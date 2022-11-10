Єврокомісія представила план дій із вдосконалення військової мобільності: покращення шляхів, мережі постачання пального, авіаперевезень

ЄС має вдосконалити транспортні шляхи та засоби, щоб швидко транспортувати війська та військове обладнання з однієї частини Європи в іншу, переважно із Заходу на Схід, з урахуванням змін безпекової ситуації та досвіду допомоги, яку ЄС надає для України у протистоянні російській агресії.

Про це у Брюсселі на пресконференції з представлення плану дії із вдосконалення військової мобільності та кібернетичної безпеки ЄС сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це критично важливо для нашої оборони - спроможність пересувати війська та військове обладнання швидко з однієї частини ЄС до іншої, головним чином із Заходу на Схід, до наших зовнішніх кордонів, але також за межі їх, коли ми застосовуємо військові місії по всьому світу. Це вимагає готовності мостів, тунелів, доріг та залізниці до транспортування військових спроможностей. Наша військова допомога для України чітко продемонструвала, що це має величезне значення", - сказав Боррель.

Він зауважив, що російська агресія проти України підриває мир, глобальну систему міждержавних відносин і вражає всіх європейців. Це ставить ЄС перед необхідністю адаптувати власну оборонну політику до цих змін у міжнародному середовищі з безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія має аргументи, щоб переконати Угорщину підтримати рішення щодо €18 млрд для України, - Домбровскіс

План дій із вдосконалення військової мобільності, розглянутий та представлений сьогодні Єврокомісією, містить близько 30 ключових заходів, головним призначенням яких є забезпечення більш безпечного та швидкого пересування військ та військового обладнання по Європі, що передбачає адаптацію транспортної інфраструктури, усунення адміністративних перешкод під час перетинання кордонів та проходження митного контролю.

"Не існує спеціальних доріг для військової техніки - вона використовує звичайні шляхи. Але варто уявити, яка вага танка "Леопард" або якою може бути довжина потяга, що транспортує військове обладнання. Не вся наша інфраструктура готова прийняти таку вагу та довжину. Тож потрібно адаптувати всю систему мобільності, щоб наші війська були готові до транспортування та застосування у короткий проміжок часу", - наголосив високий представник ЄС.

Він зауважив, що вдосконалення інфраструктури не обмежується лише транспортними шляхами. Євросоюзу важливо провести аналіз та переоцінку обсягу та масштабу військових потреб. Це включає, наприклад, створення надійних мереж постачання пального від однієї частини Європи до іншої, тож у цій роботі ключовим є досвід військового персоналу.

За словами Борреля, Європейське оборонне агентство далі просуватиме роботу із погодження транскордонної системи дозволів, спрощення митних процедур і формальностей на кордонах, щоб створити мережу так званого розумного постачання, яке дозволить уникати затримок у військових перевезеннях. Водночас країни-члени мають усунути недоліки у власних спроможностях із стратегічних авіаперевезень, щоб ЄС мав можливості для транспортування значних військових спроможностей на велику відстань та за короткий час.

Також читайте: Україні необхідно самій виробляти зброю, - нардеп "Голосу" Рахманін

"Ми маємо тісно співпрацювати у цьому з нашими партнерами, насамперед - з НАТО. Співробітництво з НАТО має бути інтенсифікованим, але також воно має просуватися з такими партнерами, як Україна та Молдова. Ми маємо ділитися кращим досвідом з регіональними партнерами також на Західних Балканах, бути готовими до розгортання сил у цих регіонах і залучити наших партнерів до цього діалогу", - додав високий представник ЄС.