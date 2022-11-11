Росіяни обстріляли громаду на Дніпропетровщині, є поранені
Увечері 11 листопада ворожа армія обстріляла с РСЗВ Марганецьку громаду, що на Дніпропетровщині. Двоє чоловіків поранені.
Про це в телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Увечері росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили РСЗВ та важкою артилерією Марганецьку громаду. Поранили двох чоловіків - 35 та 68 років. Обоє доправлені до місцевої лікарні", - написав Резніченко.
За його словами, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що один чоловік дістав уламкове поранення, в іншого – мінно-вибухова травма і струс мозку. Нині територію обстрілу ще обстежують, інформація стосовно руйнувань уточнюється.
Щодо інших районів області – всюди протягом дня було тихо.
