Євросоюз посилюватиме свій оборонний потенціал, - ЗМІ

Військова допомога Євросоюзу Україні вплинула на оборонні запаси країн ЄС, і треба виправляти цю ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам високопоставлений європейський чиновник, знайомлячи їх на умови анонімності з порядком денним майбутнього 15 листопада у Брюсселі засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони.

"Ми поставили багато військового оснащення Україні, а це означає, що наші власні запаси сьогодні невеликі. У зв'язку з цим ми розуміємо, що нам потрібно посилювати наші критично важливі оборонні можливості", - сказав співрозмовник представникам ЗМІ.

З огляду на це, продовжило джерело, держави-члени, спираючись на "Стратегічний компас зміцнення безпеки та оборони ЄС до 2030 року", мають намір проводити "щорічні міністерські наради щодо посилення європейських оборонних можливостей".

"Перша нарада відбудеться у вівторок, 15 листопада, і вона буде складовою засідання Ради ЄС із закордонних справ на рівні міністрів оборони", - повідомив функціонер ЄС.

За його словами, країни Євросоюзу збільшують витрати в сфері оборони і важливо, щоб держави-члени ЄС згуртовано працювали над оборонним потенціалом.