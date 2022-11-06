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Хорватия поможет разминировать Луганщину, - Гайдай

богачук,розмінування

Помощь в разминировании Луганской области, как специалистами, так и техникой, согласилась предоставить Хорватия.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое, что делается после стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях - это разминирование. Сначала мы обследуем дороги и территорию объектов критической инфраструктуры. Помощь в разминировании, как специалистами, так и техникой, согласилась предоставить Хорватия", - отметил Гайдай.

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Автор: 

Хорватия (266) разминирование (715) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Звернись, краще, до єрмака і верещук... у них досвід побільше буде.,
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06.11.2022 16:35 Ответить
курва її спочатку треба замінувати геть, а вже потім патякати про розмінування
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06.11.2022 16:35 Ответить
Потрібна ініціатива, дякую Хорввтії, тим паче мають досвід у розмінуванні
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06.11.2022 16:43 Ответить
А з тими, хто розмінував Чонгар проконсультувались? Це зла іронія!
А хорватам спасибі!
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06.11.2022 17:12 Ответить
Спасибо, чем раньше начнем разминировать, тем меньше зарастет бурьяном или нанесет земли на мины. Низколетящие дроны по программе (обычные тяжелые дроны, которые для распыления удобрений используют, недешевые весьма) хорошо подойдут для визуального или даже с датчиком контроля над минами, приделать к ним лазер вниз для измерения расстояния и камеры от препятствий типа веток, пускай ищут, отмечают в программе, дальше саперы займутся.
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06.11.2022 22:11 Ответить
 
 