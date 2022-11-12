Россияне начали вывозить предателей из оккупированной Новой Каховки, - Центр национального сопротивления

Россияне вывозят предателей и их семьи из временно оккупированной Новой Каховки, расположенной на левом берегу Днепра напротив Берислава.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По информации Сил специальных операций, 11 ноября работникам оккупационной администрации сообщили, что на следующий день они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.

В частности, вывезти планируют семьи и самих работников управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации. Для этого оккупанты выделили два автобуса.

