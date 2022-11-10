УКР
Облаштування пунктів обігріву - особиста відповідальність голів ОВА, - Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з очільниками областей ключові питання, пов’язані з проходженням опалювального сезону.

Про це Шмигаль повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "загалом підключено до тепла вже близько 70% будинків та соціальної інфраструктури.

В усіх областях і містах також мають бути якісно облаштовані пункти обігріву. Це - особиста відповідальність голів ОВА. Рішенням уряду ми звільнили від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для проходження опалювального сезону товари", - зазначив Прем’єр-міністр.

Крім того, Шмигаль наголосив, що "економія електроенергії так само залишається головним завданням для всіх споживачів. Так ми допомагаємо енергетикам балансувати енергосистему".

Також за його словами, "обговорили питання захисту об'єктів критичної інфраструктури. Поставив відповідні завдання головам областей та урядовцям".

"Окремо торкнулися розміщення ВПО. Скоординували ці питання з Мінрегіоном та Мінсоцполітики. Все маємо робити швидко й ефективно, аби забезпечити українців світлом, водою та теплом", - додав Шмигаль.

Пшол в жопу...
10.11.2022 20:28
???

A держава умиває руки?

Все на міста? Спасенне утопающих..
10.11.2022 20:52
А чим ще по твоєму повині займатися голови ОВА ? Вони ж не для декору
10.11.2022 20:55
Голови ОВА це зіпхнуть на мерів, мери - на підлеглих, а "Рабінович лягай та виконуй план".
10.11.2022 21:02
ну и как для всего города установить пункты обогрева?
10.11.2022 21:03
Илону: жаль, что вы не Маск

А до войны чем « государство»/ шмыгать думал?!!!
Ведь было Совершенно очевидно, что отапливать многоэтажные дома по трубам От ТЭЦ, расположенной за несколько километров Это НЕ эффективно.
Это глупо.

Что источник тепла должен быть «локальный» ( при одном доме и/или индивидуальный).

Но это же надо было, что то делать...
Перестраивать... реорганизация, программа,
заботы и хлопоты...

А так, все что было из советского периода ( не путать с Юрским) все и продолжать...

А когда притушит клюнул ( в одно место), то мы не при делах. Это все на местах...

Сама, сама, сама ( Михалков Гурченке. Вокзал на двоих).
10.11.2022 22:06
государство, за годы незалежности думало, как бы больше украсть и потом свалить за бугор
показати весь коментар
11.11.2022 06:44
КРАЩЕ Б РОЗВИВАЛИ ПРОГРАМУ АВТОНОМНИХ КОТЕЛЕНЬ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ,
НІЖ ГОДУВАТИ ОЛІГАРХІВ ПЛАТІЖКАМИ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.
11.11.2022 00:43
 
 