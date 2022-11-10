Оккупанты взорвали в Херсоне телецентр, котельную и объект облэнерго, - СМИ

Местные СМИ и телеграм-каналы сообщают, что россияне начали уничтожать инфраструктуру Херсона, взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Мост" ссылаясь на свидетельства горожан.

Отмечается, что телебашня, возле которой был телецентр, пока цела. Также в городе проблемы со связью, она есть только у Антоновского моста.

Об этом также сообщил политический и общественный деятель Алексей Гончаренко, подчеркнув, что в городе слышны взрывы.

Читайте также: США видят начало ухода российских войск из Херсона, – генерал Милли