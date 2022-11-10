Разминирование украинских территорий после войны не должно происходить десятилетиями, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разминирование украинских территорий после войны должно занять годы, а не десятилетия.
Об этом президент сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты оставляют после себя неразорвавшиеся тысячи мин и боеприпасов. Я часто слышал оценки, что для очищения Украины от российских мин потребуютсят десятилетия. Мы не можем столько ждать. Мы должны за годы сделать то, что где-то еще в мире могло происходить десятилетиями после боев", - сказал Зеленский.
"Прежде всего разминируются дома, социальные объекты, коммуникации, дороги - все пространство жизни людей. Но оккупанты минируют все: линии электропередачи, здания предприятий, поля, леса. На пике минного загрязнения в Украине мы имели 300 тыс. кв. км опасной для жизнь территории", - сказал он.
Зеленский отметил, что "сегодня благодаря настоящему героизму украинских саперов и пиротехников, наших спасателей и всех, кто им помогает, площадь загрязненной минами и боеприпасами земли удалось сократить. Теперь осталось для разминирования около 170 тыс. кв. км".
В частности, отметил он, "это и в самых сложных местах – там, где боевые действия еще продолжаются, там, где враг еще добавит минирования перед своим уходом, как это сейчас в Херсоне".
"Я благодарен нашим партнерам, которые уже реализуют проекты помощи в разминировании. Это США, Канада и Великобритания, а также Дания, Норвегия, Эстония, Австрия, Польша, Япония, Швейцария, Швеция, Словакия, структуры ООН. Свой личный вклад может внести и любой человек на земле – все, кто поддерживает Украину – через нашу благотворительную платформу UNITED24", - сказал Зеленский.
По его словам, благодаря такой помощи уже приобрели первую наиболее эффективную машину для разминирования - Armtraс 400, которая сейчас работает на Харьковщине. Она за час проходит 1,5 га, полностью гарантируя обезвреживание мин. И прежде всего очищает территорию вдоль линий электропередачи, чтобы могли работать энергетики и возобновлять поставки".
"Будем добавлять еще такую и другую подобную технику и ускорять разминирование повсюду - везде, куда мы возвращаем наш флаг, нашу нормальную украинскую жизнь", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одразу пригадалося, що АТО не може тривати 2-3 місяці, а буде тривати години.
Усіх кацапомордих чухраінських підоросів-колаборантів, що верещали на увесь світ "кака раzніца і руzzкіє наши братья" та і далі шваркотять своїм кацапським язиком і далі чтокають і какають в областях, які їх прихистили від їхніх "руzzкіх братьєв катів-вбивць" треба негайно запропонувати добровільно покинути землю УКРАЇНУ - чемодан-вокзал-підороzія-мухасранськ-барак-водочка-гнила кілічка під балалаєчку ...!!!
Тепер кацапоморді-чухраїнські підороzи ви зрозуміли, що таке життя в достатку з водою, газом, електрикою. мирним небом та куском хліба на столі...???!!!
ТЕПЕР ДО ВАС ДІЙШЛО...???
ви УСВІДОМИЛИ...???
ЩО САМИМ НАЙДОРОЖЧИМ У СВІТІ Є ЖИТТЯ НА КОТРЕ ВАМ ДАЛИ ДОЗВІЛ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...???!!!
Якщо б не ваш чухраінсько-підоруzzкій вереск "кака разніца" тоб і не було б війни в УКРАЇНІ і десятків тисяч загиблих у нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!
Чухраїнські кацапоморді підороzи-колоборанти...!!!
УКРАЇНЦІ вам ніколи не пробачуть цієї війни....!!!
НІ хорошим, ні поганим...!!!
Поки хороші чухраїнські-підороzи мовчали,
погані чухраїнські-підороzи колаборанти закликали
до війни і вбивали УКРАЇНЦІВ ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордо -підороzzкій мерзоті...!!!
Єдина Armtraс 400 вартістю понад 18 млн. гривень була придбана за рахунок донорів з усього світу.
https://korrespondent.net/ukraine/4529988-ukrayna-poluchyla-mashynu-dlia-razmynyrovanyia-terrytoryi-Armtrac-400 https://korrespondent.net/ukraine/4529988-ukrayna-poluchyla-mashynu-dlia-razmynyrovanyia-terrytoryi-Armtrac
маємо багато випадків підриву сільськогосподарської техніки і автотранспорту на раніше окупованих частинах Київщини, Чернігівщини, Сумщини і Харківщини, а зараз орки під час відступу активно мінують Правобережну Херсонщину
розмінування це проблема, поки що під час розмінування часто гинуть наші сапери, її треба вирішувати паралельно з іншими проблемами, хоч зараз під час війни головна увага і пріоритет бойовим діям на фронтах
треба якнайшвидше ставити перед США питання про отримання систем подібних до Armtraс 400 по ленд-лізу