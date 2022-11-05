Французькі інтелектуали закликали уряд Макрона діяти як найкращий союзник України

Щоб розраховувати на першість у ЄС, Франція має здійснити поворот у зовнішній політиці, наблизившись до позицій країн Східної та Центральної Європи, остаточно відмовитися від ролі "врівноважувальної сили" перед лицем Москви і значно посилити військову підтримку України.

Про це заявляє колектив французьких дослідників і аналітиків у відкритому листі, опублікованому в газеті Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Точний результат російсько-української війни ще незрозумілий, але контури післявоєнної Європи вже починають окреслюватися, зазначають шестеро підписантів - французькі дослідники та представники аналітичних центрів.

"Центр гравітації", найімовірніше, зміститься на схід. Вплив Франції за такого розкладу може значно ослабнути. Французьку "традиційну позицію "врівноважувальної сили" і діалогу з Москвою дискредитовано в рамках НАТО, який знову згуртувався", - ідеться в листі.

Жорсткість французької позиції щодо Кремля і підтримка кандидатури України на членство в Євросоюзі - "кроки в правильному напрямку", але "Франція повинна тепер відмовитися від свого ілюзорного прагнення до ролі "врівноважувальної сили" перед лицем Росії, яка не прислухається і не поважає цю застарілу позицію. Франція повинна наблизитися до позицій своїх союзників у Центральній, Північній та Східній Європі, які проявили більшу проникливість у розумінні Росії", - вказують експерти.

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"Зараз меседж Франції все ще розмивається, серед наших політиків і політичної еліти є прагнення до того, щоб знову позиціонувати Францію як "врівноважувальну силу" - коли президент говорить, що "не треба принижувати Росію", що треба якомога швидше домогтися миру, навіть якщо і додає, що Україні вирішувати, за яких умов і коли буде укладено мир", - зазначає один із підписантів відкритого листа, голова французького аналітичного центру Euro Créative, який спеціалізується на Східній і Центральній Європі, Артюр Кенігсберг.

"Ми думаємо, що Франція повинна припинити шукати статусу "зрівноважувальної сили", у контексті цієї війни Франція не може нею бути. Вона - європейська держава, вона повинна бути на боці своїх партнерів по Євросоюзу і союзників по НАТО, на боці України", - підкреслює він у коментарі RFI.

Щоб розраховувати на європейське лідерство, Франція має фігурувати серед основних постачальників військової допомоги Україні, вказують підписанти.

"Будучи першою військовою державою континентальної Європи, Франція має діяти як її найкращий союзник", - кажуть вони.

Поки що це не так. За даними Кільського інституту світової економіки (Німеччина), на початок жовтня Франція посідала 13-те місце в списку держав-постачальників військової допомоги Україні, опинившись нижче за Чехію, Латвію та Естонію, не кажучи вже про Велику Британію та Польщу.

Під час нещодавніх переговорів між президентами Франції та України Емманюель Макрон заявив, що Франція "в найкоротші терміни" наростить військову допомогу Україні, зокрема у сфері ППО, - на тлі російських атак на українську енергосистему.

Підписанти відкритого листа пропонують, по-перше, збільшити спеціальний фонд військової підтримки Україні, створений у Франції, зі 100 мільйонів до 4 мільярдів євро. Як заявляв Емманюель Макрон, це кошти, на які Україна зможе закуповувати озброєння "безпосередньо у наших промисловців".

"4 мільярди євро здається дуже великим бюджетом і сумою. Але, враховуючи важливість цілей, для Франції збільшити військову підтримку Україні до такого рівня - цілком досяжно. Франція цілком могла б відкрити кредитну лінію на 4-5 мільярдів євро в наших промисловців, щоб українці потім відшкодували кошти протягом 20 років", - зазначає Артюр Кенігсберг.

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По-друге, французькі дослідники пропонують урізноманітнити гаму озброєнь, які Франція постачає Україні, поширивши її на танки та військову авіацію.

"Звичайно, для цього знадобилося б багатомісячне навчання українських екіпажів. Ще гірше, що нам би довелося забирати озброєння у наших армій, яким не вистачає ресурсів. Але замість того, щоб накопичувати арсенали на випадок великої конфронтації, у наших очевидних інтересах передати деякі з них, щоб послабити великого потенційного супротивника", - йдеться у відкритому листі.

"Такий крок посилив би захист цивільного населення України і допоміг би змінити ситуацію на полі бою. Франція стала б першою країною, що постачає західні танки та літаки: це надовго зміцнило б її імідж і вплив у Центральній, Північній та Східній Європі", - додають автори листа.