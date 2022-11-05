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Французькі інтелектуали закликали уряд Макрона діяти як найкращий союзник України

макрон,емманюель

Щоб розраховувати на першість у ЄС, Франція має здійснити поворот у зовнішній політиці, наблизившись до позицій країн Східної та Центральної Європи, остаточно відмовитися від ролі "врівноважувальної сили" перед лицем Москви і значно посилити військову підтримку України.

Про це заявляє колектив французьких дослідників і аналітиків у відкритому листі, опублікованому в газеті Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Точний результат російсько-української війни ще незрозумілий, але контури післявоєнної Європи вже починають окреслюватися, зазначають шестеро підписантів - французькі дослідники та представники аналітичних центрів.

"Центр гравітації", найімовірніше, зміститься на схід. Вплив Франції за такого розкладу може значно ослабнути. Французьку "традиційну позицію "врівноважувальної сили" і діалогу з Москвою дискредитовано в рамках НАТО, який знову згуртувався", - ідеться в листі.

Жорсткість французької позиції щодо Кремля і підтримка кандидатури України на членство в Євросоюзі - "кроки в правильному напрямку", але "Франція повинна тепер відмовитися від свого ілюзорного прагнення до ролі "врівноважувальної сили" перед лицем Росії, яка не прислухається і не поважає цю застарілу позицію. Франція повинна наблизитися до позицій своїх союзників у Центральній, Північній та Східній Європі, які проявили більшу проникливість у розумінні Росії", - вказують експерти.

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"Зараз меседж Франції все ще розмивається, серед наших політиків і політичної еліти є прагнення до того, щоб знову позиціонувати Францію як "врівноважувальну силу" - коли президент говорить, що "не треба принижувати Росію", що треба якомога швидше домогтися миру, навіть якщо і додає, що Україні вирішувати, за яких умов і коли буде укладено мир", - зазначає один із підписантів відкритого листа, голова французького аналітичного центру Euro Créative, який спеціалізується на Східній і Центральній Європі, Артюр Кенігсберг.

"Ми думаємо, що Франція повинна припинити шукати статусу "зрівноважувальної сили", у контексті цієї війни Франція не може нею бути. Вона - європейська держава, вона повинна бути на боці своїх партнерів по Євросоюзу і союзників по НАТО, на боці України", - підкреслює він у коментарі RFI.

Щоб розраховувати на європейське лідерство, Франція має фігурувати серед основних постачальників військової допомоги Україні, вказують підписанти.

"Будучи першою військовою державою континентальної Європи, Франція має діяти як її найкращий союзник", - кажуть вони.

Поки що це не так. За даними Кільського інституту світової економіки (Німеччина), на початок жовтня Франція посідала 13-те місце в списку держав-постачальників військової допомоги Україні, опинившись нижче за Чехію, Латвію та Естонію, не кажучи вже про Велику Британію та Польщу.

Під час нещодавніх переговорів між президентами Франції та України Емманюель Макрон заявив, що Франція "в найкоротші терміни" наростить військову допомогу Україні, зокрема у сфері ППО, - на тлі російських атак на українську енергосистему.

Підписанти відкритого листа пропонують, по-перше, збільшити спеціальний фонд військової підтримки Україні, створений у Франції, зі 100 мільйонів до 4 мільярдів євро. Як заявляв Емманюель Макрон, це кошти, на які Україна зможе закуповувати озброєння "безпосередньо у наших промисловців".

"4 мільярди євро здається дуже великим бюджетом і сумою. Але, враховуючи важливість цілей, для Франції збільшити військову підтримку Україні до такого рівня - цілком досяжно. Франція цілком могла б відкрити кредитну лінію на 4-5 мільярдів євро в наших промисловців, щоб українці потім відшкодували кошти протягом 20 років", - зазначає Артюр Кенігсберг.

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По-друге, французькі дослідники пропонують урізноманітнити гаму озброєнь, які Франція постачає Україні, поширивши її на танки та військову авіацію.

"Звичайно, для цього знадобилося б багатомісячне навчання українських екіпажів. Ще гірше, що нам би довелося забирати озброєння у наших армій, яким не вистачає ресурсів. Але замість того, щоб накопичувати арсенали на випадок великої конфронтації, у наших очевидних інтересах передати деякі з них, щоб послабити великого потенційного супротивника", - йдеться у відкритому листі.

"Такий крок посилив би захист цивільного населення України і допоміг би змінити ситуацію на полі бою. Франція стала б першою країною, що постачає західні танки та літаки: це надовго зміцнило б її імідж і вплив у Центральній, Північній та Східній Європі", - додають автори листа.

Автор: 

допомога (8371) Франція (3080) Макрон Емманюель (1466)


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Топ коментарі
+6
інтелектуали, рідненькі, заберіть в нього телефон, та зітріть з пам"яті номер *****...
почніть з добрих справ))) а не з закликів...
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05.11.2022 19:09
+5
приятно видеть такое мнение французских єлит...помнится немецкие, пару месяцев назад, вісказивали абсолютно противоположное пророссийское мнение
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05.11.2022 19:05
+2
І не тільки Францію, що в цьому поганого? Або, чому ви дивуєтесь?
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05.11.2022 19:39
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приятно видеть такое мнение французских єлит...помнится немецкие, пару месяцев назад, вісказивали абсолютно противоположное пророссийское мнение
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05.11.2022 19:05 Відповісти
написали совсем недавний опрос, где словаки 50% считают, что россии надо дать победить... Да и немецкие опросы выглядят не намного лучше....
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05.11.2022 19:13 Відповісти
такому словацкому опросу точно нельзя доверять, а вообще все опросы делают по чьему то заказу, вот и результат зависит от пожеланий заказчика
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05.11.2022 19:20 Відповісти
игнорировать его тоже нельзя.
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05.11.2022 19:24 Відповісти
Дєпард'є в числі тих, хто звернувся? Чи алкоголь заважає перевзуватися з такою швидкість?
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05.11.2022 19:08 Відповісти
інтелектуали, рідненькі, заберіть в нього телефон, та зітріть з пам"яті номер *****...
почніть з добрих справ))) а не з закликів...
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05.11.2022 19:09 Відповісти
прочитал это всё...\вроде внимательно...\
понял одно - Франция уже никогда не родит Наполеона...!!!
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05.11.2022 19:10 Відповісти
при переходе по ссылке оригинал прочитать невозможно. Интересуют фамилии подписантов...

Также смущает причина и подоплека появления этого письма:

.....центром тяжести, который в любом случае сместится на восток континента. И где Франция рискует серьезно понизить рейтинг....
Франция упустила историческую возможность утвердить свое место и силу своего предложения......
Поэтому в этом соревновании мы должны выиграть два ключевых сражения.....
Однако, чтобы восстановить лидерские качества, Франция должна.....

т.е. их не интересует помощь Украине per se, они видят нас как арену реализации своих собственных интересов и геоамбиций, восстановить свои лидерские качества и рейтинги???

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05.11.2022 19:12 Відповісти
І не тільки Францію, що в цьому поганого? Або, чому ви дивуєтесь?
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05.11.2022 19:39 Відповісти
дивуюся мотивації
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05.11.2022 19:42 Відповісти
А мене не дивує ця мотивація, для розумних французів інтереси Франції на першому місці, так само як для розумних українців в першу чергу інтереси України. В геополітиці не буває друзів, є лише партнери зі спільними інтересами.
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06.11.2022 00:33 Відповісти
Украина предоставила Грузии оружие, когда на нее напали кацапы, и тут бы в голову не пришло кому-то предоставить его, бо нам надо "восстановить свои лидерские качества и рейтинги"...окститесь
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06.11.2022 18:01 Відповісти
Свинособачої мови не розумію.
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07.11.2022 00:16 Відповісти
Кожній країні властиво мати свої амбіції. В конктретно цих амбіціях французів немає нічого поганого, це абсолютно здорові амбіції, бо вони, серед іншого, спрямовані на досягнення справедливості.
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05.11.2022 20:19 Відповісти
.
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05.11.2022 19:47 Відповісти
Макрону вчителька не дозволяє бути жорстким...
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05.11.2022 19:57 Відповісти
Grandeur française
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05.11.2022 19:58 Відповісти
Порівняйте з двома сумновідомими листами німецьких підінтелектуалів.
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05.11.2022 20:15 Відповісти
Наконец у интеллектуалов интеллект проснулся
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05.11.2022 21:19 Відповісти
по немногу начали прозревать и Шольц и Макрон, что теряют авторитет и лидерство в ЕС, даже когда его покинула Англия... .а желание быть лидерами сделает свое дело. к сожалению это происходит очень медленно. а у нас , к сожалению , время измеряется потерей жизни людей и инфраструктуры
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06.11.2022 05:48 Відповісти
 
 