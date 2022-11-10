Оккупанты взорвали в Херсоне телецентр, котельную и объект облэнерго, - СМИ
Местные СМИ и телеграм-каналы сообщают, что россияне начали уничтожать инфраструктуру Херсона, взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Мост" ссылаясь на свидетельства горожан.
Отмечается, что телебашня, возле которой был телецентр, пока цела. Также в городе проблемы со связью, она есть только у Антоновского моста.
Об этом также сообщил политический и общественный деятель Алексей Гончаренко, подчеркнув, что в городе слышны взрывы.
Топ комментарии
+39 Имярек
показать весь комментарий10.11.2022 19:48 Ответить Ссылка
+32 Envoy
показать весь комментарий10.11.2022 19:47 Ответить Ссылка
+26 швеллер
показать весь комментарий10.11.2022 19:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наваливать говна на вермахт не надо, вьі єтим показьіваете только низкий уровень собственньіх знаний.