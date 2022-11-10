РУС
Обустройство пунктов обогрева – личная ответственность глав ОВА, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с руководителями областей ключевые вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "в общей сложности подключено к теплу уже около 70% домов и социальной инфраструктуры.

Во всех областях и городах должны быть качественно обустроены пункты обогрева. Это – личная ответственность глав ОВА. Решением правительства мы освободили от уплаты НДС и ввозной пошлины важные для прохождения отопительного сезона товары", - отметил премьер-министр.

Смотрите также: Зима близко - в Донецкой области обустраивают пункты обогрева для населения

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что "экономия электроэнергии также остается главной задачей для всех потребителей. Так мы помогаем энергетикам балансировать энергосистему".

Также по его словам, "обсудили вопросы защиты объектов критической инфраструктуры. Поставил соответствующие задачи главам областей и чиновникам".

"Отдельно коснулись размещения ВПЛ. Скоординировали эти вопросы с Минрегионом и Минсоцполитики. Все должны делать быстро и эффективно, чтобы обеспечить украинцев светом, водой и теплом", - добавил Шмыгаль.

отопительный сезон (532) Шмыгаль Денис (2817)
Пшол в жопу...
10.11.2022 20:28 Ответить
???

A держава умиває руки?

Все на міста? Спасенне утопающих..
10.11.2022 20:52 Ответить
А чим ще по твоєму повині займатися голови ОВА ? Вони ж не для декору
10.11.2022 20:55 Ответить
Голови ОВА це зіпхнуть на мерів, мери - на підлеглих, а "Рабінович лягай та виконуй план".
10.11.2022 21:02 Ответить
ну и как для всего города установить пункты обогрева?
10.11.2022 21:03 Ответить
Илону: жаль, что вы не Маск

А до войны чем « государство»/ шмыгать думал?!!!
Ведь было Совершенно очевидно, что отапливать многоэтажные дома по трубам От ТЭЦ, расположенной за несколько километров Это НЕ эффективно.
Это глупо.

Что источник тепла должен быть «локальный» ( при одном доме и/или индивидуальный).

Но это же надо было, что то делать...
Перестраивать... реорганизация, программа,
заботы и хлопоты...

А так, все что было из советского периода ( не путать с Юрским) все и продолжать...

А когда притушит клюнул ( в одно место), то мы не при делах. Это все на местах...

Сама, сама, сама ( Михалков Гурченке. Вокзал на двоих).
10.11.2022 22:06 Ответить
государство, за годы незалежности думало, как бы больше украсть и потом свалить за бугор
11.11.2022 06:44 Ответить
КРАЩЕ Б РОЗВИВАЛИ ПРОГРАМУ АВТОНОМНИХ КОТЕЛЕНЬ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ,
НІЖ ГОДУВАТИ ОЛІГАРХІВ ПЛАТІЖКАМИ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.
11.11.2022 00:43 Ответить
 
 