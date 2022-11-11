Кличко передал 50 микроавтобусов от иностранных партнеров для боевых подразделений Государственной пограничной службы

Виталий Кличко передал пограничникам еще 50 микроавтобусов Volkswagen от зарубежных партнеров.

Об этом сообщает сайт Киевской городской власти, передает Цензор.НЕТ.

"Эти автомобили получат боевые подразделения, несущие службу по охране государственной границы на севере Киевской области, а также на востоке Украины. В июле этого года мы уже передавали нашим пограничникам 35 аналогичных авто. Они оптимальны для выполнения задач, стоящих перед пограничной службой", – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что это не последняя партия автомобилей от столицы для военных.

"Чем сильнее наши военные и чем лучше они оснащены, тем в большей безопасности мы чувствуем себя", – отметил Кличко.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко отметил, что автобусы очень нужны пограничникам.

"Раньше мы уже получили от столицы 35 таких автомобилей. Все они используются по назначению – поехали на государственную границу, в зону активных боевых действий. Сегодня мы получили технику, которая будет использоваться от Бердянска до Херсона, Донецка, Луганска, а также – на границе с РФ и Беларусью. И существенно усилит нашу способность в защите нашего государства", – отметил Дейнеко.

Напомним, с начала широкомасштабной агрессии России Киев получил от европейских партнеров и передал городским службам и военным 32 пожарных автомобиля, 85 микроавтобусов для пограничников, 38 карет скорой помощи и 41 пассажирский автобус. Также Виталий Кличко передал спасателям 1000 высокотехнологичных защитных комбинезонов.

