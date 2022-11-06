Зима близко - в Донецкой области обустраивают пункты обогрева для населения

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал обогреватели для гуманитарного штаба Краматорского горсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры в Донецкой области практически отсутствует газоснабжение. Краматорский городской совет обустраивает пункты обогрева для горожан, где можно будет согреться, выпить горячий чай и зарядить гаджеты.

В качестве благотворительной помощи Фонд Эдуарда Мкртчана передал краматорчанам несколько сотен обогревателей. Они будут установлены в точках выдачи гуманитарной помощи и пунктах обогрева по всему городу.

"Отопительный сезон в Краматорске, как и по всей Донбассе, будет сложным. По прогнозам синоптиков нас ждет холодная зима. Мы должны делать все от себя зависящее, или облегчить жизнь и помочь жителям. На этот раз передали обогреватели для обустройства пунктов обогрева, где люди смогут согреться во время зимних холодов", - рассказывает основатель и меценат Фонда Эдуард Мкртчан.





Ранее Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал 50 генераторов и 878 буржуек жителям Донецкой области в рамках проекта "Согрей Украину". Всего Фондом закуплено 1800 буржуек, которые получат деоккупированные громады Донбасса и громады, находящиеся на линии фронта.

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