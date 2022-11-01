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Новости Помощь Украине
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Мы полностью мобилизованы, чтобы как можно быстрее увеличить военную поддержку Украины, в частности ПВО, - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности как можно скорее увеличить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я подтвердил это сегодня утром президенту Зеленскому: мы полностью мобилизованы, чтобы как можно скорее увеличить нашу военную поддержку Украины, в частности, противовоздушную оборону", - написал Макрон в Twitter .

Кроме того, французский президент заявил о необходимости помочь инфраструктуре электроснабжения и водоснабжения Украины, пораженной РФ.

"Инфраструктура электроснабжения и водоснабжения Украины серьезно пострадала от российских атак. Мы должны действовать до наступления зимы. Мы быстро мобилизуем международное сообщество и частный сектор", - отметил Макрон.

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ПВО (2753) Франция (3512) Макрон Эмманюэль (1304)


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Топ комментарии
+5
Так давай действуй макрон! Иначе эта толпа беснующих варваров насрет на лакированный пол в Версальском дворце!!!!
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01.11.2022 16:56
+2
я поблагодарил Макрона в твиттере в комментариях на его странице.
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01.11.2022 18:03
+1
Дизель генераторы нужны...?нет спасибо...Зе все паришаить сам😛
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01.11.2022 17:32
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А сами с рашкой реактор ITER строят уникальный
Сегодня деталь в Марсель повезли из СПб
200 тонн весит
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01.11.2022 16:56 Ответить
Ну і нафуя ти це друкуєш ? З якою метою .? Що від цієї писанини за - толк ,, крім як полякати українців .? .
Передай ***** що тут всім начхати на його плани .
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01.11.2022 20:19 Ответить
Так давай действуй макрон! Иначе эта толпа беснующих варваров насрет на лакированный пол в Версальском дворце!!!!
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01.11.2022 16:56 Ответить
Ну так . Макрон , это не балабол Трамп.
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01.11.2022 16:57 Ответить
Дизель генераторы нужны...?нет спасибо...Зе все паришаить сам😛
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01.11.2022 17:32 Ответить
Дякуємо.
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01.11.2022 17:37 Ответить
я поблагодарил Макрона в твиттере в комментариях на его странице.
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01.11.2022 18:03 Ответить
Ага, пиндіти не мішки таскати, ці казки можна ще довго тут розповідати, ми мабілізуемся, ми паможем, ми с вами, діло роби в не пи*дуна ганяй.
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01.11.2022 18:03 Ответить
ТАК ЦЕ НЕ ПОВНІСТЮ !?) БРЕХАТИ НЕ ГАРНО !!!
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01.11.2022 20:05 Ответить
Маню! Ти нам ще "Цезарів" підкинь-хлопці кажуть,що кацапів нищить аж гай гуде
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01.11.2022 22:34 Ответить
 
 