Французские интеллектуалы призвали правительство Макрона действовать как лучший союзник Украины

Чтобы рассчитывать на первенство в ЕС, Франция должна совершить поворот во внешней политике, приблизившись к позициям стран Восточной и Центральной Европы, окончательно отказаться от роли "уравновешивающей силы" перед Москвой и значительно усилить военную поддержку Украины.

Об этом заявляет коллектив французских исследователей и аналитиков в открытом письме, опубликованном в газете Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Точный результат российско-украинской войны еще непонятен, но контуры послевоенной Европы уже начинают очерчиваться, отмечают шестеро подписантов - французские исследователи и представители аналитических центров.

"Центр гравитации", скорее всего, сместится на восток. Влияние Франции при таком раскладе может значительно ослабнуть. Французская "традиционная позиция "уравновешивающей силы" и диалога с Москвой дискредитирована в рамках вновь сплотившегося НАТО", - говорится в письме.

Жесткость французской позиции в отношении Кремля и поддержка кандидатуры Украины на членство в Евросоюзе - "шаги в правильном направлении", но "Франция должна теперь отказаться от своего иллюзорного стремления к роли "уравновешивающей силы" перед лицом России, которая не прислушивается и не уважает эту устаревшую позицию. Франция должна приблизиться к позициям своих союзников в Центральной, Северной и Восточной Европе, которые проявили большую проницательность в понимании России", - отмечают эксперты.

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"Сейчас месседж Франции все еще размывается, среди наших политиков и политической элиты есть стремление к тому, чтобы снова позиционировать Францию как "уравновешивающую силу" - когда президент говорит, что "не надо унижать Россию", что надо как можно скорее добиться мира, даже если и добавляет, что Украине решать, при каких условиях и когда будет заключен мир", - отмечает один из подписантов открытого письма, глава французского аналитического центра Euro Créative, который специализируется на Восточной и Центральной Европе, Артюр Кенигсберг.

"Мы думаем, что Франция должна прекратить искать статус "уравновешивающей силы", в контексте этой войны Франция не может ею быть. Она - европейское государство, она должна быть на стороне своих партнеров по Евросоюзу и союзников по НАТО, на стороне Украины", - подчеркивает он в комментарии RFI.

Чтобы рассчитывать на европейское лидерство, Франция должна фигурировать среди основных поставщиков военной помощи в Украине, отмечают подписанты.

"Будучи первым военным государством континентальной Европы, Франция должна действовать как ее лучший союзник", - говорят они.

Пока что это не так. По данным Кильского института мировой экономики (Германия), на начало октября Франция занимала 13-е место в списке государств-поставщиков военной помощи Украине, оказавшись ниже Чехии, Латвии и Эстонии, не говоря уже о Великобритании и Польше.

Во время недавних переговоров между президентами Франции и Украины Эмманюэль Макрон заявил, что Франция "в кратчайшие сроки" нарастит военную помощь Украине, в частности в сфере ПВО, - на фоне российских атак на украинскую энергосистему.

Подписанты открытого письма предлагают, во-первых, увеличить специальный фонд военной поддержки Украине, созданный во Франции, со 100 миллионов до 4 миллиардов евро. Как заявлял Эмманюэль Макрон, это средства, на которые Украина сможет закупать вооружение "непосредственно у наших промышленников".

"4 миллиарда евро кажется очень большим бюджетом и суммой. Но, учитывая важность целей, для Франции увеличить военную поддержку Украине до такого уровня - вполне достижимо. Франция вполне могла бы открыть кредитную линию на 4-5 миллиардов евро у наших промышленников, чтобы украинцы потом возместили средства в течение 20 лет", - отмечает Артюр Кенигсберг.

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Во-вторых, французские исследователи предлагают разнообразить гамму вооружений, которые Франция поставляет Украине, распространив ее на танки и военную авиацию.

"Конечно, для этого понадобилось бы многомесячное обучение украинских экипажей. Еще хуже, что нам бы пришлось забирать вооружение у наших армий, которым не хватает ресурсов. Но вместо того, чтобы накапливать арсеналы на случай большой конфронтации, в наших очевидных интересах передать некоторые из них, чтобы ослабить крупного потенциального противника", - говорится в открытом письме.

"Такой шаг усилил бы защиту гражданского населения Украины и помог бы изменить ситуацию на поле боя. Франция стала бы первой страной, поставляющей западные танки и самолеты: это надолго укрепило бы ее имидж и влияние в Центральной, Северной и Восточной Европе", - добавляют авторы письма.