины молчат о Ленд-лизе, так выгодно Белому Дому....
10.11.2022 21:56 Ответить
немає ніякого парадоксу, якщо трохи знати, хто у нас зараз при владі і захопив майже всі державні інститути. залишились хіба що зсу, але і їх дотиснуть після того, як зможуть здихатися залужного.
якщо не шкода своєї психіки, то подивись, що розказує Чорновіл.
https://www.youtube.com/c/dmytronews/videos
10.11.2022 22:20 Ответить
Он воно як. Мені подобається.
10.11.2022 22:44 Ответить
