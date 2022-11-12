РУС
Россияне начали вывозить предателей из оккупированной Новой Каховки, - Центр национального сопротивления

Россияне вывозят предателей и их семьи из временно оккупированной Новой Каховки, расположенной на левом берегу Днепра напротив Берислава.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По информации Сил специальных операций, 11 ноября работникам оккупационной администрации сообщили, что на следующий день они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.

В частности, вывезти планируют семьи и самих работников управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации. Для этого оккупанты выделили два автобуса.

+18
В єтам дєлє главнає начать
показать весь комментарий
11.11.2022 23:01 Ответить
+12
Масовий виїзд москворотих лінгво-імбецилів з України в козло-рашку суттєво підвищить середній IQ в обох країнах.
показать весь комментарий
11.11.2022 23:07 Ответить
+12
Всього за півроку Україна пройшла шлях від «Від»єбіться від нас» до «Ну, все! Ви довийобувалися!»


- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!

показать весь комментарий
12.11.2022 04:36 Ответить
А мы-то кончим)
показать весь комментарий
11.11.2022 23:13 Ответить
Run, rusmonkey, run....
показать весь комментарий
11.11.2022 23:03 Ответить
А скільки автобусів /плотів/ ************ зрадникам і понаєхам з Криму за умови знищення кримського мосту і перерізання дороги через Маріуполь ? Може ДТП все ж таки дешевше ?
показать весь комментарий
11.11.2022 23:04 Ответить
За точну кількість не гарантую, але дохєра це таки дійсно точно 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
11.11.2022 23:16 Ответить
секс-шопи їм у поміч...
показать весь комментарий
11.11.2022 23:25 Ответить
Збройні Сили України входять в Крим. Керч. Паромна переправа.
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
показать весь комментарий
12.11.2022 04:38 Ответить
Ну сподіваюсь, що рашисти вже придумали з чим зіткнуться ці автобуси.
показать весь комментарий
11.11.2022 23:06 Ответить
Сподобався комент з ютуба:"З вами не виспишся. Ліг поспати на 3 години та проспав звільнення Херсона".
показать весь комментарий
11.11.2022 23:10 Ответить
Lions of victory + *****% опору окупації

@artsergiy1

Вже можна виставити це фото.
Це друга половина літа, ми тримали оборону на Херсонському напрямку під с.Правдино. Під час виходу зустріли ТРОшника Луценко, я на фото праворуч від глядача. Луценко в такій самій брудній формі (на фото не видно). І мій товариш, зараз лікує поранення.
Це і мій маленький вклад в битву за правобережжя, я дуже втішаюся тому, що наш труд не був даремним.

Вічна пам'ять і вічна слава моїм боєвим товаришам, які віддали своє життя за звільнення Херсонщини, я дуже сумую за вами...

показать весь комментарий
11.11.2022 23:10 Ответить
А що трапилося?)
показать весь комментарий
11.11.2022 23:10 Ответить
Мабуть, оголосили траур по рускому міру.
показать весь комментарий
11.11.2022 23:30 Ответить
в сенсі "вивозити"? хай плавать вчаться, їм ще з Криму тікати
показать весь комментарий
11.11.2022 23:10 Ответить
Вслід за Стремоусовим всі поїдуть , мабуть

бо зрадників ніхто не любить 😡
показать весь комментарий
11.11.2022 23:10 Ответить
чем больше ваты покинет украину тем лучше
показать весь комментарий
11.11.2022 23:15 Ответить
Ой, чий то танк стоїть... (народна пісня)

https://soundcloud.com/nikitamoiseyev/oy-chi-to-tank-stot-narodna?in=nikitamoiseyev/sets/pisni-sprotivu

Ой, чий то танк стоїть?
Ся ніц не рухає...
То руський танк стоїть,
З-під башти шось чадить,
Прощення прохає.

Прощення, прощення...
Нема для москаля!
Ой, краще б, москалі,
Лежали б ви в землі
Лежали б ви в землі.

Ми будем вас вбивать,
У землю заривать!
Як зіронька впаде,
Як сонечко зійде,
Кацапа смерть знайде.
показать весь комментарий
11.11.2022 23:19 Ответить
Ця стрілка дуже добре прострілюється- ВСЯ! Так що - вперед!
показать весь комментарий
11.11.2022 23:20 Ответить
Все гарно, тількі навпроти Беріслава - просто Каховка. Навпроти Нової розташоване Козацьке.
показать весь комментарий
11.11.2022 23:22 Ответить
всё по кругу...колысь жыдоугрофиннобуряты переселяли западных украинцев,литовцев,чеченцев,крымских татар...
кароче теперь очередь кацапофилов..
показать весь комментарий
11.11.2022 23:24 Ответить
Хоча б так вичистити Україну від тієї наволочі, яка поміж людей жила та їла український хліб, а потім зрадила
показать весь комментарий
11.11.2022 23:28 Ответить
зачем вывозить? расстреляте на месте и все дела.
показать весь комментарий
11.11.2022 23:29 Ответить
вивозять вперд ногами...
показать весь комментарий
11.11.2022 23:32 Ответить
кацап до левого берега не дотянул.....
показать весь комментарий
11.11.2022 23:34 Ответить
Ну то не кожний кацап долетить до середини Днепра...
показать весь комментарий
11.11.2022 23:39 Ответить
жаль не могу вытащить картинку из телеги...
https://t.me/hueviykharkov/87856
показать весь комментарий
11.11.2022 23:42 Ответить
У браузері Ctrl+Shift+C. Потім вгорі шукаєте пункт Sources. Там у списку десь буде картинка, яка вам потрібна. Можна буде скопіювати ссиль, або витягти напряму на комп.

показать весь комментарий
11.11.2022 23:57 Ответить
не получилось...(((\утром ещё раз попробую - на свежую голову...\
показать весь комментарий
12.11.2022 00:18 Ответить
Користуюся браузером Opera. У інших браузерах можливі варіанти.
А тут все просто, - відкриваєте по черзі різні пункти і шукаєте потрібну картинку.
Там можуть бути навіть варіанти у різній якості. Сайт може показувати картинку середньої якості, а насправді у списку там буде оригінальна картинка гарної якості, яку таким чином можна витягти собі на комп. Якщо картинка дуже велика за розміром, браузер при натисканні на посилання може її не показувати. Але можна скопіювати посилання з браузера і скачати картинку якоюсь програмою для скачування, наприклад.

показать весь комментарий
12.11.2022 00:36 Ответить
Хід дій:

1. У браузері Опера на сторінці з потрібними картинками натискаєте на праву клавішу мишки, і вибираєте "Просмотреть код элемента" (або Ctrl+Shift+C)
2. Виникне список елементів. Треба вибрати Sources. Потім тицяти на всі можливі пункти. Там, де буде якась картинка, браузер має її показати.
3. Виділити картинку. Можна її перетягнути (дропнути) собі на комп, або скопіювати посилання.
показать весь комментарий
12.11.2022 00:57 Ответить
получилось...! Дякую...
показать весь комментарий
12.11.2022 08:30 Ответить
Щось наплутано, навпроти Берислава просто Каховка (стара) а не нова. Тож ймовірно саме звідти їдуть.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:19 Ответить
Не понял, что подали для вывоза колаборантов: автобусы или рефрижераторы?
показать весь комментарий
12.11.2022 09:52 Ответить
 
 