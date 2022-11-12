Оккупанты интенсивно обстреливали Угледар, есть разрушения, - Кириленко
На Волновахском направлении россияне вели интенсивные обстрелы Угледара - повредили 4 жилых дома и админздание. На территории громады были прилеты по окрестностям Пречистовки, Новоукраинки и Водяного.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на Донецком направлении ночь прошла относительно спокойно - были единичные обстрелы по Авдеевке и по Очеретинской громаде. Информация о пострадавших не поступала.
"На Горловском направлении 3 гражданских получили ранения в Бахмуте. В Раздоловке Соледарской громады повреждено 8 частных домов. На Лисичанском направлении продолжаются массовые обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде - за предыдущие сутки было более 40 прилетов. Информацию о пострадавших и объемах разрушений устанавливаем", – отметил глава региона.
"Каждое российское преступление тщательно документируем. За все будут отвечать!" – резюмирует Кириленко.
