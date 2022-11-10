В Республиканской партии призывают Байдена передать Украине ракеты ATACMS
В Республиканской партии призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине больше оружия, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNS News.
В частности, конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол призвал Байдена вооружить Украину "правильным оружием".
"Администрации Байдена давно пора предоставить Киеву все необходимое оружие, в том числе ATACM большей дальности, чтобы Путин и все агрессоры поняли, что они не могут выиграть неспровоцированные агрессивные войны", - подчеркнул республиканец.
По словам Маккола, "правильным оружием" Украина сможет освободить все оккупированные территории.
Издание отмечает, что член Палаты представителей Майк Роджерс еще в сентябре также выразил поддержку предоставлению Украине большего и лучшего оружия, включая ATACM.
"Я не могу представить, насколько более успешным было бы контрнаступление Украины, если бы президент Байден предоставил Украине все оружие большой дальности, о котором они просили", - подчеркнул Роджерс.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады, расположенные в глубине обороны противника.
Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка РСЗО M270 и M142 HIMARS.
Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток. Комплекс имеет ракету MGM-140B, которая являет собой оперативно тактическую ракету с увеличенной до 300 км дальностью полета.
