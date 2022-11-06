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Хорватія допоможе розмінувати Луганщину, - Гайдай

богачук,розмінування

Допомогу у розмінуванні Луганської області, як спеціалістами, так і технікою, згодилася надати Хорватія.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше, що робиться після стабілізаційних заходів на деокупованих територіях – це розмінування. Спочатку ми обстежуватимемо дороги та територію об‘єктів критичної інфраструктури. Допомогу у розмінуванні, як спеціалістами, так і технікою, згодилася надати Хорватія", - зазначив Гайдай.

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Автор: 

Хорватія (299) розмінування (994) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Звернись, краще, до єрмака і верещук... у них досвід побільше буде.,
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06.11.2022 16:35 Відповісти
курва її спочатку треба замінувати геть, а вже потім патякати про розмінування
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06.11.2022 16:35 Відповісти
Потрібна ініціатива, дякую Хорввтії, тим паче мають досвід у розмінуванні
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06.11.2022 16:43 Відповісти
А з тими, хто розмінував Чонгар проконсультувались? Це зла іронія!
А хорватам спасибі!
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06.11.2022 17:12 Відповісти
Спасибо, чем раньше начнем разминировать, тем меньше зарастет бурьяном или нанесет земли на мины. Низколетящие дроны по программе (обычные тяжелые дроны, которые для распыления удобрений используют, недешевые весьма) хорошо подойдут для визуального или даже с датчиком контроля над минами, приделать к ним лазер вниз для измерения расстояния и камеры от препятствий типа веток, пускай ищут, отмечают в программе, дальше саперы займутся.
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06.11.2022 22:11 Відповісти
 
 