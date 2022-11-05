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Новости Помощь Украине
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Французские интеллектуалы призвали правительство Макрона действовать как лучший союзник Украины

макрон,емманюель

Чтобы рассчитывать на первенство в ЕС, Франция должна совершить поворот во внешней политике, приблизившись к позициям стран Восточной и Центральной Европы, окончательно отказаться от роли "уравновешивающей силы" перед Москвой и значительно усилить военную поддержку Украины.

Об этом заявляет коллектив французских исследователей и аналитиков в открытом письме, опубликованном в газете Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Точный результат российско-украинской войны еще непонятен, но контуры послевоенной Европы уже начинают очерчиваться, отмечают шестеро подписантов - французские исследователи и представители аналитических центров.

"Центр гравитации", скорее всего, сместится на восток. Влияние Франции при таком раскладе может значительно ослабнуть. Французская "традиционная позиция "уравновешивающей силы" и диалога с Москвой дискредитирована в рамках вновь сплотившегося НАТО", - говорится в письме.

Жесткость французской позиции в отношении Кремля и поддержка кандидатуры Украины на членство в Евросоюзе - "шаги в правильном направлении", но "Франция должна теперь отказаться от своего иллюзорного стремления к роли "уравновешивающей силы" перед лицом России, которая не прислушивается и не уважает эту устаревшую позицию. Франция должна приблизиться к позициям своих союзников в Центральной, Северной и Восточной Европе, которые проявили большую проницательность в понимании России", - отмечают эксперты.

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"Сейчас месседж Франции все еще размывается, среди наших политиков и политической элиты есть стремление к тому, чтобы снова позиционировать Францию как "уравновешивающую силу" - когда президент говорит, что "не надо унижать Россию", что надо как можно скорее добиться мира, даже если и добавляет, что Украине решать, при каких условиях и когда будет заключен мир", - отмечает один из подписантов открытого письма, глава французского аналитического центра Euro Créative, который специализируется на Восточной и Центральной Европе, Артюр Кенигсберг.

"Мы думаем, что Франция должна прекратить искать статус "уравновешивающей силы", в контексте этой войны Франция не может ею быть. Она - европейское государство, она должна быть на стороне своих партнеров по Евросоюзу и союзников по НАТО, на стороне Украины", - подчеркивает он в комментарии RFI.

Чтобы рассчитывать на европейское лидерство, Франция должна фигурировать среди основных поставщиков военной помощи в Украине, отмечают подписанты.

"Будучи первым военным государством континентальной Европы, Франция должна действовать как ее лучший союзник", - говорят они.

Пока что это не так. По данным Кильского института мировой экономики (Германия), на начало октября Франция занимала 13-е место в списке государств-поставщиков военной помощи Украине, оказавшись ниже Чехии, Латвии и Эстонии, не говоря уже о Великобритании и Польше.

Во время недавних переговоров между президентами Франции и Украины Эмманюэль Макрон заявил, что Франция "в кратчайшие сроки" нарастит военную помощь Украине, в частности в сфере ПВО, - на фоне российских атак на украинскую энергосистему.

Подписанты открытого письма предлагают, во-первых, увеличить специальный фонд военной поддержки Украине, созданный во Франции, со 100 миллионов до 4 миллиардов евро. Как заявлял Эмманюэль Макрон, это средства, на которые Украина сможет закупать вооружение "непосредственно у наших промышленников".

"4 миллиарда евро кажется очень большим бюджетом и суммой. Но, учитывая важность целей, для Франции увеличить военную поддержку Украине до такого уровня - вполне достижимо. Франция вполне могла бы открыть кредитную линию на 4-5 миллиардов евро у наших промышленников, чтобы украинцы потом возместили средства в течение 20 лет", - отмечает Артюр Кенигсберг.

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Во-вторых, французские исследователи предлагают разнообразить гамму вооружений, которые Франция поставляет Украине, распространив ее на танки и военную авиацию.

"Конечно, для этого понадобилось бы многомесячное обучение украинских экипажей. Еще хуже, что нам бы пришлось забирать вооружение у наших армий, которым не хватает ресурсов. Но вместо того, чтобы накапливать арсеналы на случай большой конфронтации, в наших очевидных интересах передать некоторые из них, чтобы ослабить крупного потенциального противника", - говорится в открытом письме.

"Такой шаг усилил бы защиту гражданского населения Украины и помог бы изменить ситуацию на поле боя. Франция стала бы первой страной, поставляющей западные танки и самолеты: это надолго укрепило бы ее имидж и влияние в Центральной, Северной и Восточной Европе", - добавляют авторы письма.

Автор: 

помощь (7820) Франция (3524) Макрон Эмманюэль (1312)


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Топ комментарии
+6
інтелектуали, рідненькі, заберіть в нього телефон, та зітріть з пам"яті номер *****...
почніть з добрих справ))) а не з закликів...
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05.11.2022 19:09
+5
приятно видеть такое мнение французских єлит...помнится немецкие, пару месяцев назад, вісказивали абсолютно противоположное пророссийское мнение
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05.11.2022 19:05
+2
І не тільки Францію, що в цьому поганого? Або, чому ви дивуєтесь?
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05.11.2022 19:39
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Правила форума Совет форумчан
приятно видеть такое мнение французских єлит...помнится немецкие, пару месяцев назад, вісказивали абсолютно противоположное пророссийское мнение
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05.11.2022 19:05 Ответить
написали совсем недавний опрос, где словаки 50% считают, что россии надо дать победить... Да и немецкие опросы выглядят не намного лучше....
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05.11.2022 19:13 Ответить
такому словацкому опросу точно нельзя доверять, а вообще все опросы делают по чьему то заказу, вот и результат зависит от пожеланий заказчика
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05.11.2022 19:20 Ответить
игнорировать его тоже нельзя.
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05.11.2022 19:24 Ответить
Дєпард'є в числі тих, хто звернувся? Чи алкоголь заважає перевзуватися з такою швидкість?
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05.11.2022 19:08 Ответить
інтелектуали, рідненькі, заберіть в нього телефон, та зітріть з пам"яті номер *****...
почніть з добрих справ))) а не з закликів...
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05.11.2022 19:09 Ответить
прочитал это всё...\вроде внимательно...\
понял одно - Франция уже никогда не родит Наполеона...!!!
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05.11.2022 19:10 Ответить
при переходе по ссылке оригинал прочитать невозможно. Интересуют фамилии подписантов...

Также смущает причина и подоплека появления этого письма:

.....центром тяжести, который в любом случае сместится на восток континента. И где Франция рискует серьезно понизить рейтинг....
Франция упустила историческую возможность утвердить свое место и силу своего предложения......
Поэтому в этом соревновании мы должны выиграть два ключевых сражения.....
Однако, чтобы восстановить лидерские качества, Франция должна.....

т.е. их не интересует помощь Украине per se, они видят нас как арену реализации своих собственных интересов и геоамбиций, восстановить свои лидерские качества и рейтинги???

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05.11.2022 19:12 Ответить
І не тільки Францію, що в цьому поганого? Або, чому ви дивуєтесь?
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05.11.2022 19:39 Ответить
дивуюся мотивації
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05.11.2022 19:42 Ответить
А мене не дивує ця мотивація, для розумних французів інтереси Франції на першому місці, так само як для розумних українців в першу чергу інтереси України. В геополітиці не буває друзів, є лише партнери зі спільними інтересами.
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06.11.2022 00:33 Ответить
Украина предоставила Грузии оружие, когда на нее напали кацапы, и тут бы в голову не пришло кому-то предоставить его, бо нам надо "восстановить свои лидерские качества и рейтинги"...окститесь
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06.11.2022 18:01 Ответить
Свинособачої мови не розумію.
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07.11.2022 00:16 Ответить
Кожній країні властиво мати свої амбіції. В конктретно цих амбіціях французів немає нічого поганого, це абсолютно здорові амбіції, бо вони, серед іншого, спрямовані на досягнення справедливості.
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05.11.2022 20:19 Ответить
.
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05.11.2022 19:47 Ответить
Макрону вчителька не дозволяє бути жорстким...
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05.11.2022 19:57 Ответить
Grandeur française
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05.11.2022 19:58 Ответить
Порівняйте з двома сумновідомими листами німецьких підінтелектуалів.
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05.11.2022 20:15 Ответить
Наконец у интеллектуалов интеллект проснулся
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05.11.2022 21:19 Ответить
по немногу начали прозревать и Шольц и Макрон, что теряют авторитет и лидерство в ЕС, даже когда его покинула Англия... .а желание быть лидерами сделает свое дело. к сожалению это происходит очень медленно. а у нас , к сожалению , время измеряется потерей жизни людей и инфраструктуры
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06.11.2022 05:48 Ответить
 
 