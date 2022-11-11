Росіяни почали вивозити зрадників з окупованої Нової Каховки, - Центр національного спротиву
Росіяни вивозять зрадників та їх родини з тимчасово окупованої Нової Каховки, розташованої на лівому березі Дніпра навпроти Берислава.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією Сил спеціальних операцій, 11 листопада працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що наступного дня вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.
Зокрема, вивезти планують родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси.
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
@artsergiy1
Вже можна виставити це фото.
Це друга половина літа, ми тримали оборону на Херсонському напрямку під с.Правдино. Під час виходу зустріли ТРОшника Луценко, я на фото праворуч від глядача. Луценко в такій самій брудній формі (на фото не видно). І мій товариш, зараз лікує поранення.
Це і мій маленький вклад в битву за правобережжя, я дуже втішаюся тому, що наш труд не був даремним.
Вічна пам'ять і вічна слава моїм боєвим товаришам, які віддали своє життя за звільнення Херсонщини, я дуже сумую за вами...
бо зрадників ніхто не любить 😡
https://soundcloud.com/nikitamoiseyev/oy-chi-to-tank-stot-narodna?in=nikitamoiseyev/sets/pisni-sprotivu
Ой, чий то танк стоїть?
Ся ніц не рухає...
То руський танк стоїть,
З-під башти шось чадить,
Прощення прохає.
Прощення, прощення...
Нема для москаля!
Ой, краще б, москалі,
Лежали б ви в землі
Лежали б ви в землі.
Ми будем вас вбивать,
У землю заривать!
Як зіронька впаде,
Як сонечко зійде,
Кацапа смерть знайде.
кароче теперь очередь кацапофилов..
https://t.me/hueviykharkov/87856
А тут все просто, - відкриваєте по черзі різні пункти і шукаєте потрібну картинку.
Там можуть бути навіть варіанти у різній якості. Сайт може показувати картинку середньої якості, а насправді у списку там буде оригінальна картинка гарної якості, яку таким чином можна витягти собі на комп. Якщо картинка дуже велика за розміром, браузер при натисканні на посилання може її не показувати. Але можна скопіювати посилання з браузера і скачати картинку якоюсь програмою для скачування, наприклад.
1. У браузері Опера на сторінці з потрібними картинками натискаєте на праву клавішу мишки, і вибираєте "Просмотреть код элемента" (або Ctrl+Shift+C)
2. Виникне список елементів. Треба вибрати Sources. Потім тицяти на всі можливі пункти. Там, де буде якась картинка, браузер має її показати.
3. Виділити картинку. Можна її перетягнути (дропнути) собі на комп, або скопіювати посилання.
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!