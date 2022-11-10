Обустройство пунктов обогрева – личная ответственность глав ОВА, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с руководителями областей ключевые вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, "в общей сложности подключено к теплу уже около 70% домов и социальной инфраструктуры.
Во всех областях и городах должны быть качественно обустроены пункты обогрева. Это – личная ответственность глав ОВА. Решением правительства мы освободили от уплаты НДС и ввозной пошлины важные для прохождения отопительного сезона товары", - отметил премьер-министр.
Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что "экономия электроэнергии также остается главной задачей для всех потребителей. Так мы помогаем энергетикам балансировать энергосистему".
Также по его словам, "обсудили вопросы защиты объектов критической инфраструктуры. Поставил соответствующие задачи главам областей и чиновникам".
"Отдельно коснулись размещения ВПЛ. Скоординировали эти вопросы с Минрегионом и Минсоцполитики. Все должны делать быстро и эффективно, чтобы обеспечить украинцев светом, водой и теплом", - добавил Шмыгаль.
A держава умиває руки?
Все на міста? Спасенне утопающих..
А до войны чем « государство»/ шмыгать думал?!!!
Ведь было Совершенно очевидно, что отапливать многоэтажные дома по трубам От ТЭЦ, расположенной за несколько километров Это НЕ эффективно.
Это глупо.
Что источник тепла должен быть «локальный» ( при одном доме и/или индивидуальный).
Но это же надо было, что то делать...
Перестраивать... реорганизация, программа,
заботы и хлопоты...
А так, все что было из советского периода ( не путать с Юрским) все и продолжать...
А когда притушит клюнул ( в одно место), то мы не при делах. Это все на местах...
Сама, сама, сама ( Михалков Гурченке. Вокзал на двоих).
НІЖ ГОДУВАТИ ОЛІГАРХІВ ПЛАТІЖКАМИ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.