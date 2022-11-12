РУС
Новости
Евросоюз будет усиливать свой оборонный потенциал, - СМИ

Военная помощь Евросоюза Украине отразилась на оборонных запасах стран ЕС, и нужно исправлять эту ситуацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник, знакомя их на условия анонимности с повесткой дня предстоящего 15 ноября в Брюсселе заседание Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

"Мы поставили много военного оснащения Украине, а это означает, что наши собственные запасы сегодня невелики. В связи с этим мы понимаем, что нам нужно усиливать наши критически важные оборонные возможности", - сказал собеседник представителям СМИ.

Учитывая это, продолжил источник, государства-члены, опираясь на "Стратегический компас укрепления безопасности и обороны ЕС до 2030 года", намерены проводить "ежегодные министерские совещания по теме усиления европейских оборонных возможностей".

"Первое совещание состоится во вторник, 15 ноября, и оно будет составной частью заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны", - сообщил функционер ЕС.

По его словам, страны Евросоюза увеличивают расходы в области обороны и важно, "чтобы государства-члены ЕС сплоченно работали над оборонным потенциалом".

проконсультуйтесь в шольца а він у чмеркель і шредера
Схоже московитська приказка "пока гром не грянет - мужьік не перекреститься!" праціє скрізь,а не тільки у москсвинів!
Чи їх дуже багато втекло з Азіопи до Європи за остані 150 років?!
