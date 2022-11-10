РУС
Оккупанты взорвали в Херсоне телецентр, котельную и объект облэнерго, - СМИ

Местные СМИ и телеграм-каналы сообщают, что россияне начали уничтожать инфраструктуру Херсона, взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Мост" ссылаясь на свидетельства горожан.

Отмечается, что телебашня, возле которой был телецентр, пока цела. Также в городе проблемы со связью, она есть только у Антоновского моста.

Об этом также сообщил политический и общественный деятель Алексей Гончаренко, подчеркнув, что в городе слышны взрывы.

Читайте также: США видят начало ухода российских войск из Херсона, – генерал Милли

взрыв Херсон
Точно як з Києвом у 1941-му, а потім нам розповідали про "звєрства нємцев"
10.11.2022 19:48 Ответить
Гребаная орда .
10.11.2022 19:47 Ответить
підар@си!
10.11.2022 19:46 Ответить
підар@си!
10.11.2022 19:46 Ответить
10.11.2022 20:24 Ответить
Гребаная орда .
10.11.2022 19:47 Ответить
Якусь згадку про себе вони ж повинні лишити -- суки .
10.11.2022 19:48 Ответить
насрати в кожному під"їзді і на стіні нашкрябати "абама"
10.11.2022 21:04 Ответить
Було зрозуміло що вони цілим Херсон не віддадуть, ще й артилерію по лівому берегу виставили.
10.11.2022 19:48 Ответить
Точно як з Києвом у 1941-му, а потім нам розповідали про "звєрства нємцев"
10.11.2022 19:48 Ответить
То ви ще не знаєте про те що було коли німці тягнули гідранти від Дніпра та намагалися тушити пожежі.... навіть писати не буду, бо буде лютий срач.
10.11.2022 21:18 Ответить
Шланги, до речі, доставляли з Німеччини літаками.
10.11.2022 23:15 Ответить
Саме так. Напишу лише про те що гідранти різали діверсанти, яких звісно переловили, частину застрелили, частину повісили. Серед диверсантів українців не знайшли.
10.11.2022 23:28 Ответить
" В Брянской области подорваны опоры ЛЭП, Климовский район остался без света. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз." (C) "эхо не войны!" ))))
10.11.2022 19:49 Ответить
цього слідувало очікувати--просто так вони не залишуть...орда як і в 1200 роках залишує після себе тільки руїни та згарища.
10.11.2022 19:51 Ответить
https://youtu.be/j2j2QCS-eZ4 можна почути думку про що оце падло тут торохтіло ( до кінця)
10.11.2022 20:18 Ответить
А він шо обкурений чи під ширкою?
10.11.2022 20:52 Ответить
Та каша повна в голові взагалі і це відео свіже
10.11.2022 20:55 Ответить
То хто Голодомор робив? Засуха ,чи кацапи?
10.11.2022 19:52 Ответить
Це все зайве і в бєлгородє...
10.11.2022 19:53 Ответить
думаю это не единственные взрывоопасные сюрпризы от парашинских нелюдей
10.11.2022 19:54 Ответить
Когда читаю такие новости, то слов у меня не остается, только ненависть.
10.11.2022 19:54 Ответить
нет такого слова чтобы описать, что чувствуешь к ним
10.11.2022 20:29 Ответить
Если б зеркально отвечали по их территории-это б немного охлаждало. А пока наши партнеры играют в благородство или страх перед трусливым карликом-разрушения будут продолжаться.
10.11.2022 19:57 Ответить
а вы сами что сделали для обороны Украины? а виноваты партнеры? ну наглые поцы
10.11.2022 20:53 Ответить
діпстейт тільки за сьогодні оновив карту ,аж 4 рази
10.11.2022 20:01 Ответить
Насрать напоследок - визитка русского человека.
10.11.2022 20:06 Ответить
"русского человека" -. это вы о ком? Руськие в параше кончились ещё в 13 веке, а "человеками" они никогда не были.
10.11.2022 20:16 Ответить
руские вообще никогда не начинались, єто название империи, такого народа никогда не существовало
10.11.2022 21:25 Ответить
кацапа...
10.11.2022 20:24 Ответить
Папа римский говорит что ето гуманизм.
10.11.2022 20:08 Ответить
Что нацисты что рашисты - тактика "выжженной земли"
10.11.2022 20:18 Ответить
Тактика "выжженной земли" - єто приказ за подписью сталина №428 17 ноября 1941 года
Наваливать говна на вермахт не надо, вьі єтим показьіваете только низкий уровень собственньіх знаний.
10.11.2022 21:23 Ответить
Зато твой комментарий свидетельствует что ты конченный идиот... Для начала, недоумок, почитай про тактику "выжженной земли", а потом пасть раскрывать будешь и ахинея нести И больше мне не пиши. На дураков времени не имею
10.11.2022 21:45 Ответить
Руские уходят в спам вместе с дидами и памятниками "воинам победителям".
10.11.2022 23:06 Ответить
Пысы. Так какого х=я ты еще здесь? Пшел на парашу,, имбицил
11.11.2022 05:26 Ответить
Те кто - "обязательно вернемся" и "навсегда".
10.11.2022 20:28 Ответить
фашистські кацап-свинособаки ведуть себе як і їх мразотний предок, якого вони назвали чомусь боголюбським, а сам і Бога не знав і слав,янином не був - репаним угро-фіном, знищував Київ аналогічно....
10.11.2022 20:32 Ответить
Разрушают, грабят, убивают, насилуют. И при этом просят переговоры.
10.11.2022 21:28 Ответить
Це вони так "заботятся, о мирном населении " (одна з причин відступу, як шойгу доповідав його генерал)
11.11.2022 12:33 Ответить
 
 