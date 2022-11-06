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Зима близько - на Донеччині облаштовують пункти обігріву для населення

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав обігрівачі для гуманітарного штабу Краматорської міськради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. 

Через активні бойові дії та постійні обстріли енергетичної інфраструктури на Донеччині практично відсутнє газопостачання. Краматорська міська рада облаштовує пункти обігріву для містян, де можна буде зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити гаджети.
Як благодійну допомогу Фонд Едуарда Мкртчана передав краматорчанам кілька сотень обігрівачів. Їх встановлять у точках видачі гуманітарної допомоги та пунктах обігріву по усьому місту.

"Опалювальний сезон у Краматорську, як і по всій Донеччині, буде складним. За прогнозами синоптиків на нас чекає холодна зима. Ми маємо робити все від себе залежне, або полегшити життя та допомогти мешканцям. Цього разу передали обігрівачі для облаштування пунктів обігріву, де люди зможуть зігрітися під час зимових холодів",- розповідає засновник та меценат Фонду Едуард Мкртчан.

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Зима близько - на Донеччині облаштовують пункти обігріву для населення 02
Зима близько - на Донеччині облаштовують пункти обігріву для населення 03Зима близько - на Донеччині облаштовують пункти обігріву для населення 04

Також читайте: На сьогодні майже половина об’єктів в Україні підключені до тепла. Газу достатньо для опалювального сезону, - Шмигаль

Раніше, Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав 50 генераторів та 878 буржуйок жителям Донецької області в рамках проєкту "Зігрій Україну". Усього Фондом закуплено 1800 буржуйок, які отримають деокуповані громади Донеччини та громади, що знаходяться
на лінії фронту.

Автор: 

Краматорськ (660) фонд (250) Донецька область (8558) опалювальний сезон (1752)


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Зима близько не тільки на Донеччині.
Хіба не знали?
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06.11.2022 15:48 Відповісти
Дочекались асвабадітєлєй.
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06.11.2022 15:49 Відповісти
конечно хз, но с сегодняшними реалиями не лучше ли там спальники закупать, утеплители помещений да и сами помещения а-ля бомбоубежище вырыть поприличнее сделать.
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06.11.2022 15:53 Відповісти
подземные города опять же, а-ля Финляндия
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06.11.2022 16:04 Відповісти
Редактор написав, що біля Павлівка орки потерпіли поразку.Так тримати, боріться і перемагайте. Україна понад усе
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06.11.2022 16:00 Відповісти
Пункт подогрева населения

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06.11.2022 16:25 Відповісти
..ну і куди ті 2кВт енергожору втикати?
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06.11.2022 16:32 Відповісти
І як це без елекроенергії спрацює?
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06.11.2022 17:46 Відповісти
і знову не центральна влада...
місцеві та волонтери
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06.11.2022 18:13 Відповісти
 
 