Разминирование украинских территорий после войны не должно происходить десятилетиями, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разминирование украинских территорий после войны должно занять годы, а не десятилетия.

Об этом президент сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты оставляют после себя неразорвавшиеся тысячи мин и боеприпасов. Я часто слышал оценки, что для очищения Украины от российских мин потребуютсят десятилетия. Мы не можем столько ждать. Мы должны за годы сделать то, что где-то еще в мире могло происходить десятилетиями после боев", - сказал Зеленский.

"Прежде всего разминируются дома, социальные объекты, коммуникации, дороги - все пространство жизни людей. Но оккупанты минируют все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса. На пике минного загрязнения в Украине мы имели 300 тыс. кв. км опасной для жизнь территории", - сказал он.

Зеленский отметил, что "сегодня благодаря настоящему героизму украинских саперов и пиротехников, наших спасателей и всех, кто им помогает, площадь загрязненной минами и боеприпасами земли удалось сократить. Теперь осталось для разминирования около 170 тыс. кв. км".

В частности, отметил он, "это и в самых сложных местах – там, где боевые действия еще продолжаются, там, где враг еще добавит минирования перед своим уходом, как это сейчас в Херсоне".

Читайте также: Хорватия поможет разминировать Луганщину, - Гайдай

"Я благодарен нашим партнерам, которые уже реализуют проекты помощи в разминировании. Это США, Канада и Великобритания, а также Дания, Норвегия, Эстония, Австрия, Польша, Япония, Швейцария, Швеция, Словакия, структуры ООН. Свой личный вклад может внести и любой человек на земле – все, кто поддерживает Украину – через нашу благотворительную платформу UNITED24", - сказал Зеленский.

По его словам, благодаря такой помощи уже приобрели первую наиболее эффективную машину для разминирования - Armtraс 400, которая сейчас работает на Харьковщине. Она за час проходит 1,5 га, полностью гарантируя обезвреживание мин. И прежде всего очищает территорию вдоль линий электропередачи, чтобы могли работать энергетики и возобновлять поставки".

"Будем добавлять еще такую ​​и другую подобную технику и ускорять разминирование повсюду - везде, куда мы возвращаем наш флаг, нашу нормальную украинскую жизнь", - подчеркнул президент.

Читайте также: На разминирование всей Луганщины уйдет не менее 10 лет, - Гайдай