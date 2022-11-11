УКР
Росіяни почали вивозити зрадників з окупованої Нової Каховки, - Центр національного спротиву

Росіяни вивозять зрадників та їх родини з тимчасово окупованої Нової Каховки, розташованої на лівому березі Дніпра навпроти Берислава.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Сил спеціальних операцій, 11 листопада працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що наступного дня вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.

Зокрема, вивезти планують родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська будують захисні споруди в Новій Каховці

Нова Каховка (181) деокупація (951) Херсонська область (6129)
+18
В єтам дєлє главнає начать
11.11.2022 23:01 Відповісти
+12
Масовий виїзд москворотих лінгво-імбецилів з України в козло-рашку суттєво підвищить середній IQ в обох країнах.
11.11.2022 23:07 Відповісти
+12
Всього за півроку Україна пройшла шлях від «Від»єбіться від нас» до «Ну, все! Ви довийобувалися!»


- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!

12.11.2022 04:36 Відповісти
В єтам дєлє главнає начать
11.11.2022 23:01 Відповісти
А мы-то кончим)
11.11.2022 23:13 Відповісти
Run, rusmonkey, run....
11.11.2022 23:03 Відповісти
А скільки автобусів /плотів/ ************ зрадникам і понаєхам з Криму за умови знищення кримського мосту і перерізання дороги через Маріуполь ? Може ДТП все ж таки дешевше ?
11.11.2022 23:04 Відповісти
За точну кількість не гарантую, але дохєра це таки дійсно точно 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
11.11.2022 23:16 Відповісти
секс-шопи їм у поміч...
11.11.2022 23:25 Відповісти
Збройні Сили України входять в Крим. Керч. Паромна переправа.
Стоїть неймовірно великий паром.
Люди заходять, машини заїзжають...
Година. Дві. Три.
Капітан курить на палубі.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Через годину.
- Капітан, може пора?
- Рано.
Ще через годину.
- Капітан, ми вантажимося вже п'ять годин. В тебе що, паром гумовий?
Капітан повільно затягується, випускає купу диму в повітря:
- Б Е З Д О Н Н И Й.
12.11.2022 04:38 Відповісти
Ну сподіваюсь, що рашисти вже придумали з чим зіткнуться ці автобуси.
11.11.2022 23:06 Відповісти
Масовий виїзд москворотих лінгво-імбецилів з України в козло-рашку суттєво підвищить середній IQ в обох країнах.
11.11.2022 23:07 Відповісти
Сподобався комент з ютуба:"З вами не виспишся. Ліг поспати на 3 години та проспав звільнення Херсона".
11.11.2022 23:10 Відповісти
Lions of victory + *****% опору окупації

@artsergiy1

Вже можна виставити це фото.
Це друга половина літа, ми тримали оборону на Херсонському напрямку під с.Правдино. Під час виходу зустріли ТРОшника Луценко, я на фото праворуч від глядача. Луценко в такій самій брудній формі (на фото не видно). І мій товариш, зараз лікує поранення.
Це і мій маленький вклад в битву за правобережжя, я дуже втішаюся тому, що наш труд не був даремним.

Вічна пам'ять і вічна слава моїм боєвим товаришам, які віддали своє життя за звільнення Херсонщини, я дуже сумую за вами...

11.11.2022 23:10 Відповісти
А що трапилося?)
11.11.2022 23:10 Відповісти
Мабуть, оголосили траур по рускому міру.
11.11.2022 23:30 Відповісти
в сенсі "вивозити"? хай плавать вчаться, їм ще з Криму тікати
11.11.2022 23:10 Відповісти
Вслід за Стремоусовим всі поїдуть , мабуть

бо зрадників ніхто не любить 😡
11.11.2022 23:10 Відповісти
чем больше ваты покинет украину тем лучше
11.11.2022 23:15 Відповісти
Ой, чий то танк стоїть... (народна пісня)

https://soundcloud.com/nikitamoiseyev/oy-chi-to-tank-stot-narodna?in=nikitamoiseyev/sets/pisni-sprotivu

Ой, чий то танк стоїть?
Ся ніц не рухає...
То руський танк стоїть,
З-під башти шось чадить,
Прощення прохає.

Прощення, прощення...
Нема для москаля!
Ой, краще б, москалі,
Лежали б ви в землі
Лежали б ви в землі.

Ми будем вас вбивать,
У землю заривать!
Як зіронька впаде,
Як сонечко зійде,
Кацапа смерть знайде.
11.11.2022 23:19 Відповісти
Ця стрілка дуже добре прострілюється- ВСЯ! Так що - вперед!
11.11.2022 23:20 Відповісти
Все гарно, тількі навпроти Беріслава - просто Каховка. Навпроти Нової розташоване Козацьке.
11.11.2022 23:22 Відповісти
всё по кругу...колысь жыдоугрофиннобуряты переселяли западных украинцев,литовцев,чеченцев,крымских татар...
кароче теперь очередь кацапофилов..
11.11.2022 23:24 Відповісти
Хоча б так вичистити Україну від тієї наволочі, яка поміж людей жила та їла український хліб, а потім зрадила
11.11.2022 23:28 Відповісти
зачем вывозить? расстреляте на месте и все дела.
11.11.2022 23:29 Відповісти
вивозять вперд ногами...
11.11.2022 23:32 Відповісти
кацап до левого берега не дотянул.....
11.11.2022 23:34 Відповісти
Ну то не кожний кацап долетить до середини Днепра...
11.11.2022 23:39 Відповісти
жаль не могу вытащить картинку из телеги...
https://t.me/hueviykharkov/87856
11.11.2022 23:42 Відповісти
У браузері Ctrl+Shift+C. Потім вгорі шукаєте пункт Sources. Там у списку десь буде картинка, яка вам потрібна. Можна буде скопіювати ссиль, або витягти напряму на комп.

11.11.2022 23:57 Відповісти
не получилось...(((\утром ещё раз попробую - на свежую голову...\
12.11.2022 00:18 Відповісти
Користуюся браузером Opera. У інших браузерах можливі варіанти.
А тут все просто, - відкриваєте по черзі різні пункти і шукаєте потрібну картинку.
Там можуть бути навіть варіанти у різній якості. Сайт може показувати картинку середньої якості, а насправді у списку там буде оригінальна картинка гарної якості, яку таким чином можна витягти собі на комп. Якщо картинка дуже велика за розміром, браузер при натисканні на посилання може її не показувати. Але можна скопіювати посилання з браузера і скачати картинку якоюсь програмою для скачування, наприклад.

12.11.2022 00:36 Відповісти
Хід дій:

1. У браузері Опера на сторінці з потрібними картинками натискаєте на праву клавішу мишки, і вибираєте "Просмотреть код элемента" (або Ctrl+Shift+C)
2. Виникне список елементів. Треба вибрати Sources. Потім тицяти на всі можливі пункти. Там, де буде якась картинка, браузер має її показати.
3. Виділити картинку. Можна її перетягнути (дропнути) собі на комп, або скопіювати посилання.
12.11.2022 00:57 Відповісти
получилось...! Дякую...
12.11.2022 08:30 Відповісти
Всього за півроку Україна пройшла шлях від «Від»єбіться від нас» до «Ну, все! Ви довийобувалися!»


- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!

12.11.2022 04:36 Відповісти
Щось наплутано, навпроти Берислава просто Каховка (стара) а не нова. Тож ймовірно саме звідти їдуть.
12.11.2022 09:19 Відповісти
Не понял, что подали для вывоза колаборантов: автобусы или рефрижераторы?
12.11.2022 09:52 Відповісти
 
 