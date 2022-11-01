Мы полностью мобилизованы, чтобы как можно быстрее увеличить военную поддержку Украины, в частности ПВО, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности как можно скорее увеличить военную поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я подтвердил это сегодня утром президенту Зеленскому: мы полностью мобилизованы, чтобы как можно скорее увеличить нашу военную поддержку Украины, в частности, противовоздушную оборону", - написал Макрон в Twitter .
Кроме того, французский президент заявил о необходимости помочь инфраструктуре электроснабжения и водоснабжения Украины, пораженной РФ.
"Инфраструктура электроснабжения и водоснабжения Украины серьезно пострадала от российских атак. Мы должны действовать до наступления зимы. Мы быстро мобилизуем международное сообщество и частный сектор", - отметил Макрон.
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