Россияне начали вывозить предателей из оккупированной Новой Каховки, - Центр национального сопротивления
Россияне вывозят предателей и их семьи из временно оккупированной Новой Каховки, расположенной на левом берегу Днепра напротив Берислава.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
По информации Сил специальных операций, 11 ноября работникам оккупационной администрации сообщили, что на следующий день они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.
В частности, вывезти планируют семьи и самих работников управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации. Для этого оккупанты выделили два автобуса.
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
@artsergiy1
Вже можна виставити це фото.
Це друга половина літа, ми тримали оборону на Херсонському напрямку під с.Правдино. Під час виходу зустріли ТРОшника Луценко, я на фото праворуч від глядача. Луценко в такій самій брудній формі (на фото не видно). І мій товариш, зараз лікує поранення.
Це і мій маленький вклад в битву за правобережжя, я дуже втішаюся тому, що наш труд не був даремним.
Вічна пам'ять і вічна слава моїм боєвим товаришам, які віддали своє життя за звільнення Херсонщини, я дуже сумую за вами...
бо зрадників ніхто не любить 😡
https://soundcloud.com/nikitamoiseyev/oy-chi-to-tank-stot-narodna?in=nikitamoiseyev/sets/pisni-sprotivu
Ой, чий то танк стоїть?
Ся ніц не рухає...
То руський танк стоїть,
З-під башти шось чадить,
Прощення прохає.
Прощення, прощення...
Нема для москаля!
Ой, краще б, москалі,
Лежали б ви в землі
Лежали б ви в землі.
Ми будем вас вбивать,
У землю заривать!
Як зіронька впаде,
Як сонечко зійде,
Кацапа смерть знайде.
кароче теперь очередь кацапофилов..
https://t.me/hueviykharkov/87856
А тут все просто, - відкриваєте по черзі різні пункти і шукаєте потрібну картинку.
Там можуть бути навіть варіанти у різній якості. Сайт може показувати картинку середньої якості, а насправді у списку там буде оригінальна картинка гарної якості, яку таким чином можна витягти собі на комп. Якщо картинка дуже велика за розміром, браузер при натисканні на посилання може її не показувати. Але можна скопіювати посилання з браузера і скачати картинку якоюсь програмою для скачування, наприклад.
1. У браузері Опера на сторінці з потрібними картинками натискаєте на праву клавішу мишки, і вибираєте "Просмотреть код элемента" (або Ctrl+Shift+C)
2. Виникне список елементів. Треба вибрати Sources. Потім тицяти на всі можливі пункти. Там, де буде якась картинка, браузер має її показати.
3. Виділити картинку. Можна її перетягнути (дропнути) собі на комп, або скопіювати посилання.
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!