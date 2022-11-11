РУС
Россияне обстреляли громаду на Днепропетровщине, есть раненые

дніпропетровщина

Вечером 11 ноября вражеская армия обстреляла из РСЗО Марганецкую громаду на Днепропетровщине. Двое мужчин получили ранения.

Об этом в телеграме сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером россияне снова обстреляли Никопольщину. Накрыли РСЗО и тяжелой артиллерией Марганецкую громаду. Ранили двух мужчин - 35 и 68 лет. Оба доставлены в местную больницу", - написал Резниченко.

По его словам, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что один мужчина получил осколочное ранение, у другого – минно-взрывная травма и сотрясение мозга. В настоящее время территорию обстрела еще обследуют, информация о разрушениях уточняется.

Относительно других районов области – везде в течение дня было тихо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли из РСЗО Никопольский район

обстрел (29155) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4384)
А на що ще здатні ці вибл#дки?
11.11.2022 21:22 Ответить
падлюки кацапскіє !!!
11.11.2022 21:48 Ответить
 
 