Хорватия поможет разминировать Луганщину, - Гайдай
Помощь в разминировании Луганской области, как специалистами, так и техникой, согласилась предоставить Хорватия.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Первое, что делается после стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях - это разминирование. Сначала мы обследуем дороги и территорию объектов критической инфраструктуры. Помощь в разминировании, как специалистами, так и техникой, согласилась предоставить Хорватия", - отметил Гайдай.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А хорватам спасибі!