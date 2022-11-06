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Зима близко - в Донецкой области обустраивают пункты обогрева для населения

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал обогреватели для гуманитарного штаба Краматорского горсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры в Донецкой области практически отсутствует газоснабжение. Краматорский городской совет обустраивает пункты обогрева для горожан, где можно будет согреться, выпить горячий чай и зарядить гаджеты.

В качестве благотворительной помощи Фонд Эдуарда Мкртчана передал краматорчанам несколько сотен обогревателей. Они будут установлены в точках выдачи гуманитарной помощи и пунктах обогрева по всему городу.

"Отопительный сезон в Краматорске, как и по всей Донбассе, будет сложным. По прогнозам синоптиков нас ждет холодная зима. Мы должны делать все от себя зависящее, или облегчить жизнь и помочь жителям. На этот раз передали обогреватели для обустройства пунктов обогрева, где люди смогут согреться во время зимних холодов", - рассказывает основатель и меценат Фонда Эдуард Мкртчан.

Зима близко - в Донецкой области обустраивают пункты обогрева для населения 01

Зима близко - в Донецкой области обустраивают пункты обогрева для населения 02
Зима близко - в Донецкой области обустраивают пункты обогрева для населения 03

Ранее Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал 50 генераторов и 878 буржуек жителям Донецкой области в рамках проекта "Согрей Украину". Всего Фондом закуплено 1800 буржуек, которые получат деоккупированные громады Донбасса и громады, находящиеся на линии фронта.

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Автор: 

Краматорськ (2282) фонд (143) Донецкая область (9746) отопительный сезон (530)


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Зима близько не тільки на Донеччині.
Хіба не знали?
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06.11.2022 15:48 Ответить
Дочекались асвабадітєлєй.
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06.11.2022 15:49 Ответить
конечно хз, но с сегодняшними реалиями не лучше ли там спальники закупать, утеплители помещений да и сами помещения а-ля бомбоубежище вырыть поприличнее сделать.
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06.11.2022 15:53 Ответить
подземные города опять же, а-ля Финляндия
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06.11.2022 16:04 Ответить
Редактор написав, що біля Павлівка орки потерпіли поразку.Так тримати, боріться і перемагайте. Україна понад усе
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06.11.2022 16:00 Ответить
Пункт подогрева населения

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06.11.2022 16:25 Ответить
..ну і куди ті 2кВт енергожору втикати?
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06.11.2022 16:32 Ответить
І як це без елекроенергії спрацює?
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06.11.2022 17:46 Ответить
і знову не центральна влада...
місцеві та волонтери
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06.11.2022 18:13 Ответить
 
 