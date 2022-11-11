Кличко передал 50 микроавтобусов от иностранных партнеров для боевых подразделений Государственной пограничной службы
Виталий Кличко передал пограничникам еще 50 микроавтобусов Volkswagen от зарубежных партнеров.
Об этом сообщает сайт Киевской городской власти, передает Цензор.НЕТ.
"Эти автомобили получат боевые подразделения, несущие службу по охране государственной границы на севере Киевской области, а также на востоке Украины. В июле этого года мы уже передавали нашим пограничникам 35 аналогичных авто. Они оптимальны для выполнения задач, стоящих перед пограничной службой", – сказал Кличко.
Мэр Киева отметил, что это не последняя партия автомобилей от столицы для военных.
"Чем сильнее наши военные и чем лучше они оснащены, тем в большей безопасности мы чувствуем себя", – отметил Кличко.
Глава ГПСУ Сергей Дейнеко отметил, что автобусы очень нужны пограничникам.
"Раньше мы уже получили от столицы 35 таких автомобилей. Все они используются по назначению – поехали на государственную границу, в зону активных боевых действий. Сегодня мы получили технику, которая будет использоваться от Бердянска до Херсона, Донецка, Луганска, а также – на границе с РФ и Беларусью. И существенно усилит нашу способность в защите нашего государства", – отметил Дейнеко.
Напомним, с начала широкомасштабной агрессии России Киев получил от европейских партнеров и передал городским службам и военным 32 пожарных автомобиля, 85 микроавтобусов для пограничников, 38 карет скорой помощи и 41 пассажирский автобус. Также Виталий Кличко передал спасателям 1000 высокотехнологичных защитных комбинезонов.
Чи то просто антипатія до людини, яка знає кілька мов і досягла певного рівня в суспільстві?
Ой, а може "чернігівський пивзавод" (ну як "ліпєцкая фабріка") не дає спати не чухаючись? Тоді ще давай про "спортарену" чи про "міст кличків", який, доречі, відновили...
ЗІ: обороною та забезпеченням Києва в умовах військового стану займається не Кличко і КМДА
чим може похвалитись зелена шобла? шашликами, дурними мемуарами, гундосовідосиками??
Ми збираємо для піхоти на передку, бо їм нема на чому ні поранених евакуювати, ні БК і їжу підвезти , а магнати спонсорують в основному цілеспрямовано нацгвардію, поліцію і прикордонників. Після цього народ хоче бавчити дії силовиків до всіх без винятків згідно закону? Мені здається таку практику підкупу цілих підрозділів і навіть відомств потрібно заборонити, а також піар такого роду. Та 94-х річна бабуся, яка з 4 тис пенсії ТРИ віддає на ЗСУ заслуговує на більшу пошану ніж всі магнати разом узяті. Створюйте один фонд ЗСУ під контролем військових, делегованих з різних підрозділів і всі пожертви туди інкогніто. Спочатку обкрадають країну, а потім ще й піаряться, жертвуючи мізерну частину з незаконних доходів.
Таке враження що це "біла гарячка". Особливо подобається - пожертви туди інкогніто . І буде як віл і муха - ми орали.