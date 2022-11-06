Хорватия поможет разминировать Луганщину, - Гайдай

Помощь в разминировании Луганской области, как специалистами, так и техникой, согласилась предоставить Хорватия.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое, что делается после стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях - это разминирование. Сначала мы обследуем дороги и территорию объектов критической инфраструктуры. Помощь в разминировании, как специалистами, так и техникой, согласилась предоставить Хорватия", - отметил Гайдай.

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