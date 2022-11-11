Шольц пообещал Зеленскому дальнейшую помощь в сфере энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"На постоянной связи с канцлером Олафом Шольцом. Рассказал о ситуации на поле боя, в том числе о новых российских ударах по гражданским", - отметил Зеленский.

По его словам, во время разговора он поблагодарил Шольца за весомый вклад Германии в защиту украинского неба и границ. "Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции в преддверии саммита G20", - подытожил глава государства.

В то же время представитель правительства ФРГ сообщил, что Шольц и Зеленский обсудили, в частности, "конкретные меры по укреплению энергетической инфраструктуры Украины". Канцлер ФРГ пообещал Украине дальнейшую поддержку, особенно в сферах энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороны, добавил представитель, сообщает DW.