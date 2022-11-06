Хорватія допоможе розмінувати Луганщину, - Гайдай
Допомогу у розмінуванні Луганської області, як спеціалістами, так і технікою, згодилася надати Хорватія.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Перше, що робиться після стабілізаційних заходів на деокупованих територіях – це розмінування. Спочатку ми обстежуватимемо дороги та територію об‘єктів критичної інфраструктури. Допомогу у розмінуванні, як спеціалістами, так і технікою, згодилася надати Хорватія", - зазначив Гайдай.
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А хорватам спасибі!