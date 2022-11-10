РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12123 посетителя онлайн
Новости Война
5 618 9

Россия стала на необратимый путь конфронтации с Западом, - Франция

франція

В новом стратегическом обзоре генерального секретариата национальной обороны и безопасности Франции, опубликованном в среду, констатируется, что вторжение России в Украину поставило ее на необратимый путь конфронтации с коллективным Западом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Раскол, внесенный войной, и необратимость российского стратегического выбора заставляют ожидать конфронтации с Москвой", говорится в документе, где прогнозируется, что такая конфронтация будет происходить "в течение длительного периода времени, во многих регионах и пространствах".

"Средиземноморье, Черное море, Балтийский регион, Балканы, Северная Атлантика, а также Африка и Ближний Восток могут стать местами длительной конфронтации в сочетании с рисками потенциальной эскалации инцидентов", - отмечается в Стратегическом обзоре.

Читайте также: Главы МИД Франции, Великобритании и США опубликовали совместное заявление после разговора с Шойгу: Мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу"

Стратегический обзор Франции указывает на то, что любое мирное соглашение с Кремлем обернется лишь временным прекращением огня перед дальнейшей эскалацией. Также он предостерегает, что в случае успеха ядерного шантажа РФ в Украине Владимир Путин, вероятно, прибегнет к нему в других странах.

Документ также отмечает, что война в Украине "демонстрирует необходимость сохранения надежных ядерных сил сдерживания для предотвращения большой войны" в евроатлантическом регионе.

В нем также упоминается Китай как агрессивный конкурент Европы, но отмечается, что его цель - заменить США как ведущую сверхдержаву. Кроме того, утверждается, что и Москва, и Пекин представляют угрозу усилиям ЕС по поддержанию мира на Западных Балканах.

Читайте также: Французские интеллектуалы призвали правительство Макрона действовать как лучший союзник Украины

Обычно Франция публикует свой Стратегический обзор каждые несколько лет - последний раз он выходил в 2021-м, но в связи с полномасштабной войной в Украине выпустила его вне очереди.

Автор: 

россия (96910) Франция (3579)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бали, красавіци,
Лакєі, юнкера...
І хруст францусской булкі!😁
показать весь комментарий
10.11.2022 23:43 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 23:47 Ответить
Господи, допоможи вибити тих тварюк до останнього!
показать весь комментарий
11.11.2022 00:16 Ответить
Наконец посмотрели в глаза моли?
показать весь комментарий
10.11.2022 23:58 Ответить
***** хотіло відновити Совок, бо тоді "нас всє баялісь"
показать весь комментарий
11.11.2022 00:16 Ответить
Неужелі? Правильно все розумієте: не зможете зупинити цієї тварі в Україні- ждіть в любому регіоні по всьому світу
показать весь комментарий
11.11.2022 02:41 Ответить
Мюнхенская речь Путина была произнесена очень и очень давно. До Запада доходит только теперь. А Байден при Обаме даже запускал "перезагрузку" отношений с дорогим Владимиром Владимировичем.
показать весь комментарий
11.11.2022 06:27 Ответить
Про ту "рєч" ***** політикани типу Бардака Хусейновича та Макрелі "забули" через 5 хвилин після її виголошення. І що цікаво, нині діючі політикани теж не мають бажання згадувати про ту наскрізь реваншистсько-імперіалістичну "рєч". А в Україні населення, інфіковане Манафортом і його агентурою, при згадці про статтю Ю.Тимошенко від 20 квітня 2007р. під назвою «Стримати Росію» у впливовому американському журналі "Foreign Affairs" сатаніє і тепер. Цю статтю, до речі, Росія різко розкритикувала ще до її виходу.
показать весь комментарий
11.11.2022 07:32 Ответить
Так це вже крайня стадія озабоченності, чи нє?
показать весь комментарий
11.11.2022 07:35 Ответить
 
 